Wundenlecken an der Wahlfeier: Die Kantonsratswahlen liefen für zwei Rorschacher Parteien nicht so, wie sie sollten Die SVP und die SP haben Grund zum Feiern. Bei der CVP lief nicht alles ganz nach Plan und die FDP macht gute Miene zum bösen Spiel. Martin Rechsteiner

und Jolanda Riedener 08.03.2020, 22.50 Uhr

Felix Bischofberger (Mitte) muss seinen Platz im Kantonsrat räumen, Dominik Gemperli und Luzia Krempl werden wiedergewählt. Martin Rechsteiner

Anstossen erlaubt, Händeschütteln verboten: Die strikten Anweisungen im Pfalzkeller gelten keinesfalls für die parteiinternen Wahlfeiern. Man liegt sich in den Armen, gibt sich die Hand und freut sich. In der Rorschacher Quartierbeiz «Hirschen» – dem Stammlokal der SP – trifft sich die Kreispartei. Die Stimmung könnte besser kaum sein.

Von einer erfreulichen Entwicklung spricht der bisherige SP-Kantonsrat und Rorschacher Stadtrat Guido Etterlin. Er fügt an:

«Für Felix Bischofberger tut es mir leid, in Bildungsfragen war er ein guter Partner»,

Die Parteileitung ist mit dem Verlauf der Wahlen ebenfalls zufrieden: «Wir freuen uns, dass es für uns aufging», sagt Präsidentin Brigitta Kuratli.

Dieser Meinung ist auch die bisherige Kantonsrätin Andrea Schöb aus Staad. «Wir mussten fürchten, dass der Sitz der Grünen auf unsere Kosten geht», sagt sie. Über ihre Wiederwahl freue sie sich deshalb umso mehr. Begegnungen im Vorfeld der Wahlen habe sie sehr positiv wahrgenommen.

Michael Götte, SVP, bisher Robert Raths, FDP, bisher Dominik Gemperli, CVP, bisher Luzia Krempl-Gnädinger, CVP, bisher Sandro Wasserfallen, SVP, bisher Andrea Schöb, SP, bisher Raphael Frei, FDP, bisher Guido Etterlin, SP, bisher Mäge Luterbacher, SVP, bisher Jeannette Losa, Grüne, neu

SVP wehrt Angriff ab

Jubelrufe auch bei der SVP. Die Kreispartei Rorschach feiert, gutbürgerlich, bei Schinkengipfeli und Bier in der «Krone» in Obersteinach. «Ich bin sehr glücklich, dass wir unsere drei Sitze halten konnten», sagt Präsidentin Sabina Revoli. Parteiintern lieferte sich die Tübacherin zuletzt mit Sandro Wasserfallen, Rorschacherberg, Mäge Luterbacher, Steinach, und Martin Hochreutener, Goldach, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Schliesslich wurden Luterbacher und Wasserfallen im Kantonsrat bestätigt. Die meisten Stimmen erzielte Michael Götte, Tübach.

Gute Stimmung bei der SVP: Sandro Wasserfallen, Lukas Graf, Mäge Luterbacher, und Sabine Revoli (v.l.n.r.). Martin Rechsteiner

Luterbacher sagt nach seiner Wahl: «Ich musste schon zittern. Für mich ist das nicht selbstverständlich, dass ich in meinem Alter nochmals gewählt wurde.» Mit 75 Jahren ist er das älteste Mitglied in der grossen Kammer des Kantons St.Gallen. Revoli belegt den vierten Platz und rückt in den Kantonsrat nach, falls Michael Götte am 19. April den Sprung in den Regierungsrat gelingt. «Das hätte ich mir nie erträumen lassen», sagt sie.

Lange Gesichter bei den Mitteparteien

Weniger euphorisch sind die Töne an der Wahlfeier der FDP im Pfadiheim Rorschacherberg. Den freigewordenen Sitz von Andreas Hartmann, der zurücktritt, konnte die Partei nicht verteidigen. Jetzt ist sie noch mit Raphael Frei, Rorschacherberg und Röbi Raths, Rorschach, im Kantonsrat vertreten. Von einem Fehlentscheid, Hartmann nicht noch einmal antreten zu lassen, um den Sitz zu sichern, will Kreisparteipräsident, Felix Kuster, nichts wissen. Er trat selber an und landete auf dem ersten Nachrück-Platz.

«Selbst wenn Andreas Hartmann doppelt so viele Stimmen gemacht hätte wie ich, hätte es nicht für einen dritten Sitz gereicht. Die FDP hat dafür nicht genügend Parteistimmen erzielt.»

Vielmehr sieht Kuster das Problem bei der aktuellen politischen Grosswetterlage. «Derzeit haben Linke und Grüne einfach einen besseren Stand bei den Wählern», sagt er. «Wir sind insofern zufrieden, als dass wir im Wahlkampf gemacht haben, was möglich war.»

FDP-Präsident Felix Kuster richtet sich mit aufbauenden Worten an Parteimitglieder. Martin Rechsteiner

Leichtes Zähneknirschen auch bei der CVP, während der Wahlfeier im «Fontana» in Goldach. Die Partei griff nach dem dritten Kantonsratssitz, am Anfang des Nachmittags sah es noch vielversprechend aus. Doch dann zeichnete sich ab, dass die Parteistimmen nicht reichen.

Bittere Pille für Bischofberger

Für den Thaler Felix Bischofberger, der zum Schluss nur knapp hinter den beiden Goldacher CVP-Kandidaten Dominik Gemperli und Luzia Krempl-Gnädinger lag, ist das eine bittere Pille. Nach 16 Jahren im Kantonsrat muss er den Hut nehmen. Er gibt sich gefasst: «So läuft das in der Politik, das muss ich akzeptieren», sagt er an der Wahlfeier.

«Ich hatte eine tolle Zeit im Kantonsrat.» Natürlich habe er sich die Wiederwahl gewünscht. Aus Thal habe es aber etwas weniger Stimmen gegeben als erhofft. Dass das zu tun hat mit dem Streit in der CVP-Ortspartei Thal, in den Bischofberger verwickelt ist, ist wahrscheinlich. Bischofberger sagt: «Ich muss das Kantonsratswahlergebnis jetzt für mich analysieren und setzen lassen.» Aus der Politik verschwinden werde er indes nicht.

«Wer mich kennt weiss: Ich bin ein Stehaufmännchen.»

Grosses Strahlen hingegen bei Luzia Krempl-Gnädinger. «Ich hatte mich sowohl auf einen Sieg als auch auf eine Niederlage eingestellt», sagte sie. Die Tatsache, dass sie eine Frau sei, habe bei der Wahl sicher geholfen. «Hin wie her freue ich mich jetzt sehr.» Zufrieden ist schlussendlich auch Kreisparteipräsident Sandro Parissenti aus Berg SG: «Die CVP ist in unserem Wahlkreis von der Nummer vier zur Nummer zwei geworden», sagt er.