Zechpreller in St.Galler Hotel: Alles war voll Spaghetti und Bier

Zechpreller «Das Bett war voller Spaghetti und Sauce»: Dubioser estnischer Musiker hinterlässt St.Galler Hotelzimmer verdreckt und rauscht ab, ohne zu bezahlen Ein Mitglied einer berüchtigten Band aus dem Baltikum hat einen Strafbefehl wegen Zechprellerei kassiert. Dem 27-Jährigen und seiner Rockband haftet ein zweifelhafter Ruf an. Sandro Büchler 16.06.2021, 10.50 Uhr

Weil das Hotelzimmer dermassen verdreckt war und gestunken hatte, war es eine Woche unbenutzbar. Symbolbild: Alamy

Eigentlich erzählen Hoteliers nicht gern von ihren Gästen. Privatsphäre. Doch bei diesem Gast macht der 43-jährige Besitzer eines Hotels in der St.Galler Innenstadt eine Ausnahme. «Eigentlich hat man als Hoteldirektor einen sechsten Sinn und ein gutes Gespür, wenn etwas mit einem Gast nicht stimmt.» Doch von diesem Gast habe er sich täuschen lassen.

Es beginnt harmlos. Mitte März bucht ein estnischer Staatsbürger via Booking.com ein Zimmer im schmucken St.Galler Hotel. «Zu Beginn war er nett, anständig.» Der junge Mann gibt gegenüber dem Hotelbesitzer an, er treffe sich mit Kollegen, die wie er E-Sports online gamen. Der 27-Jährige hinterlegt eine estnische ID, gibt aber an, in Zürich an der Bahnhofstrasse zu wohnen. «Schon da hätte ich stutzig werden müssen», sagt der Hotelinhaber.

Die erste Übernachtung habe der Este gleich bei der Ankunft bar bezahlen müssen. «Sicherheitshalber bezahlen die Gäste bei uns beim Check-in.» Dann verlängert der Gast seinen Aufenthalt mehrmals, die Probleme beginnen.

«Sein Alkoholkonsum war bemerkenswert. Zehn, elf oder mehr Halbliterdosen Bier, jeden Abend.»

Zwei weitere Nächte bezahlt der 27-Jährige erst nach mehrmaligen Aufforderungen mit einem Bündel zerknüllter Noten. Nach weiteren drei Nächten reist der Este unbemerkt ab – ohne die offene Rechnung zu begleichen.

Zimmer war unbenutzbar

Als der 43-jährige Hotelinhaber das verlassene Zimmer inspiziert, trifft ihn beinahe der Schlag. «Es war in einem schlimmen Zustand. Auf dem Bett waren überall Essensreste, Spaghetti, Pizzastücke. Und alles mit Sauce verschmiert. Der Boden war ebenfalls verdreckt, überall lagen Bierdosen und Abfall.» Eine Spezialreinigung wird nötig. Das Kissen muss gleich ganz entsorgt werden.

«Das Zimmer hat dermassen gestunken, dass ich es eine Woche lang lüften musste.»

Das sei einfach dreist. Die Hotellerie habe es ohnehin schon schwer mit der Pandemie. Es kämen nur wenige Gäste. «Und dann ist der so frech, nicht zu bezahlen.» Dass der Este die Zeche geprellt hat, darüber könne er ein Stück weit hinwegsehen, sagt der Hotelbesitzer.

«Aber dass er auch noch den Schlüssel mitgenommen hat, ärgert mich am meisten.» Denn deswegen habe man das Schloss auswechseln müssen. «Hätte er doch den Schlüssel einfach dagelassen, dann wären wenigstens diese unnötigen Kosten nicht auch noch angefallen», sagt der 43-Jährige sichtlich frustriert. Er hat Anzeige gegen den 27-Jährigen erstattet. Anfang Mai ging ein Strafbefehl wegen Zechprellerei Richtung Estland.

Aufdringliche CD-Verkäufer, Hausverbot und geklautes Equipment

Aufsehenerregend ist der Fall deshalb, weil der 27-jährige Zechpreller Mitglied einer dubiosen estnischen Band ist, wie Recherchen belegen. Die Rockband und ihre angeheuerten Promotoren machten schon mehrfach von sich reden: Denn in der Vergangenheit versuchten sie nicht nur in Schweizer Städten, sondern auch in Deutschland und Österreich immer wieder, in aufdringlicher Art und Weise CDs an Passanten zu verkaufen.

Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Obwohl der Verkauf in der Öffentlichkeit grundsätzlich illegal ist, wie Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen, bei früheren Beschwerden wegen der Band sagte.

Der Combo haftet ein zweifelhafter Ruf an. In ihrem Heimatland haben die Musiker in zahlreichen Lokalen Hausverbot, in deutschsprachigen Medien wird von verwüsteten Hotelzimmern und geklautem Equipment berichtet. Auch der 27-Jährige wurde in der Schweiz schon einmal wegen Zechprellerei verurteilt. Davon erfährt der St.Galler Hotelinhaber erst, nachdem der 27-Jährige wieder verschwunden ist. «Ich bin froh, dass wenigstens kein Mobiliar zu Bruch ging.»

Bezahlt er nicht, droht ihm Gefängnis

Auch wegen der Vorstrafe verurteilt die St.Galler Staatsanwaltschaft den Esten zu einer unbedingten Geldstrafe von 900 Franken und einer Busse von 600 Franken. Samt Gebühren muss er knapp 2000 Franken berappen. Tut er dies nicht, droht dem Musiker in der Schweiz Gefängnis.

Beatrice Giger, Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen. Bild: PD

Beatrice Giger, Medienverantwortliche der Staatsanwaltschaft St.Gallen, erläutert auf Anfrage, dass der Strafbefehl dem 27-Jährigen nach der Ausschreibung im Polizeifahndungssystem zugestellt worden und somit rechtskräftig sei.

Nach Ablauf der Zahlungsfrist von 30 Tagen erfolgt gemäss Giger eine erste, später eine zweite Mahnung. Reagiere der Beschuldigte auch auf eine letzte Zahlungsaufforderung nicht, werde der Fall dem Straf- und Massnahmenvollzug übergeben und der Mann zur Verhaftung ausgeschrieben.

«Wird die Person dann angehalten, kann sie entweder die Geldstrafe und die Busse bezahlen oder muss die Ersatzfreiheitsstrafe antreten.»

Für 36 Tage würde der estnische Musiker dann für seine taktlose Tat hinter Gitter wandern.