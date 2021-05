WOHNUNGSMARKT SP-Politiker kritisiert Häusersanierung im St.Galler Quartier Hinterberg – Pensionskasse kontert Billige Wohnungen, die nach der Sanierung viel kosten: Stadtparlamentarier Peter Olibet glaubt in der Stadt einen Fall von Gentrifizierung entdeckt zu haben, in dem langjährige Mieter vertrieben werden. Er stellt dem Stadtrat in einer Interpellation Fragen dazu. Diana Hagmann-Bula 07.05.2021, 06.00 Uhr

«Nun passiert das, was wir aus anderen Städten kennen, auch hier. Dabei dürfte es nirgendwo passieren», sagt SP-Stadtparlamentarier Peter Olibet. Er spricht von Gentrifizierung. Von Gebäudesanierungen, die ein Quartier aufwerten und höhere Mietzinsen zur Folge haben, welche die bisherigen Mieterinnen und Mieter sich dann nicht mehr leisten können. Gerade soll das laut Olibet im Gebiet Hinterberg passieren.

«Dahinter steckt pure Gewinnmaximierung, das verurteile ich.»

Olibet hat deshalb eine schriftliche Interpellation eingereicht. «Vernichtung von erschwinglichem Wohnraum: Mieterinnen und Mieter werden von Pensionskasse auf die Strasse gestellt», lautet die Überschrift. Darin erzählt der Stadtparlamentarier von den Mehrfamilienhäusern Hinterberg 34, 36 und 38, die der Pensionskasse Schaffhausen (PKSH) gehören. «42 Wohnungen in einem einfachen, wohnlichen Standard gehalten und deshalb auch für Menschen mit tieferem Einkommen erschwinglich», ist zu lesen. Die Häuser, 1962 gebaut, seien 1989 saniert worden. Nun steht, wie so oft bei Bauten aus den 60er-Jahren, eine Grundsanierung an. Olibet schreibt in seinem Vorstoss weiter:

«Sie wäre in der geplanten Form nicht zwingend.»

Beim ersten Baugesuch 2018, das die Stadt bewilligt hat, sei noch eine etappenweise Sanierung ohne Kündigung geplant gewesen. «Das Vorhaben wurde aber zuerst um ein Jahr und dann auf unbestimmte Zeit verschoben, mit Hinweis auf die übergeordnete Raumplanung der Stadt.» Die Verantwortlichen der Liegenschaftsverwaltung hätten in Aussicht gestellt, dass in den nächsten fünf Jahren keine Sanierungsarbeiten durchgeführt und die Wiedervermietung der leerstehenden Wohnungen vollumfänglich wieder aufgenommen werde. Bis vor sieben Monaten noch seien neue Mietende eingezogen.

Ende Januar dann sei allen Mieterinnen und Mietern «ohne frühzeitige Vorabinformationen» gekündigt worden, so Olibet weiter. Ende September müssen sie ausziehen. «Es gibt verschiedene Wege, wie solche Sanierungen angegangen werden. Die PKSH wählt jetzt jenen Weg, der am meisten Rendite verspricht.»

Anwohner fühlen sich ungerecht behandelt

Olibet bemängelt weiter: «Preisgünstiger Wohnraum geht damit verloren. Und Menschen, die zum Teil seit gegen sechzig Jahren dort wohnen, werden vertrieben.» Für die Allermeisten werde die Miete in den komplett erneuerten Wohnungen – neu mit Lift, zusätzlichen Balkonen, Grundrissveränderungen, Bodenheizung – nicht bezahlbar sein. Zwar habe die Verwaltung angeboten, die gekündigten Parteien vor dem Vermarktungsstart zu informieren und prioritär zu behandeln. «Doch vor dem geschilderten Hintergrund wirkt dieses Angebot etwas zynisch.»

In den Häusern würden Menschen mit Migrationshintergrund leben und auch grosse Familien, so Olibet. Für sie sei es gerade in Zeiten von Corona schwierig, bis Ende September eine angemessene Wohnung zu finden. Viele wüssten nicht, wie es weitergeht, auch finanziell. Die Pensionskasse lasse nicht mit sich reden. Stattdessen habe sie die Verwaltung It3 St.Gallen beauftragt. Sie halte die Mieterschaft bei Anfragen hin, weiche aus und schüchtere die Menschen mit irreführenden Antworten ein, verärgere sie und lasse sie resignieren. Olibet: «So führt sie eine Art der Entmietung durch.» Ein Vorgehen, das ungerecht und entwürdigend für alle Betroffenen sei.

«Menschen werden zu Nomaden und zügeln von einem Ort zum nächsten. Immer wieder werden sie durch die angeheizte Spekulation vertrieben.»

Bewohnerinnen und Bewohner der Liegenschaften stimmen Olibet zu. «Die Betroffenen sind hier verwurzelt. Da werden gerade ganze Lebenszusammenhänge und Bekanntschaften auseinandergerissen», heisst es.

