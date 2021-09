So setzt der Walter-Zoo in Gossau die Zertifikatspflicht um

Zertifikatspflicht Wer die Schimpansen sehen will, muss ein Zertifikat zeigen: Diese Regeln gelten ab Montag im Walter-Zoo in Gossau Im Walter-Zoo müssen die Gäste künftig schon am Haupteingang ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass sie dadurch weniger Gäste haben werden. Doch man habe keine andere Möglichkeit und hoffe auf das Verständnis der Bevölkerung, sagen sie. Michel Burtscher 10.09.2021, 11.24 Uhr

Ein Schimpanse geniesst die Sonne im Walter-Zoo. Bild: Hanspeter Schiess (25. Dezember 2018)

Die Besucherinnen und Besucher des Walter-Zoos verbringen einen grossen Teil der Zeit draussen an der frischen Luft. Spazieren durch die Anlage, vorbei an den Ziegen und Kamelen, den Schimpansen und Löwen, den Tigern und den Papageien. Nur wenn sie die Tiere im Savannenhaus, im Tropenhaus oder im Reptilienhaus sehen wollen, müssen sie ein Gebäude betreten. Trotzdem müssen alle Gäste des Walter-Zoos, die älter als 16 Jahre sind, ab Montag schon am Haupteingang ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen.