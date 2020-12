Würdigung «Die Arbeit ist ihm wichtiger als der Genuss»: Sieben Weggefährten charakterisieren den abtretenden St.Galler Stadtpräsidenten Thomas Scheitlin Militärfan, geschickter Moderator von Sitzungen, verlässlicher Kollege in der Not, wenn in St.Gallen die Erde bebt: Ende dieses Jahres geht Stadtpräsident Thomas Scheitlin in Pension. Ein Mann mit vielen Facetten, wie sich im Gespräch mit seinen Kolleginnen und Weggefährten zeigt. Melissa Müller und Luca Ghiselli 30.12.2020, 05.00 Uhr

Alt Stadtrat Fredy Brunner: «Sein Auftritt vor den Medien nach dem Erdbeben im Sittertobel ist mein persönlicher Thomas-Scheitlin-Moment»

Fredy Brunner freute sich in seiner Zeit als Stadtrat stets auf die Sitzungen mit Thomas Scheitlin. Bild: Tobias Siebrecht (18.Juni 2013)

Fredy Brunner: Das Erdbeben vom 20. Juli 2013 im Sittertobel war für mich ein Schlüsselerlebnis. Ich war in Italien in den Ferien, erwachte am Morgen um 4 Uhr mit einem unguten Gefühl und entschied, sofort heimzufahren. Startbereit auf dem Dorfplatz, meldete sich Marco Huwiler am Telefon und orientierte mich über das Beben. Ich dachte: Mein Gott, jetzt muss jemand gradstehen für mein Geothermieprojekt. Ich rief Scheitlin an und sagte: «Thomas, ich kehre nicht rechtzeitig zurück, jetzt musst du hinstehen. Es ist doppelt wichtig.»

Thomas Scheitlin stellte sich daraufhin den vielen Medien vor dem Bohrturm im Sittertobel. Er stand gerade für etwas, wofür er nichts konnte. Er strahlte grosse Besonnenheit, Ruhe und Verlässlichkeit aus und legte damit den Grundstein für eine ungeahnt positive Bewältigung des unglücklich verlaufenen Geothermieprojektes. Das ist sinnbildlich für ihn: Er war immer da, wenn man ihn brauchte. Das war mein persönlicher Thomas-Scheitlin-Moment.

Der Stadtrat kann nur Erfolg haben, wenn er als Kollegialgremium zusammenarbeitet. Aber jedes Mitglied ringt auch insgeheim um Anerkennung, Medienpräsenz und Wähler. Als ich mit 56 Jahren Stadtrat wurde, war ich ungeduldig, wollte eigenständig bleiben und mich nicht einschränken lassen. Thomas Scheitlin hat die Sitzungen entsprechend geleitet, hat Spielraum gelassen. Dadurch fanden konstruktive Diskussionen im Gremium statt, welche mich sehr oft weiterbrachten. Obwohl wir nicht immer gleicher Meinung waren, habe ich mich immer auf die Stadtratssitzungen gefreut. Das ist mit sein Verdienst und nicht selbstverständlich, wie ich von Stadträten aus anderen Städten weiss.

Thomas Scheitlin musste aus seiner Direktion oft «trockene» Geschäfte vertreten, was er immer sachlich und kompetent tat. Ich hatte oft spektakuläre Themen: Glasfaserprojekt, Kehrichtheizkraftwerk, Busflotte, Energiekonzept, Geothermie mit viel Medienpräsenz, was ich als ungerecht empfand. Thomas hat dies staatsmännisch getragen, stand zurück, freundschaftlich und verlässlich. Ich habe mit und dank ihm eine sehr glückliche Zeit im Stadtrat verbringen dürfen.

Fredy Brunner, Patrizia Adam und Thomas Scheitlin an einer Pressekonferenz zur Marktplatzgestaltung. Ralph Ribi (9. Februar 2015)

Arno Noger, Präsident der Ortsbürgergemeinde: «Wir haben eine starke Kameradschaft aus dem Militär»

Seit über 40 Jahren mit Thomas Scheitlin befreundet: Arno Noger, Präsident der Ortsbürgergemeinde St.Gallen und Kantonsrat (FDP).

