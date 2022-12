Pläne sind fehlerhaft - Werkleitungsbau in Thal verzögert sich.

Zeitverzug Leitungswirrwarr verzögerte Bauarbeiten: Wichtige Thaler Verbindungsstrasse bleibt gesperrt Die Bauarbeiten an der Thaler Töberstrasse können nicht wie geplant bereits Mitte Dezember abgeschlossen werden. Extrem nahe beieinanderliegende Werkleitungen und unkorrekte Leitungspläne verzögern die Arbeiten um zwei Monate. Eine weitere Sperre ist für April geplant. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 08.12.2022, 05.00 Uhr

Robert Neuhauser, Leiter Technische Betriebe, und Thals Gemeindepräsident Simon Diezi beim Augenschein vor Ort. Bild: Rudolf Hirtl

Beim Augenschein vom Dienstagmorgen sind auf der Baustelle nur eine Handvoll Arbeiter in den typischen dunkelorangen Übergewändern zu sehen. So könnte der Eindruck entstehen, dass der Bauunternehmer mit wenig Personal vor Ort ist und die zweimonatige Verzögerung diesem Umstand geschuldet ist. Thals Gemeindepräsident Simon Diezi korrigiert dies umgehend: «Die Zusammenarbeit mit dem Bauunternehmer, der Firma Gautschi AG, funktioniert bestens, die Arbeiten wurden forciert und es wird sehr gute Arbeit geleistet.»

Der Situation der engen Platzverhältnisse und der Vermassungen der Leitungen in den Plänen sei diese unglückliche Verzögerung geschuldet. Die Töberstrasse ist im Bereich ab Einlenker Burietstrasse bis Höhe Marienburg seit Mitte September des laufenden Jahres wegen der Bauarbeiten gesperrt. Ursprünglich war vorgesehen, dass diese Mitte Dezember fertig sind; jetzt wird es Mitte Februar 2023, bis die Strasse wieder geöffnet werden kann. Sollte es in den kommenden Wochen allerdings einen Wintereinbruch geben, so könnte sich das Eröffnungsdatum weiter nach hinten verschieben.

Pläne der Leitungen stimmen nicht

Robert Neuhauser, Leiter Technische Betriebe, stellt klar: «Der Grund für die Verzögerung ergibt sich daher, da die Platzverhältnisse zwischen den bestehenden und neu zu verlegenden Werkleitungen sehr eng und knapp sind. Dies behindert den Arbeitsablauf und verzögert die Arbeiten.» Dieser Umstand wurde laut Robert Neuhauser unterschätzt. Hinzu komme, dass die Leitungen nicht exakt vermasst waren und der genaue Verlauf der Leitungen nicht mit den alten Plänen übereinstimmt. Viele der übereinanderliegenden Werkleitungen mussten daher mühsam mit einem elektrischen Handspitzer freigelegt werden, was einer der Hauptgründe für die Verzögerung ist. Neuhauser freut sich:

«Bis anhin haben wir keine dieser Leitungen während der Arbeiten beschädigt.»

In den Gräben ist bei der Erneuerung der Werkleitungen ungewöhnlich viel Handarbeit nötig. Bild: Rudolf Hirtl

«Die Töberstrasse ist eine sehr wichtige Durchgangsstrasse für die Gemeinde. Sie führt vom Dorfzentrum über das Buriet zur Autobahneinfahrt in Richtung St.Gallen und Rheintal», sagt der Gemeindepräsident. Aktuell würden nur Werkleitungen saniert, nämlich für Wasser und EW an der Gestaltung der Strasse ändere sich vorläufig nichts. Daher liegt die Verantwortung der Gemeindestrasse bei den Technischen Betrieben.

Gegen 5000 Verkehrsbewegungen täglich

Der Teilbereich vom Einlenker Burietstrasse bis Marienburg wird bis Weihnachten fertig sein. Ab 9. Januar 2023 wird dann der Teilbereich Marienburg bis Parzelle 973 fertiggestellt. Der Belagseinbau sollte danach bis Mitte Februar 2023 abgeschlossen sein, worauf die Töberstrasse freigegeben werden kann. Der Einbau des Deckbelages wird voraussichtlich erst im Zeitraum 2024/2025 erfolgen.

Messungen vom April 2019 zeigten auf dieser Strasse tägliche Verkehrsbewegungen von 4795 Fahrzeugen, davon 5,4 Prozent Fahrräder. Das Projekt «Sanierung Töberstrasse, erste Etappe» wurde mit 550'000 Franken exklusiv Mehrwertsteuer budgetiert (2022). «Hier befinden wir uns auf Kurs. Die zweite Etappe wird im Budget 2023 vorgesehen, das von der Bürgerschaft noch nicht abgenommen wurde», so Diezi. Insbesondere der Teilbereich vom Einlenker Burietstrasse bis Marienburg war aufwendig. Von einem Nachtragskredit müsse dennoch nicht ausgegangenen werden.

Dem Thaler Gemeindepräsidenten ist es wichtig, dass Anrainer und auch die restliche Bevölkerung über die weitere Entwicklung bei der Strasse aus erster Hand informiert werden, so macht er klar, dass ab April 2023 eine weitere Sperrung der Töberstrasse unumgänglich ist. «Die Werkleitungen im Teilbereich Grundstück 973 bis Brücke beim Abzweiger Künggass müssen ebenfalls erneuert werden; diese Arbeiten sollen im April 2023 starten. In diesem Abschnitt muss nebst den Wasser- und Elektroleitungen auch eine grössere Kanalisationsleitung erstellt werden. Wir rechnen mit einer Bauzeit von drei bis vier Monaten», sagt Diezi, der bei den Thalerinnen und Thalern um Nachsicht für die nicht geplanten Einschränkungen auf der Töberstrasse bittet.

Kein Durchkommen – Verkehrsteilnehmende müssen den Umweg über Rheineck in Kauf nehmen. Bild: Rudolf Hirtl

