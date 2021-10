Weshalb die Uhr der St.Galler Kathedrale von Hand umgestellt wird

Zeitumstellung «Schön, das noch zu haben»: Weshalb das 250 Jahre alte Uhrwerk der St.Galler Kathedrale heute noch von Hand umgestellt wird In der Nacht auf Sonntag ist die Zeitumstellung. Domsakristan Roman Huber stellt das Uhrwerk der Kathedrale manuell um. Es ist ein Relikt, denn Kirchenuhren werden automatisch gesteuert. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zahnräder und Kurbelstangen bewegen elf Zifferblätter an und in der Kathedrale. Bild: Sandro Büchler

(26. Oktober 2021)

Es ist 16.59 Uhr. «Gleich geht es los!», sagt Roman Huber freudig. Er zeigt im Nordturm der St.Galler Kathedrale auf das Stundenrad des Uhrwerks. Einer von vier Bolzen löst in wenigen Augenblicken den Mechanismus für den Glockenschlag aus. Der Gelenkarm springt – und es geht richtig los. Zahnräder und Ketten rattern, drei Kurbelwellen beginnen effektvoll zu drehen, es wird laut.

Auf der rechten Seite springt ein Arm auf und ab, der eine Etage höher im Turm fünf Schläge auf die grosse Glocke bewirkt. Nach 30 Sekunden ist der Spuk vorbei. «Ruhe, fertig, aus», sagt Huber. Nur das rhythmische «Klack» des Sekundenpendels ist noch zu hören.

Roman Huber ist Domsakristan. Heute ist ein spezieller Tag für den 41-Jährigen. Denn die Zeit wird umgestellt. Von Sommer- auf Winterzeit. Um drei Uhr in der Nacht springen Digital- und Handyuhren auf zwei Uhr zurück. Bei der Uhr des Doms geschieht das nicht automatisch, denn Zeiger und Glockenschlag werden von einem mechanischen Uhrwerk angetrieben. Über 250 Jahre alt ist es.

Post- und Binäruhr stellen automatisch um

Irgendwann heute Abend steigt Huber die Stufen zum Nordturm empor und hält das meterhohe Pendel des Uhrwerks an. Dann bleibt die Zeit stehen. Eine grosse Sache sei das nicht.

«Ich muss das Pendel nur genau 60 Minuten später wieder anstossen.»

Ruht das Pendel, widmet sich Huber unten im Kirchenschiff den Vorbereitungsarbeiten für den Sonntagsgottesdienst. Er schaut, dass alles bereit ist – und erklimmt dann wieder die Holzstufen zum Kirchturm, setzt das Pendel wieder in Gang. Wann genau er das macht, verrät der Domsakristan nicht. Er stelle die Uhr nicht in der Nacht um, sondern irgendwann am Abend.

«Wann genau, bleibt geheim.»

Vielleicht würden einige St.Gallerinnen und St.Galler es hören, wann er am Werk ist.

Domsakristan Roman Huber öffnet die Tür zum Dach der Kathedrale... Bild: Sandro Büchler

(26. Oktober 2021) ...und weiter zum Nordturm. Darin befindet sich das Uhrwerk. Bild: Sandro Büchler

(26. Oktober 2021) Das meterlange Pendel schwingt hin und her. Bild: Sandro Büchler

(26. Oktober 2021) Das imposante Uhrwerk: Bild: Sandro Büchler

(26. Oktober 2021) Über ineinandergreifende Zahnräder, Ketten und Kurbelstangen werden die insgesamt elf Uhren an und in der Kathedrale gesteuert. Bild: Sandro Büchler

(26. Oktober 2021) Hier zum Beispiel die Kurbelstange hinaus auf eines der grossen Zifferblätter am Kirchturm. Bild: Sandro Büchler

(26. Oktober 2021) Über vertikale Kurbelstangen wird der Takt auch weitergegeben ins Innere der Kathedrale. Bild: Sandro Büchler

(26. Oktober 2021) In dieser Holzbahn ist eine Drehstange, die die Uhren im Flügel der katholischen Administration antreibt. Bild: Sandro Büchler

(26. Oktober 2021) Zum Beispiel diese Uhr hier. Bild: Sandro Büchler

(26. Oktober 2021) Dieses A4-Blatt zeigt, welche Zifferblätter das Uhrwerk wo bedient und welche Glocke in welchem Turm geschlagen wird. Bild: Sandro Büchler

(26. Oktober 2021) Das Stundenrad: Wenn der Arm links über den Bolzen streift, löst er den Glockenschlag aus. Bild: Sandro Büchler

(26. Oktober 2021) Dann wird diese Arretierung angehoben und das Rad läuft im Gegenuhrzeigersinn durch bis zur nächsten Kerbe. Während diesen rund zehn Sekunden schlägt die Glocke fünfmal. Bild: Sandro Büchler

(26. Oktober 2021) Domsakristan Roman Huber sagt: «Viele meinen, der Glockenschlag zur vollen Stunde geschehe mit dem Klöppel. Doch das stimmt. Vielmehr schlägt der Hammer links oben auf die Glocke. Deshalb auch Glockenschlag.» Bild: Sandro Büchler

(26. Oktober 2021) Das Uhrwerk stammt aus dem Jahr 1767 und wurde vom Goldacher Johann Anton Lindenmann gefertigt. Bild: Sandro Büchler

(26. Oktober 2021) Über dem Uhrwerk wacht ein Engel. Bild: Sandro Büchler

(26. Oktober 2021) «Sehen Sie, das Uhrwerk ist riesig», sagt Roman Huber. Bild: Sandro Büchler

