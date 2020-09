Zehn Prozent weniger Gäste in den Bädern der Stadt St. Gallen: Corona verkürzte die Saison 2020 um einen ganzen Monat, trübt die Bilanz aber weniger stark als befürchtet Am Freitag und am Samstag ist noch einmal Badewetter. Am Sonntag haben drei von vier Bädern das letzte Mal offen in diesem Sommer. Die Verantwortlichen der Stadt ziehen Bilanz - und winden den Gästen ein Kränzchen für ihre Disziplin und Eigenverantwortung im Coronasommer. Daniel Wirth 03.09.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Juni lud das Wetter nicht zum Bade.



Nik Roth

Die Badesaison in der Stadt St.Gallen geht zu Ende. Das Freibad Lerchenfeld hat am Sonntag das letzte Mal geöffnet in diesem Sommer, das Freibad Rotmonten und das Familienbad Dreilinden höchstwahrscheinlich auf. Der Mannenweier schliesst eine Woche später.

In heissen Sommern löste das frühe Saisonende jeweils hitzige Diskussionen aus in der Gallusstadt. Diesen Sommer ist alles anders.

Laut Roland Hofer, Leiter Bad- und Eisanlagen in der Fachstelle Infrastruktur der Direktion Bildung und Freizeit, wird am Freitag entschieden, ob die Saison beim Mannenweier und im Freibad Rotmonten allenfalls verlängert wird. Wegen der prognostizierten sinkenden Temperaturen für die nächste Woche geht er aber nicht davon aus, dass das geschehen wird.

Die Saison begann einen Monat später

Wegen Massnahmen gegen die rasche Ausbreitung der Covid-19-Pandemie begann die Saison 2020 in den Freibädern der Stadt nicht wie geplant am 9. Mai, sondern einen ganzen Monat später am 6. Juni.

Das Wetter im Juni war dann gar nicht zum Baden. Das kühle Nass lockte nur spärlich Badegäste an, wie Hofer bilanziert. Die Frequenzen blieben tief. Der Juli dagegen war schön und heiss. Der Tag mit den meisten Gästen war der 9. August. An diesem Sonntag wurden in den Anlagen der Stadt laut Roland Hofer 7900 Schwimmerinnen und Schwimmer gezählt.

Roland Hofer, Leiter Bad- und Eisanlagen. Benjamin Manser

Bis Ende August wurden in den vier Freibädern der Stadt 267'524 Gäste begrüsst; das waren rund 32'000 oder knapp zehn Prozent weniger als im Sommer des vergangenen Jahrs. Hofer führt dies auf den verspäteten Saisonbeginn zurück. Covid-19 hinterlässt auch in der Badebilanz Spuren.

Diese Spuren sind allerdings nicht derart tief, wie man hätte erwarten können. Denn die Badesaison wurde um einen Viertel verkürzt; sie dauerte nur drei statt vier Monate.

Im Gegenzug war die Möglichkeit für Reisen in diesem Sommer wegen der Coronapandemie erheblich eingeschränkt. Dies lässt den Schluss zu, dass viele St.Gallerinnen und St.Galler ihre Ferien zu Hause verbracht und bei schönem Wetter die Freibäder besucht haben. Im Verhältnis zur Verkürzung der Saison hätte Einbruch der Besucherzahl 25 und nicht 10 Prozent betragen müssen. Vor diesem Hintergrund sin die knapp 270'000 Besucherinnen und Besucher ein erstaunlich gutes Saisonergebnis.

Verantwortungsbewusste Gäste im Coronasommer

Apropos Coronavirus: Der Leiter Bad- und Eisanlagen windet den Badegästen ein Kränzchen. Sie hätten sich vorbildlich verhalten und die vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) empfohlenen und von der Stadt umgesetzten Sicherheitsmassnahmen eigenverantwortlich umgesetzt.

Die Erarbeitung und Umsetzung der Schutzkonzepte bei Saisonbeginn seien anspruchsvoll gewesen, sagt Hofer. In den vier Badeanstalten hätten zusätzliche Installationen für die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln angeschafft und eingerichtet werden, sagt der Bäderchef. Das Personal musste in den Bädern in Sachen Corona geschult werden.

Schwerer Unfall trübt Bilanz

Am 20. August ereignete sich im Freibad Lerchenfeld ein schwerer Unfall. Ein 9-jähriger Bub stürzte aus fünf Metern vom Sprungturm auf den Beckenrand. Er zog sich Kopfverletzungen zu und musste in ein Spital gebracht werden. Der Unfall passierte im Schwimmunterricht der Schule.

Etwas früher, Ende Juli, zog sich eine Frau beim Schwimmen im Mannenweier Verletzungen zu. Mutmasslich wurde sie von einem Hecht gebissen.

Badeanstalten in der Region sind noch länger offen

Am See haben die Freibäder noch länger offen. Das Strandbad Rorschach etwa schliesst gemäss Homepage am 13. September, die Badhütte in Rorschach eine Woche später am 19. September. Das Schwimmbad in Arbon schliesst am 20.September. In Goldach hat das Freibad Seegarten in der Regel bis Mitte September offen.

Das Freibad in Gossau schliesst ebenfalls am 20. September, wie es auf der Homepage heisst. Das Schwimmbad Sonnenrain in Wittenbach hat noch eine Woche offen und schliesst am 11. September für eine Revision.