In Goldach baut die Fortimo AG die Zentrumsüberbauung

Zentrumsüberbauung «Seit die Häuser Gestalt angenommen haben, häufen sich die Mietanfragen»: Das Zentrum in Goldach nimmt Form an Im Zentrum von Goldach wird derzeit gebaut. Hier entstehen 32 Wohnungen sowie Gewerbeflächen. Ein Teil ist bereits vermietet. Rita Bolt 18.10.2021, 05.00 Uhr

Gesamtprojektleiter Andreas Ruchti sagt: «Es war eine sehr lange Planungsphase.» Bild: Ralph Ribi

Die Restauranttische im Freien sind gedeckt, die Geschäfte laden zum Stöbern ein, auf dem grossen Platz stehen heute einige Marktstände: Die Begegnungszone im Goldacher Zentrum ist belebt. So die Vision der Fortimo Invest AG St.Gallen, welche die Zentrumsüberbauung in Goldach realisiert. «Goldach hat keinen richtigen Dorfplatz», sagt Andrea Mazenauer von der Fortimo Invest AG und ergänzt, dass es auch ein Wunsch der Gemeinde sei, einen erkennbaren Dorfkern zu schaffen. Erkennbar ist schon seit einiger Zeit, dass an der Hauptstrasse drei Mehrfamilienhäuser entstehen. «Seit die Häuser Gestalt angenommen haben, häufen sich die Mietanfragen», sagt Andrea Mazenauer.

Mit der Planung der Zentrumsüberbauung wurde vor mehr als sieben Jahren begonnen. 2013 wurde der Gestaltungsplan aufgelegt. Es wurde eine Einsprache erhoben, die Aussicht auf einen Spatenstich rückte damals in weite Ferne. Weil die Überbauung zudem die erlaubte Gebäudehöhe überstieg, mussten die Pläne nochmals öffentlich aufgelegt werden. Und es gab wieder eine Einsprache, die schliesslich erledigt werden konnte. «Es war eine sehr lange Planungsphase», sagt Andreas Ruchti, Gesamtprojektleiter der Fortimo. Im Sommer des vergangenen Jahres wurden dann die drei Häuser mit Gemeindesaal abgebrochen. Der Spatenstich war am 12. Oktober.

Die Wohnungen weisen einen guten Ausbaustandard auf

In den drei Mehrfamilienhäusern entstehen 32 Wohneinheiten: Elf Zweieinhalb-, 20 Dreieinhalb-Zimmer-Wohnungen und eine Viereinhalb-Zimmer-Wohnung. «Da die Häuser im Zentrum liegen, werden wohl weniger Familien, sondern eher Paare oder Alleinstehende hier einziehen», vermutet Andrea Mazenauer. Deshalb setze man hier auf einen Mix von Kleinwohnungen.

Wenn man von Kleinwohnungen spreche, beziehe sich das auf die Anzahl Zimmer, nicht auf die Fläche. Eine Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung ist zwischen 66 und 70 Quadratmeter gross; eine Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung misst zwischen 91 und 97 Quadratmeter.

Im Zentrum von Goldach werden drei Mehrfamilienhäuser und eine doppelstöckige Tiefgarage gebaut. Bild: Ralph Ribi

Andrea Mazenauer kann sich auch gut vorstellen, dass sich ältere Menschen in dieser Überbauung wohlfühlen. Alles sei in unmittelbarer Nähe: Bahnhof, Ärzte, Apotheken, Lebensmittelläden – und geplant sei im Erdgeschoss des Hauses 7 ein Restaurant. Die Bauherrin ist sich bewusst, dass es nicht einfach sein wird, einen Restaurantbetreiber zu finden, da die Ausgangslage für Gastronomen im Moment nicht rosig sei. «Fortimo» wolle keinen Take-away.

Acht von 32 Wohnungen sind bereits vermietet

Auf Interesse stossen die Wohnungen: Ein Viertel sei bereits vermietet, für gut ein Dutzend Wohnungen gebe es Interessenten. «Die Wohnungen weisen einen guten Ausbaustandard aus», sagt Andreas Ruchti. Die Wohnungen seien offen gestaltet, die Eingangsbereiche grosszügig geplant.

Die Wohnungen sind in den oberen Stockwerken angeordnet; fürs Erdgeschoss sind Läden vorgesehen. «Wir konnten bereits einen Mietvertrag für eine Massagepraxis abschliessen», zeigt sich Andrea Mazenauer erfreut. Büroflächen sind vor allem im ersten Stock geplant. Alle teilen sich eine zweistöckige unterirdische Parkgarage. «Mit drei Elektroladestationen», sagt Projektleiter Ruchti. Zudem werde auf den Häusern eine Fotovoltaikanlage installiert.

Ein Viertel der 32 Wohnungen ist vermietet. Bild: Ralph Ribi

Identisches Projekt wird in Altenrhein realisiert

Die Fortimo Invest AG investiert in Goldach rund 25 Millionen Franken in die Zentrumsüberbauung. «Es entsteht ein neues Dorfzentrum, welches das Ortsbild der Bodenseegemeinde Goldach entscheidend prägen wird», schreibt sie. Ein fast identisches, aber noch grösseres Projekt, ist in Altenrhein im Bau: Mit acht Mehrfamilienhäusern «am Dorfplatz» entsteht auch hier ein neues Dorfzentrum.

Neben 55 Eineinhalb- bis Viereinhalb-Zimmer-Mietwohnungen und einem Gewerberaum schaffe der neue Dorfplatz Freiraum für Begegnungen. «38 Wohnungen sind bereits vermietet», sagt Flavia Loser, zuständig für die Erstvermietungen. Bezugsbereit sind die ersten Wohnungen in Altenrhein ab etwa Sommer des nächsten Jahres. Altenrein wird demnach vor Goldach einen Dorfplatz erhalten. Die ersten Wohnungen in Goldach werden ab Herbst/Winter 2022 fertiggestellt sein.