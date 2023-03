Tübach: Widerstand gegen geplante 5G-Antenne

Wortgefecht Plötzlich ist die Stimmung an der Bürgerversammlung in Tübach aufgeheizt: Votantin fordert Ablehnung des Baugesuchs für 5G-Mobilfunk-Antenne Eine Gefahr für die Gesundheit? Oder technologischer Fortschritt? 5G-Mobilfunk-Antennen sorgen schweizweit für Diskussionen, auch an der Bürgerversammlung in Tübach. Rechnung und Budget werden diskussionslos genehmigt, die hohen Kosten für Oberstufenschüler stehen in der Kritik. Rudolf Hirtl 23.03.2023, 10.01 Uhr

Tübachs Mehrzweckhalle ist an der Bürgerversammlung gut gefüllt. Bild: Rudolf Hirtl

147 Frauen und Männer finden sich am Mittwochabend in der «Arche» der Mehrzweckhalle in Tübach ein. Das sind 13,8 Prozent der Stimmberechtigten. Es waren auch schon über 20 Prozent, doch Gemeindepräsident Michael Götte zeigt sich zu Beginn seiner Ausführungen zufrieden. Heute, wo das Interesse an der kommunalen Politik schwinde und Bürgerversammlungen infrage gestellt würden, sei er stolz darauf, dass man in Tübach immer noch in der Lage sei, die Mehrzweckhalle beinahe zu füllen. Ein Kränzchen windet Götte den erst kürzlich eingebürgerten Frauen und Männern, die durch ihr Erscheinen ihr Interesse am gesellschaftlichen Leben des Dorfes zeigen würden.

Als Gast begrüsst Michael Götte den neuen Rorschacherberger Gemeindepräsidenten Patrick Trochsler. «Er ist hier, um das Gute mitzunehmen und das Schlechte an ‹seiner› Versammlung zu vermeiden», sagt Götte scherzend und verweist anschliessend auf für Tübach wichtige Eckpunkte des vergangenen Jahres. Beispielsweise die Eröffnung des kulturellen Rundweges und die Installation eines Jugendraumes im alten Dorfladen. Am 11. Dezember sei ein langersehnter Wunsch in Erfüllung gegangen, nämlich die Anbindung an das Busnetz nach Rorschach und Goldach.

Das Defizit im Budget verdoppelt sich

Die Rechnung 2022 schliesst mit einem Gewinn von 12’763 Franken. Weil das Budget mit einem Defizit von 579’800 Franken rechnete, steht eine Besserstellung von 592’563 Franken zu Buche. Die Jahresrechnung 2022 verabschiedet die Bürgerschaft diskussionslos und einstimmig. Gesprächsstoff gibt hingegen das Budget 2023. Dieses sah für das laufende Jahr ein Defizit von 610’800 Franken vor.

Allerdings hat der Gemeinderat sämtliche Investitionen für dieses Jahr dem Verwaltungsvermögen zugewiesen. Beim Grossteil der Investitionspositionen handelt es sich jedoch um Finanzvermögen. Durch diese Buchungskorrektur verschlechtert sich das Budget der Erfolgsrechnung 2023 auf ein Minus von 1,3 Millionen Franken. Über diese Änderung hat der Rat rechtzeitig im Publikationsorgan und nun auch an der Bürgerversammlung orientiert.

Das Budget wird denn auch ohne Gegenstimme gutgeheissen. Diskussionen gibt es allerdings davor, als Schulpräsident Andreas Favazzo über die steigenden Kosten für die Schule orientiert. Die Ausgaben für die Bildung sind in den vergangenen fünf Jahren um 39 Prozent gestiegen. Dies auch deshalb, weil Tübach aktuell 70 Oberstufenschülerinnen und -schüler hat, die entweder in Goldach, St.Gallen oder Mörschwil zur Schule gehen. Pro Schülerin oder Schüler muss die Gemeinde dafür 22’000 Franken zahlen.

Kosten für Oberstufenschüler steigen rasant

Es sei wichtig, die Qualität der Schule Tübach hochzuhalten, so Andreas Favazzo. Diese Lernumgebung bilde nicht nur die Basis für eine gute Entwicklung der Schülerinnen und Schüler und damit auch eine überdurchschnittlich gute Vorbereitung für weiterführende Schulen, die Schule werde auch von aussen sehr positiv wahrgenommen. Dies zeige sich etwa durch Blindbewerbungen von Lehrpersonen, was aussergewöhnlich sei.

Ein Votant kann sich weder mit dieser Erklärung noch mit den hohen Kosten, insbesondere für Oberstufenschüler, anfreunden. Er will genaue Zahlen darüber, wie viel Tübach für den Oberstufenschulbesuch in Goldach oder St.Gallen (Flade) zahlen muss. Er wisse von früher, dass der Unterschied gegen 4500 Franken gross sei, und stellt die freie Schulwahl infrage. Schulpräsident und Gemeindepräsident verweisen auf das von den Stimmberechtigten angenommene neue Schulreglement und den Umstand, dass die Tarife mittlerweile angeglichen worden seien. Die Differenz betrage nur noch wenige Hundert Franken. Ausserdem sei die freie Schulwahl ein wesentlicher Standortfaktor für Tübach.

5G-Antenne bringt Bäuerin in Rage

Gegen die 5G-Technologie und deren Mobilfunk-Antennen regt sich schweizweit viel Widerstand. Immer wieder werden Projekte angefochten. In Tübach soll auf dem Dach der Tennishalle eine 4G-Anlage auf 5G hochgerüstet werden. Dagegen sind fünf Einsprachen eingegangen. Eine Votantin will wissen, wieso der Gemeinderat das Thema verharmlose, zumal 5G viel aggressiver sei. Es sei erwiesen, dass Tiere wegen 5G krank würden, und sie wolle nicht, dass Kindern in Tübach dasselbe passiere. Diese sollten ebenso gesund aufwachsen können wie sie selbst oder der Gemeindepräsident. Sie fordere den Gemeinderat auf, das Baugesuch für die Antenne abzulehnen.

Es sei nicht Aufgabe des Gemeinderates zu beurteilen, ob 5G nützlich oder schädlich sei, so Michael Götte. Ausserdem gehe es nicht primär um einen besseren Handyempfang, vielmehr seien Industriebetriebe auf diesen modernen Standard angewiesen. Ausserdem bringe es wenig, wenn Tübach das Baugesuch ablehne. Der Kanton würde das nicht akzeptieren, wenn von den Gesuchstellern alle Vorschriften eingehalten würden. Die Frau zeigt wenig Verständnis für die Einstellung des Gemeinderates. Es gebe zahlreiche Gemeinden in der Schweiz, die Bewilligungen für 5G-Antennen abgelehnt hätten, also könne dies Tübach auch tun. Götte verspricht, dass der Gemeinderat bei dieser Angelegenheit nicht leichtfertig, sondern umsichtig vorgeht, und schlägt vor, am abschliessenden Apéro weiter über das Thema 5G zu diskutieren.