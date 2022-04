Mehr Hunde und Hundehalter in St.Gallen, Gossau und Rorschach

Wuff So hat sich die Zahl der Hunde und Halter zwischen Gossau und Rorschach während Corona verändert – und das sind die Folgen Eine Auswertung zeigt: Während Corona haben sich in der Region St.Gallen und Rorschach mehr Personen einen Hund zugelegt. Bei den Tierschutzvereinen St.Gallen und Rorschach ist das Grund zur Besorgnis. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

In der Region St.Gallen und am See leben heute 300 Hundehalterinnen und -halter mehr also vor der Pandemie. Bild: Getty

Nicht nur die Bevölkerung in den Gemeinden zwischen Gossau, St.Gallen und Rorschach wächst, sondern auch die Hundepopulation und damit die Zahl der Hundehalterinnen und Hundehalter. Schon vor Corona legten sich immer mehr Menschen einen Hund zu, mit der Pandemie hat sich diese Entwicklung aber akzentuiert. Das zeigt eine Auswertung von Zahlen der Identitas AG. Das Unternehmen mit Sitz in Bern führt im Auftrag der Kantone die Hundedatenbank Amicus.

Betrachtet man die Zahlen für die 18 Gemeinden der Wahlkreise St.Gallen und Rorschach sowie für Horn, zeigt sich: Hielten Ende 2019 noch rund 6500 Personen einen Hund, waren es Ende 2021 knapp 6800 Personen. Rund 300 Hundehalterinnen und -halter mehr, wobei hier auch Zugezogene mitgezählt werden. Um das Bild geradezurücken, muss man die Zahlen in Relation zur Bevölkerung setzen: Ende 2019 kamen auf 100 Personen 4,7 Hundehalter. Ende 2021 waren es 4,9 Halterinnen und Halter. Am meisten Hundebesitzerinnen und -besitzer leben in Muolen, am wenigsten in der Stadt St.Gallen:

Richtig interessant wird es aber bei den Zuwachsraten.

Corona machte mehr Personen zu Hundebesitzerinnen und -besitzern

2017 und 2019 nahm die Zahl der Hundebesitzerinnen und -besitzer im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 und 1,7 Prozent zu. 2018 stagnierte die Zahl gar. Ganz anders in den Coronajahren 2020 und 2021, hier lagen die Zuwachsraten bei 2,5 und 2,3 Prozent – das Bevölkerungswachstum berücksichtigt.

Von 2019 auf 2021, also während der Coronajahre, haben Gossau (+13,6 Prozent), Rorschach (+13,5 Prozent) und Muolen (+13,1 Prozent) am stärksten zugelegt, was Hundehalterinnen und -halter betrifft. In St.Gallen, wo relativ gesehen am wenigsten Hunde und damit auch Hundehalter leben, nahm die Zahl der Besitzerinnen und Besitzer um 1 Prozent zu. In Gaiserwald hingegen sank die Quote am stärksten (–7,8 Prozent), gefolgt von Tübach und Untereggen mit einer Abnahme von je 3,6 Prozent.

Viele Leute haben sich also neu einen Hund angeschafft, als Spielkameraden oder Gefährten während Corona. Und jetzt, wo die Homeofficepflicht gefallen ist und die Massnahmen aufgehoben sind? Jetzt, wo man wieder ohne Einschränkungen ins Kino kann, ins Hallenbad oder ins Restaurant?

Kaum Tiere im Tierheim

Die gute Nachricht zuerst: Beim Tierschutzverein Rorschach und Umgebung sind wenige Hunde gelandet, wie Präsident Claudio Eicher auf Anfrage sagt. Dasselbe heisst es beim Tierschutzverein Stadt St.Gallen und Umgebung. Im Engelburger Tierheim Sitterhöfli seien wenige Hunde abgegeben worden. Im Gegenteil wurden viele Hunde und auch Katzen aus dem Tierheim geholt. «Der Wunsch, sich ein Tier anzuschaffen, ist derzeit gross», sagt Julika Fitzi, Präsidentin des St.Galler Tierschutzvereins.

Fitzi, die mit ihrem Ehemann in der Stadt St.Gallen eine Tierarztpraxis führt, spürt das in ihrem Beruf. «Wir haben deutlich mehr Katzen und Hunde in der Praxis und führen das auf die Pandemie zurück.» Und nun zur schlechten Nachricht, denn Fitzi stellt fest:

«Ganz viele Leute besitzen neu einen Hund, haben aber wenig bis keine Ahnung von seiner Haltung und Erziehung.»