Bild: Regina Kühne (20. Mai 2020)



Arno Noger: Wir haben uns um circa 1979 übers Militär kennen gelernt. Wir hatten die gleiche Basis als Infanterieoffiziere, aber er war Banker, ich Mittelschullehrer. Später wurden wir beide Generalstabsoffiziere. Das gibt eine vertraute Denkweise und eine starke Kameradschaft. Wir wussten, wie der andere tickt. Wenn wir etwas zu besprechen hatten, war beiden klar, was offen zu kommunizieren ist, was vertraulich ist und was geheim bleibt. Diese drei Klassifikationsstufen der Armee sind uns in Fleisch und Blut übergegangen.

Thomas und ich haben über viele Jahre zusammengearbeitet. Im Stab der Felddivision 7 war ich sein Stabschef, im Bürgerrat war er zwei Jahre mein Präsident. Und seit 2007 durften wir parallel die schönsten und höchsten Ämter unserer Stadt bekleiden.

Thomas Scheitlin ist konsequent. Er verfolgt seine strategischen Ziele über Jahre hinaus bedacht und kommuniziert sie auch gut. Er hat vielleicht einen Hang zum Asketischen. Die Arbeit ist bei ihm das Primäre, nicht das Geniessen. Aber er schätzt durchaus auch eine gemütliche Runde. Ein schöner gemeinsamer Moment war, als wir im Februar 2014 mit Toni Bürgin den Spatenstich für das neue Naturmuseum vornehmen konnten. Das war ein Jahrhundertschritt. Das war emotional: Wie Thomas, Toni und ich das Museum auf den Weg bringen.

Spatenstich fürs neue Naturmuseum mit Arno Noger, Thomas Scheitlin und Toni Bürgin. Urs Bucher (6. Februar 2014)

Jennifer Abderhalden, Stabschefin ­Direktion Inneres und Finanzen: «Thomas Scheitlin fördert die Frauen»



Jennifer Abderhalden (FDP), Mitarbeiterin von Thomas Scheitlin, erinnert sich an manches seiner Bonmots. Bild: Adriana Ortiz Cardozo (30. August 2019)

Jennifer Abderhalden: Thomas Scheitlin ist ein ausgewiesener Frauenförderer: Er hat in seiner Amtszeit zahlreiche Frauen für Führungspositionen in seiner Direktion engagiert – auch mich. Das zeichnet ihn aus, zumal das für Männer seiner Generation nicht selbstverständlich ist. Er ist ein sehr humorvoller Mensch, und er war ein äusserst angenehmer Chef. In der täglichen Zusammenarbeit habe ich viel über das Militär gelernt und weiss jetzt zum Beispiel, was es bedeutet, «in die nächste Grabkammer zu schauen».

In Erinnerung bleiben werden mir seine Bonmots. Wenn ein Projekt ins Stocken geraten war, sagte er jeweils, das sei wie beim Zuknöpfen eines Hemds: Wenn der erste Knopf falsch ist, bringt es nichts, so weiterzumachen. Man müsse das Hemd ganz aufknöpfen und von vorn beginnen. Thomas Scheitlin ist auch ein Hundefreund. Zunächst begegnete er dem Wunsch einiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre Hunde ins Büro mitnehmen zu dürfen, mit Skepsis. Schliesslich lenkte er aber ein – und verteilte Streicheleinheiten. Ich wünsche ihm, dass er noch lange so gesund und fit bleibt, wie er heute ist.

Roland Wäspe, Direktor des Kunstmuseums St.Gallen:

«Er schreibt alle Reden selbst und eröffnet manchmal drei Veranstaltungen pro Tag»

Roland Wäspe, Direktor des Kunstmuseums St.Gallen, ging schon als Jugendlicher im Elternhaus von Thomas Scheitlin ein und aus. Ralph Ribi (31. August 2018)

Roland Wäspe: Thomas Scheitlin hat viele Ausstellungen eröffnet. Manchmal hatte er drei Veranstaltungen an einem Tag, und er schrieb alle Reden selbst. Dieses Pensum schafft nur, wer sehr «straight» ist und die Dinge konzentriert anpackt.

