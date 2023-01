Yogaboom in St.Gallen: Marianne Höhener kritisiert den Trend

Yoga-Boom «Die goldenen Zeiten des Yoga sind vorerst vorbei»: Eine St.Galler Yogalehrerin und ein Yogalehrer über den umkämpften Markt Geschmeidiger werden, tief durch den Bauch atmen und zu sich kommen: Über 20 Yogastudios buhlen in der Stadt St.Gallen um Schülerinnen und Schüler. Yogalehrerin Marianne Höhener, die seit fast 20 Jahren unterrichtet, beobachtet den Trend kritisch. Melissa Müller Jetzt kommentieren 31.01.2023, 12.00 Uhr

Marianne Höhener konnte mit ihrer Yogaschule an der Spisergasse in St.Gallen Fuss fassen, bevor der Boom in der Ostschweiz losging. Bild: Arthur Gamsa

Der spätgotische Raum in der St.Galler Altstadt ist leer und spiegelfrei. Schwarze Meditationskissen liegen auf dem Holzboden. Nichts lenkt vom Wesentlichen ab. «Meine Schülerinnen und Schüler bringen ihre Farbtöne mit», sagt Yogalehrerin Marianne Höhener, schwarze Kleidung, schwarze Brille, aufrechte Haltung.

Die Gaiserin liebt die Stille. Sie verzichtet darauf, ihre Schülerinnen und Schüler mit Musik zu berieseln. «Manche sind froh, wenn sie eine Stunde lang nicht aufs Handy schauen müssen.» Die langsamen Bewegungsabfolgen helfen, Stress zu reduzieren und Spannungen abzubauen.

Seit über 20 Jahren praktiziert Marianne Höhener klassisches Hatha-Yoga. Sie unterrichtet in Gais und an der Spisergasse in St.Gallen – im 500-jährigen «Haus zur Flasche» beim Eck gegenüber dem «Bierfalken».

Yogalehrerin Marianne Höhener unterrichtet im «Haus zur Flasche». GIF: Arthur Gamsa

Das Yogaangebot in St.Gallen ist gross und unübersichtlich – laut Google gibt es in der Stadt über 20 Studios. Die Lektionen in Fitnessstudios und Firmen, die ihren Angestellten Yoga über Mittag anbieten, nicht mitgezählt. Auch an Hochschulen kann man die Stellungen von Hund, Taube und Kobra trainieren. Allein an der HSG arbeiten 19 Yogalehrerinnen.

Hundeyoga, Bieryoga und andere Spielereien

Ebenso vielfältig sind die Yogastile, die unterrichtet werden – darunter ausgefallenes wie Yotox, «ein Mix aus Yoga und Detox», oder Arial-Yoga, in dem man sich in einem an der Decke aufgehängten Tuch bewegt. Es gibt Hundeyoga, Bieryoga, Yoga auf dem Stand-up-Paddle. Ein Unfug, findet Marianne Höhener. Solche Spielereien hätten mit klassischem Yoga nichts zu tun. Yoga sei ein Tanz der Bewegungsabfolgen, um zur Ruhe zu kommen und sich auf die Meditation zu vorbereiten. «Das geht auf dem Paddle nicht. Da fällt man ins Wasser.»

Als Marianne Höhener 2004 ihre erste Yogalektion erteilte, wurde Zürich bereits mit Angeboten überschwemmt. «In der Ostschweiz geht es immer etwas länger.» So konnte die ehemalige Hebamme und Buchhändlerin als Yogalehrerin Fuss fassen, bevor der Boom auch hier losging. Einige ihrer Schülerinnen und Schüler halten ihr seit fast 20 Jahren die Treue.

Etliche Primarlehrerinnen, Dentalassistentinnen und KV-Angestellte liessen sich in den vergangenen Jahren umschulen, wie aus Websites von St.Galler Yogainstruktorinnen und -instruktoren hervorgeht. Wie halten sie sich über Wasser? Ist der Markt übersättigt? Manche wollen auf Anfrage nicht mit der Zeitung reden, oder sie äussern sich nur zögerlich zur Konkurrenzsituation. Anders Dimitrij Itten. Er bietet seit 5 Jahren Yoga an – im Museum of Emptiness an der Haldenstrasse 5 sowie draussen auf Drei Weieren, in Kombination mit Eisbaden.