Julika Fitzi, Präsidentin Tierschutzverein Stadt St.Gallen und Umgebung. Bild: PD

In der Schweiz sind Hundebesitzer seit 2017 auf nationaler Ebene nicht mehr verpflichtet, mit ihrem neuen Hund Theorie- und Praxislektionen zu besuchen. Jedoch kennen einzelne Kantone die Pflicht noch. So müssen im Thurgau alle Halter von Hunden über 15 Kilo in einen Kurs. In Horn – der einzigen Thurgauer Gemeinde in dieser Auswertung – war die Hundepopulation während Corona rückläufig und die Zahl der Hundehalter stagnierte. Ob dafür die kantonale Kurspflicht im Thurgau ein Grund war, bleibt offen.

In Andwil leben heute ein Fünftel mehr Hunde In Andwil leben heute deutlich mehr Hunde als vor der Pandemie. Das zeigt eine Auswertung der Anzahl Hunde in Relation zur Bevölkerung. Ende 2019 kamen auf 100 Personen 4,7 Vierbeiner, 2021 waren es 5,8 – ein Anstieg von rund 21 Prozent. Besonders stark legte die Andwiler Hundepopulation 2021 zu. Im gleichen Jahr stieg die absolute Zahl der Halter um sieben Personen auf 102. Der Blick auf die Rassenverteilung zeigt: Der Zuwachs ist wohl nicht entstanden, weil eine Hundezüchterin oder ein Hundezüchter zugezogen ist. Zuwachs auch in Rorschach, Abnahme in Untereggen Besonders stark hat die Hundequote ausserdem in Rorschach zugenommen (+16,2 Prozent). Ende 2021 lebten dort pro 100 Personen 4,3 Hunde. 2019 waren es noch 3,7. Das passt zur Zunahme der Halterinnen und Halter in der Hafenstadt. Über alles gesehen am meisten Hunde leben übrigens in Muolen: Dort kommen auf 100 Personen 8,6 Hunde. Am stärksten abgenommen hat die Hundepopulation hingegen in Untereggen (–19,5 Prozent). Dort war die relative Zahl der Hunde bereits 2017 und 2019 rückläufig. Diese Entwicklung hat sich aber ab 2020 verstärkt. (mha)

Im Kanton St.Gallen jedenfalls ist der Kursbesuch nicht vorgeschrieben. Daher sagt Julika Fitzi: «Das fehlende Wissen könnte in den nächsten Jahren problematisch werden. Wenn das Hunde-ABC im Umgang und bei Begegnungen mit anderen Hunden fehlt.»

Frei laufende Hunde sind ein Problem

«In der Region kommt es in letzter Zeit häufiger dazu, dass wir Meldungen von frei laufenden Hunden erhalten», sagt Claudio Eicher vom Tierschutzverein Rorschach und Umgebung. «Und nicht, weil die Besitzerin oder der Besitzer ein paar Meter weiter hinten spaziert.» Sondern häufig, weil der Hund entweder erschrocken und davongerannt ist, oder er noch kein Vertrauen zu den jeweiligen Besitzern hat und entläuft. Alle paar Wochen erhält der Tierschutzverein Rorschach und Umgebung wegen frei laufender Hunde einen Anruf. «Mehr als vor der Pandemie», sagt Eicher.

Andere Meldungen zu Hundehaltungen erhält der Tierschutzverein von Personen, die mitbekommen, dass Hunde nicht den nötigen Freigang erhalten oder ganz alleine vor die Haustüre gesperrt werden, um im Quartier ihr Geschäft zu verrichten. Solche Meldungen leitet der Tierschutzverein dem kantonalen Veterinäramt weiter.

Claudio Eicher, Präsident des Tierschutzvereins Rorschach und Umgebung. Bild: PD

Eicher appelliert an alle Hundehalterinnen und -halter, ihren Vierbeiner erst frei laufen zu lassen, wenn dieser auf Kommando zurückkehrt. Bei Begegnungen mit fremden Hunden, die an der Leine sind, sollte auch der eigene Hund angeleint werden. Und Eicher, der selbst Hundebesitzer ist, empfiehlt auch erfahrenen Hundehaltern, einen Kurs zu besuchen. «Wegen der Sozialisation. Der Hund begegnet dort ganz vielen anderen Hunden, grossen und kleinen. Und nicht alles, was man seinen bisherigen Hunden beigebracht hat, muss richtig sein.»