Wir haben einen direkten Draht. Da ich mit seinem Bruder Peter im «Bürgli» in der gleichen Klasse war, ging ich schon als Jugendlicher im Hause Scheitlin ein und aus, einer Villa am Rosenberg. Ich erinnere mich, dass auf dem Salontisch die Kulturzeitschrift «Du» lag und dass es in der bürgerlich gepflegten Stube immer ein schönes Blumengesteck gab. Thomas hat eine andere Traditionslinie als ich, der aus einer Arbeiterfamilie kommt. Sein Vater Carl war Präsident der Ortsbürgergemeinde. Er ist seinem Papa nachgefolgt in der Scheitlin-Dynastie.

Vom 1. Januar 2001 bis Anfang 2007 amtierte Thomas Scheitlin als Präsident des Bürgerrats der Ortsbürgergemeinde St.Gallen. Die erste St.Galler Museumsnacht vom August 2004 (von links): Thomas Scheitlin ist mit dem städtischen Kulturbeauftragten André Gunz und Kunsthalle-Kurator Gianni Jetzer im Naturmuseum unterwegs. 20 Jahre Lauftreff St.Gallen: Promis beim Nordic Walking. Vorne Stadträtin Elisabeth Beéry mit Ortsbürgerpräsident Thomas Scheitlin. Wahlkampf 2006: Thomas Scheitlin (zweiter von links) zusammen mit Polit-Experte Bruno Eberle und Moderator Pablo Spinnler am Gallus-Talk im Hotel Radisson. Im Hintergrund weitere Kandidaten: Heini Seger (SVP), Jürg Tobler (parteilos) und Nino Cozzio (CVP). Nicht auf dem Bild ist Peter Dörflinger (SP). Der unterlegene SP-Kandidat Peter Dörflinger (links) gratuliert Thomas Scheitlin zur Wahl in den Stadtrat und ins Stadtpräsidium. Beides schaffte der FDP-Mann im ersten Wahlgang. Amtsübergabe auf dem Dach des Rathauses von Franz Hagmann (rechts) an den neuen Stadtpräsidenten Thomas Scheitlin. Zwei Dauerbrenner, die bis heute der Erledigung harren: Stadtpräsident Thomas Scheitlin an einer Medienkonferenz über die Zukunft von Kunstmusuem und Bibliothek. «Oazapft is!» Fassanstich und Gratisbier mit Stadtpräsident Thomas Scheitlin zum Start des St.Galler Fests 2007. Die Stadtratsbank im Stadtparlament 2008 (von links): Nino Cozzio (CVP), Elisabeth Beéry (SP), Thomas Scheitlin und Fredy Brunner (beide FDP) sowie Barbara Eberhard (CVP). Spatenstich für den Neubau des Bundesverwaltungsgerichts auf dem St.Galler Chrüzacker. Links der kantonale Baudirektor Willi Haag, rechts Stadtpräsident Thomas Scheitlin. Die vermutlich umstrittenste Aktion von Stadtpräsident Thomas Scheitlin: Weil das Resultat der Stadtkasse so phänomenal gut ausgefallen ist, erhalten alle Einwohnerinnen und Einwohner St.Gallens einen 50-Franken-Einkaufsgutschein. Training für den Gigathlon 2009: Stadtpräsident Thomas Scheitlin auf Rollschuhen, Stadträtin Elisabeth Beéry auf dem Velo. Der Globus ist wieder da: 297 Jahre, nachdem ihn eidgenössische Truppen mitlaufen liessen, ist eine originalgetreue Kopie nach St.Gallen zurückgekehrt. Vor dem Festakt begrüsst Thomas Scheitlin Bundesrat Pascal Couchepin. Ebenfalls im Bild ist links Regierungsrätin Kathrin Hilber. Jedes Jahr findet eine Aussprache samt Mittagessen zwischen dem Stadtrat und lokalen Medienschaffenden statt. Im Bild der Anlass 2009. Thomas Scheitlin mit Gästebuch. Thomas Scheitlin im Konfettihagel: An der Fasnacht 2010 wird der Stadtpräsident mit dem Titel eines Ehren-Födlebürgers geehrt und muss vor die Konfettikanone. Grosse Pläne für eine grosse Bibliothek: Projektleiter Josef Estermann, Stadtpräsidentin Thomas Scheitlin und Regierungsrätin Kathrin Hilber bei der Präsentation des Vorhabens, Kantons- und Stadtbibliothek in der Hauptpost zusammenzuführen. Stadt- und Olmapräsident Thomas Scheitlin eröffnet die Olma 2010 im Theater St.Gallen. Jährlich wiederkehrendes Ritual: Stadtpräsident Thomas Scheitlin und Finanzamtchef Reinhold Harringer stellen das Budget 2011 vor. Verleihung des Kulturpreises der Stadt St.Gallen an Filmemacher Peter Liechti (hinten). Stadtpräsident Thomas Scheitlin übergibt die Urkunde. Stadtpräsident Thomas Scheitlin und Ehefrau Brigitta am CSIO im Gründenmoos. Chlausensprint im Leichtathletik-Zentrum mit (von linsk) Thomas Scheitlin, Stadtschreiber Manfred Linke, Regierungsrätin Heidi Hanselmann und Stadtrat Nino Cozzio. Welche Rolle soll die Kantonshauptstadt spielen? Podiumsdiskussion im Palace mit unter anderem (von links) Stadtbaumeister Erol Doguoglu, Thomas Scheitlin und Kantonsrat Michael Götte (SVP). «Gallus und Pretoria»: Vernissage des 30. Typotron-Hefts in der Kirche St.Laurenzen. Rolf Stehle, Chef der Typotron AG (rechts), zeigt Stadtpräsident Thomas Scheitlin das Heft Ein trauriger Anlass: Thomas Scheitlin an der Abdankungsfeier für Kurt Felix in der Kirche St.Laurzenzen.