Dimitrij Itten lädt seine Yogaschülerinnen und Yogaschüler zum Eisbaden auf Drei Weieren ein. Bild: PD/Sara Spirig

«Ich muss nicht davon leben», sagt Itten. Yoga mache nur einen kleinen Teil seines Einkommens aus. Daneben betätigt er sich als Velokurier und Eventorganisator. Er gibt in Unternehmen Yoga über Mittag, leitet laut seiner Website «Gruppen von bis zu 100 Leuten» an.

Ein Glas Prosecco nach der Yogastunde

Vor der Pandemie sei es extrem gut gelaufen. Doch das Interesse habe nachgelassen, seine Klassen seien um die Hälfte geschrumpft. «Die goldenen Zeiten des Yoga sind vorerst vorbei», sagt Itten. Yogalehrer müssten sich neu definieren, um wieder Leute anzulocken. Entscheidend für den Erfolg sei die persönliche Verbindung zur Lehrerin oder zum Lehrer. Ein Yogalehrer schaffe eine Community und einen persönlichen Rahmen für Begegnungen. Das hält auch Maike Radmacher so, die vor neun Monaten ihr Studio «Love your Yoga» im Linsebüel-Quartier eröffnet hat. «Bleib gerne nach der Stunde auf einen Kaffee oder ein Glas Prosecco und lass uns ins Gespräch kommen», schreibt sie auf ihrer Website.

Der Titel «Yogalehrerin» ist nicht geschützt. Doch es gibt Unterschiede. Während Marianne Höhener eine vierjährige Yogaausbildung im Lotos Yoga Zentrum in Zürich und Basel abgeschlossen hat, hat Dimitrij Itten eine einmonatige Ausbildung in Goa absolviert. In der Szene wird vor «Schnellbleichen» gewarnt. Marianne Höhener musste sich eingehend mit Anatomie befassen. «Wenn jemand Bandscheiben- oder Hüftprobleme hat, muss man darauf eingehen können.» Ob jemand dies auch nach einer Kurzausbildung könne, sei dahingestellt.

Was sagt Itten zum Vorwurf der Schnellbleiche? «In einem Monat kann man mehr lernen als in vier Jahren», sagt er. «Es hat mich inspiriert, Yoga in Indien an der Wärme zu lernen, wo es herkommt. Das hat mich geflasht. Ich habe danach sofort voller Drive mit dem Unterrichten begonnen.»

Bücher, Schmuck und Feng-Shui

Die Konkurrenz ist gross, das Buhlen um Aufmerksamkeit ebenso. «Yoga ist ein Riesengeschäft geworden. Zum Schlagwort, das sich gut verkaufen lässt», stellt Marianne Höhener fest. Yogalehrerinnen und Yogalehrer produzieren Bücher und CDs, bieten Yogaferien an, verkaufen Schmuck oder bieten auch noch Astrologie und Feng-Shui an. Auch die Vermarktung im Netz gehört für viele dazu. Eine St.Gallerin zeigt in ihren Videos nicht nur den Sonnengruss vor, sondern backt auch Kuchen, knuddelt Hunde und rennt im Bikini durch den Schnee.

Abertausende von Yogafrauen und -männern verrenken auf Facebook und Instagram ihre durchtrainierten Körper. Marianne Höhener mag keine Nabelschauen. «Yoga ist kein Schönheitswettbewerb», sagt sie. «Der Trend verfälscht das Bild. Es geht nur noch um Körperstärkung.» Dabei stähle ein Yogi nicht nur seine Muskeln, sondern auch seinen Geist. Es brauche keine narzisstische Zurschaustellung. «Alle sind gleich viel wert», sagt sie. Laut der jahrtausendealten indischen Weisheitslehre gehe es nicht ums Ego. «Es geht um innere Freiheit.»

