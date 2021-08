Thal benennt Weg nach Olympiasiegerin Jolanda Neff

Würdigung «Jolanda Neff Weg»: In Thal wird ein Wegstück nach Olympiasiegerin Jolanda Neff benannt Die Leistung von Jolanda Neff an den Olympischen Spielen kann nicht mehr übertroffen werden. Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, der Ausnahmekönnerin eine für Thal noch nie dagewesene Ehrung teilkommen zu lassen. Rudolf Hirtl 11.08.2021, 12.12 Uhr

Werkhofleiter Fredy Frischknecht mit der Wegtafel, die am Dienstag montiert und enthüllt wird. Das Stück zwischen Löwenweg und Rheineckerstrasse wird dann Jolanda Neff Weg heissen.

Bild: Rudolf Hirtl

Daran erinnern wir uns gerne zurück: Die Schweizer Mountainbikerinnen feierten an den Olympischen Spielen in Tokio einen Dreifach-Sieg: Die heute in Goldach lebende und in Thal aufgewachsene Jolanda Neff holte Gold vor Sina Frei und Linda Indergand.