«SRF bi de Lüt» live in St.Gallen: Nik Hartmann interviewt Thomas Scheitlin auf dem Gallusplatz.

1.-August-Apéro mit dem Stadtpräsidenten. Stadtpräsident Thomas Scheitlin zieht an der HSG seine persönliche Bilanz zum Gallusjahr.

Nähen mit den Riklin-Zwillingen: Gemeinde- und Stadtpräsidenten aus der Region arbeiten am grossen Bigniktuch.

Föbü Thomas Scheitlin grüsst von der Konfettikanone herunter. Thomas Scheitlin spricht an der 108. Delegiertenversammlung des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes (SIG). Sie findet wegen des 150-jährigen Bestehens der Jüdischen Gemeinde in St.Gallen statt. Eine schwierige Medienkonferenz: Am 20.7.2013 bebt wegen der Bohrung fürs Geothermieprojekt die Erde in St.Gallen. Die Behörden informieren auf dem Bauplatz im Sittertobel. Prominenz mit Kuhglocken am Olma-Rundgang 2013 (von links): Thomas Scheitlin, Bundesrat Ueli Maurer, der Solothurner Regierungsrätin Esther Gassler und Olma-Direktor Nicolo Paganini. Die neue St.Galler S-Bahn wird eröffnet. Mit von der Partie sind Bundesrätin Doris Leuthard und Thomas Scheitlin.