(26. Oktober 2021) Werkzeug und eine Digitaluhr, als Richtwert. Bei der Zeitumstellung nimmt der Domsakristan eine genaue Atomuhr mit in den Glockenturm. Bild: Sandro Büchler

(26. Oktober 2021) Die Gewichte. Sie wurden 1931 elektrifiziert. Seither müssten die Mesmer diese nicht mehr drei-, vier- oder fünfmal am Tag von Hand aufziehen. Bild: Sandro Büchler

(26. Oktober 2021) Zwischen den beiden Türmen ist die Vorschlagglocke, auch Benediktglocke genannt. Die kleine Glocke schlägt fünf Minuten vor der vollen Stunde. «So wussten früher die Mönche Bescheid, legten ihre Werkzeuge nieder und waren um Punkt rechtzeitig in der Kirche zum Gebet», erklärt der Domsakristan. Bild: Sandro Büchler

(26. Oktober 2021)

Die mechanische Uhr in der Kathedrale – 1767 in Betrieb genommen – ist ein Relikt in der Stadt St.Gallen. Die Kirchenuhren rundherum wurden in den vergangenen Jahren automatisiert. Auch die Uhr am Postturm beim Hauptbahnhof wird per Funksignal gesteuert und stellt somit heute Nacht um 3 Uhr automatisch um, schreibt Claudia Eugster, Sprecherin des Bau- und Umweltdepartements des Kantons St.Gallen auf Anfrage. Das Postgebäude und somit auch der Postturm gehören dem Kanton.

Schräg vis-à-vis an der Glaskuppel der Bahnhofshalle tickt die vom St.Galler Künstler Norbert Möslang erschaffene binäre Uhr. Nachdem die Kinderkrankheiten behoben werden konnten, läuft die Uhr in jüngster Zeit stets korrekt. Das bestätigt Jakob Willi, der beim Hochbauamt der Stadt St.Gallen für die Wartung der binären Uhr verantwortlich ist. Willi sagt:

«Das Zeitsignal der Möslang-Uhr wird mit einer Funkuhr abgeglichen. Somit erfolgt auch die Zeitumstellung über diese Synchronisation automatisch.»

Die vom St.Galler Künstler Norbert Möslang entworfene, binäre Uhr beim Hauptbahnhof St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa

(9. April 2021)

Uhrwerk reagiert auf Temperaturschwankungen

Zurück zu Roman Huber und dem Uhrwerk in der Kathedrale. Ganz alles sei auch hier nicht mechanisch. «Der Seilzug der Gewichte wurde 1931 elektrifiziert.» Seither müssten die Mesmer diese nicht mehr drei-, vier- oder fünfmal am Tag von Hand hochziehen. Trotz dieses kleinen Automatisierungsschritts bleibt das Uhrwerk komplex. «Vor allem ist es riesig», sagt Huber und breitet die Arme weit aus, um dies zu verdeutlichen. «Fast wie ein Ungeheuer.»

Domsakristan Roman Huber vor dem Uhrwerk. Bild: Sandro Büchler (26. Oktober 2021)

Wer mit Huber über die Uhr spricht, bemerkt rasch sein Feuer und seine Begeisterung dafür. Die Mechanik sei schon speziell, sagt er.

«Es ist etwas sehr Schönes, das noch zu haben.»

Der in St.Gallen aufgewachsene Huber ist Domsakristan mit Leib und Seele «Es ist wohl einer der interessantesten Jobs in der Schweiz.» Er erzählt, wie empfindlich das Uhrwerk auf Kälte und Wärme reagiert. «Sind die Temperaturschwankungen nicht allzu gross, macht die Uhr aber fast keine Lämpen.»

Trotzdem müsse man die Uhr ab und zu nachjustieren. «Wenn sie mehr als 20 Sekunden Ungenauigkeit aufweist, greifen Kollege César Coronel, Kollegin Christine Brülisauer oder ich ein.» Mit einer Atomuhr steigt ein Mitglied des Trios dann zur Uhr empor – und stellt sie wieder auf die Sekunde richtig ein.

So wie vor einigen Tagen, als der Glockenschlag zur vollen Stunde aus dem Takt geraten war. «Es gab ein mechanisches Problem. Das Rad, das die Glockenschläge auslöst, ist in die falsche Kerbe eingerastet.» Ein ausgeschliffenes Teilchen habe das «Knorz» verursacht.

Vom Ministranten zum Möbelschreiner

Seit sieben Jahren widmet sich der gelernte Möbelschreiner der Arbeit in der Kathedrale. Seine Faszination für das St.Galler Wahrzeichen beginnt schon früh. Huber ist Ministrant, später Lektor für das Bistum. Von klein auf interessiert er sich für das Innenleben der Kirche und die Uhr. «Ich war irgendwie schon immer damit verbunden.» Schon als Bub sei er auf den Stegen und Balken im Dachstock der Kirche herumgetanzt.

Was bedeutet für Huber Zeit? «Zeit ist ein enorm grosses Geschenk.» Für jede und jeden sei eine Stunde genau gleich lang.

«Was man damit macht, ist jedem Mensch selbst überlassen.»

Er könne nett oder wütend sein, oder die Stunde vertrödeln. Jeder habe die gleiche Zeitspanne zur Verfügung. «Das grösste Glück ist es, wenn man die Zeit nicht nur für sich selbst nutzt, sondern die Stunden zusammen mit anderen Menschen erleben kann – die Zeit weitergeben kann.» Hubers Lebensmotto ist deshalb: «Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heiteren Stunden nur.»