Spatenstich fürs neue Naturmuseum mit (von links) Ortsbürgerpräsident Arno Noger, Thomas Scheitlin und MuseumsdirektorToni Bürgin. Magistrale Handwerker: Einweihung des Lohnmobils mit (von links) Bundesrat Alain Berset, Regierungsrat Martin Klöti und Stadtpräsident Thomas Scheitlin. Einweihung der neuen Tourist-Information an der Bankgasse mit (von links) Thomas Scheitlin, St.Gallen-Bodensee-Präsident René Romanin und Tourismusdirektor Frank Baumann. Thomas Scheitlin verteidigt im Stadtparlament das Budget 2016. Diese Szene hat sich jeden Dezember wiederholt. Links sitzt Stadtrat Peter Jans. Gut gelaunt: Regierungsrätin Heidi Hanselmann und Thomas Scheitlin am Promi-Apéro an den St.Galler Festspielen 2016. Eines von unzähligen Wahlpodien, an denen Thomas Scheitlin teilgenommen hat. Im Bild referiert er auf dem Podium im Palace vor dem ersten Stadtratswahlgang 2012. Direktionsverteilung nach den Wahlen 2012: Maria Pappa (SP) erhält die Baudirektion der abgewählten Patrizia Adam (CVP). Links Stadtrat Nino Cozzio, rechts Thomas Scheitlin. Der Stadtpräsident am internen Schnitzelbankabend der Fasnacht 2017 im «Naz». Ebenfalls ein Fixpunkt in der stadtpräsidialen Agenda: Sternenvernissage mit dem erstmaligen Anzünden der Weihnachtsbeleuchtung in einem Advent in der Marktgasse. Stadträtin Maria Pappa, Stadtpräsident Thomas Scheitlin, Regierungsrat Buno Damann und SBB-Chef Andreas Meyerbei (von links) bei der Neueröffnung des sanierten Hauptbahnhofs und des neu gestalteten Bahnhofplatzes. Eine Lektion Cheerleading: Der Stadtpräsident empfängt erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus der Stadt auf dem Rathausdach. Thomas Scheitlin und Hoteldirektor Reto Candrian eröffnen nach der Sanierung und Erweiterung das Hotel Walhalla am Bahnhofplatz. Thomas Scheitlin nach der Bekanntgabe des Rücktritts auf Ende 2020 in seinem Büro im elften Stock des Rathauses. Die Coronakrise schlägt zu: Stadtpräsident Thomas Scheitlin an seiner letzten Stadtparlamentssitzung. Sie findet wegen der Pandemie nicht im Waaghaus, sonder in der Olma-Halle 2.1 statt. Ein gut gelaunter Stadtpräsident beim «Tagblatt»-Schlussinterview.

Thomas Scheitlin hat viele kulturelle Projekte in dieser Stadt mitgetragen. Dass wir mit dem Kunstmuseum die Kunstzone in der Lokremise bespielen dürfen, wäre ohne seine Begeisterung und seinen Einsatz auf städtischer Ebene nicht möglich gewesen. Einen Ausstellungsraum in einer solch urbanen, industriellen Halle, das gibt’s sonst nur im Hamburger Bahnhof in Berlin und im Museum CAPC in Bordeaux.

Als Ortsbürgerpräsident war Thomas Mitinitiant der Strategie «Drei Museen – drei Häuser». Er hat sich schon vor 23 Jahren für einen Ergänzungsbau für das Kunstmuseum eingesetzt. Dass sich die Sanierung und Erweiterung um zwölf Jahre verzögert, ist politisch bedingt.

Scheitlin hat ein waches Gefühl dafür, was politisch und kulturell in welcher Zeit machbar ist. Nach dem Negativentscheid des Stadtrats kam es am 5. August 2020 zu einer Aussprache zwischen Kunstverein und Stadtrat. Thomas hat den Weg aufgezeigt, wie es doch noch möglich wird, obwohl das Projekt nun in den Händen des neuen Stadtrats liegt. Er hat weit in die Zukunft geschaut. Das hat mich beeindruckt. Ich bin überzeugt, dass er das Kunstmuseum weiter unterstützen wird. Er ist eine Persönlichkeit, die in dieser Stadt Gewicht hat.



Franziska Ryser, Nationalrätin (Grüne): «Er hat die Stadt sehr solide geführt»



Franziska Ryser, Stadtparlamentspräsidentin 2017 und Nationalrätin (Grüne): «Dieses Korrekte, Zurückhaltende: Das ist Teil der St.Galler DNA.»

Benjamin Manser (11. Juni 2019)

Franziska Ryser: Den Namen Thomas Scheitlin kenne ich bereits, seit ich mich erinnern kann. Als er gewählt wurde, war ich 15. Für mich war er also DER St.Galler Stadtpräsident. Als ich 2013 dann selber ins Stadtparlament kam, lernte ich Scheitlin persönlich kennen. Ich erlebte ihn als kompetent und dossiersicher, höflich und korrekt. Er ist seiner politischen Linie stets treu geblieben. Was ich besonders an ihm geschätzt habe: Er wusste immer, wann er nichts mehr sagen musste.

Als Stadtpräsident hat er die Stadt St.Gallen beinahe verkörpert. Dieses Korrekte, Zurückhaltende: Das ist Teil der St.Galler DNA.

Als ich Parlamentspräsidentin war, wurden wir jeweils oft gemeinsam zu Anlässen eingeladen. An einer Veranstaltung des Gewerbes schossen die Redner gegen «die Linken» und «die Stadt». Unsere Blicke kreuzten sich, wir verstanden uns sofort.

Was bleibt mir von ihm? Er hat die Stadt sehr solide geführt. Er war weniger der Mann fürs Visionäre, sondern hat stets einen gangbaren Mittelweg gesucht, und St.Gallen so langsam, aber stetig weiterentwickelt. Wenn ich an Thomas Scheitlin denke, glaube ich, dass er dieses Amt nicht für sich selbst ausgeführt hat, sondern für die Stadt – für seine Stadt.



Stadtschreiber Manfred Linke: «Thomas Scheitlin ist unglaublich belastbar»

Laut Stadtschreiber Manfred Linke war Thomas Scheitlin in all den Jahren kaum je schlecht gelaunt. Bild: Tobias Siebrecht (18. Juli 2013)

Manfred Linke: Thomas Scheitlin und ich haben unsere Arbeitsplätze auf dem gleichen Stock im Rathaus. Als Chef pflegte er eine Kultur der offenen Tür. Und wenn man zu ihm ins Büro ging, hatte man beim Verlassen eine Entscheidung. Scheitlin entscheidet sehr schnell, oft nach der 80-20-Regel: Wenn etwas zu 80 Prozent logisch und sinnvoll klingt, soll man es umsetzen.

Er liess seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dabei grosse Freiheiten und zählte auf ihr Verantwortungsbewusstsein, was ich immer sehr geschätzt habe. Wenn etwas nicht so lief, wie er sich das vorstellte, wandte er stets einen Führungsgrundsatz aus der Armee an: Er kritisierte nie jemanden vor Dritten, sondern klärte das unter vier Augen. Und er hielt an Entscheidungen fest, sofern keine besseren Argumente zutage traten. «Ordre et contre-ordre, c’est désordre», pflegte er jeweils zu sagen.

Als Stadtratsmitglied war er ein absoluter Teamplayer und hielt das Kollegialitätsprinzip hoch. Als Mensch ist er unglaublich belastbar. Thomas Scheitlin ist kaum je schlecht gelaunt, und er stellt sich nie in den Vordergrund. Ich wünsche ihm für den Ruhestand zwei Dinge: Dass er ihn möglichst lange gesund geniessen kann, und dass er mit seiner Frau Brigitta nach der Pandemie auf Reisen gehen kann.



Nicolo Paganini, ehemaliger Olma-Direktor und Nationalrat (CVP): «Wir stiessen mit einem Bier auf eine erfolgreiche Messe an»

Nationalrat Nicolo Paganini hat für seinen ehemaligen Chef Thomas Scheitlin nur gute Worte übrig.

Bild: Nik Roth (23. April 2020)

Nicolo Paganini: Thomas Scheitlin war bei den Olma Messen St.Gallen während neun Jahren mein Chef. Thomas bringt seinen direkt unterstellten Mitarbeitenden sehr grosses Vertrauen entgegen. Er hat sich immer um die grossen Linien der Unternehmensentwicklung gekümmert und sich nie ins operative Tagesgeschäft eingemischt. In schwierigen Phasen konnte ich immer auf seinen Rückhalt zählen.

Wir hatten auch schöne Rituale: So gingen wir beispielsweise mit unseren Frauen immer am ersten Olma-Samstag nach dem Festakt des Ehrengastes in der Arena in die Metzgerstube zum gemeinsamen Bier, um auf eine erfolgreiche Messe anzustossen. Ich hoffe, dass dieses gemeinsame Bier irgendwann im Verlaufe der Olma 2021 wieder möglich sein wird.