Wird der Stadtrat vermitteln?

Die Mieterinnen und Mieter hätten sich darauf eingestellt, fünf Jahre Ruhe und für diese Zeit eine Wohnung auf sicher zu haben. Nun ist alles anders. «Mehrere Leute haben versucht, mit der Vermieterin eine einvernehmliche Lösung zu finden. Bisher vergeblich.» Auf Nachfrage sei einigen nicht einmal beantwortet worden, wie gross die neuen Wohnungen geplant seien und was sie kosten würden.

«Rechtlich ist das Vorgehen vielleicht erlaubt, aber ist es auch gerecht?»

Nein, sagen die Anwohner. Nein, meint auch Olibet. Ein solches Gebaren einer Pensionskasse widerspreche zudem der Wohnraumstrategie des Stadtrats. Dieser möchte künftig vor allem Wohnraum für junge Familien fördern. «Wie passt das zusammen?», fragt er in der Interpellation den Stadtrat. Und: «Wie begleitet die Stadt diese Gentrifizierung steuernd, damit sie nicht dem Wildwuchs des sogenannten freien Marktes überlassen bleibt? Welchen Handlungsspielraum hat der Stadtrat, um solche Vernichtung von kostengünstigem Wohnraum zu verhindern?» Ihm sei klar, dass die Stadt nicht viel Handlungsspielraum habe und das Mietgesetz solche Fälle ermögliche. «Mir geht es auch um Sensibilisierung.» Der Stadtrat könne bei der Baubewilligung vorausschauender wirken und jeweils eine mieterverträgliche Lösung aushandeln. «Vielleicht ist er im Fall Hinterberg bereit, zwischen der Pensionskasse und den Mieterinnen und Mieter zu vermitteln.»

«Altliegenschaften sind St.Gallens Herausforderung»

Sein Parlamentskollege spiele sich unnötigerweise als Wohnraumbewahrer auf, sagt Remo Daguati, FDP-Stadtparlamentarier und Geschäftsführer des kantonalen und städtischen Hauseigentümerverbandes. Er wohnt seit Jahren im Gebiet Hinterberg, allerdings nicht in den betroffenen Häusern. «Natürlich sind Kündigungen für Mieter nichts Schönes. Das will ich auch gar nicht herunterspielen. Aber Peter Olibet blendet wichtige Dinge aus in seiner Interpellation», sagt Daguati. Eine Studie seines Verbandes habe aufgezeigt, dass viele Gebäude aus den 1960er- bis 1990er-Jahren günstig und schlecht gebaut seien, mit unattraktiven Grundrissen, energetisch veraltet. «Die Forderung Olibets, diese meist schlecht isolierten Gebäude für sozial schlechter gestellte Schichten zu bewahren, kann ich aufgrund der aktuellen Klimaschutzdiskussion und der Forderung nach vermehrter Innenentwicklung nicht ansatzweise einordnen.»

Daguati verweist auf den hohen Leerwohnungsbestand in der Stadt. «Einen der schweizweit höchsten», sagt er. St.Gallens Herausforderung bestehe eben darin, den Altliegenschaftenbestand vor allem in moderne Familienwohnungen zu transformieren.

Pensionskasse will mit der Zeit gehen

Die Besitzerin der Liegenschaften, die Pensionskasse Schaffhausen, hat bis zur Medienanfrage nichts von dem politischen Vorstoss gewusst. «Leitungen, Isolation, Dachfenster, Lärmschutz sind am Ende der Lebensdauer, wie eine Zustandsanalyse aufgezeigt hat. Dazu kommen unter anderem kleine, nicht mehr zeitgemässe Grundrisse, zu wenig Nasszellen. Die Wohnungen sind nicht rollstuhlgängig», sagt Urs Eckert, verantwortlich für das Immobilienportfolio der Pensionskasse Schaffhausen. Natürlich liessen sich die Wohnungen auch in diesem Zustand noch vermieten. Allerdings würde man sie wegen des Alters künftig laufend zu günstigeren Preisen anbieten müssen, sagt Eckert.

«Wenn wir nicht sanieren, besteht das Risiko einer Verslumung der Liegenschaften. Sie entsprechen einfach nicht mehr der Nachfrage auf dem modernen Markt.»

Das will die Pensionskasse nun ändern: Sie bietet nach dem Umbau weniger, aber grössere, den heutigen Anforderungen entsprechende Wohnungen an, die per Lift erschlossen sind. Der Vorwurf, das nur für eine höhere Rendite zu tun, sei nicht korrekt. Eckert: «Mittelfristig werden wir mit der Sanierung eine tiefere Rendite erzielen, dafür eine nachhaltige. Sie kostet viel Geld, aber wir werden danach über ein Produkt verfügen, das in den nächsten 40 Jahren auf dem Markt funktioniert.»

Den Vorwurf, dass die Immobilienverwaltung widersprüchlich informiere, lässt er nicht gelten. Und weshalb die kurzfristige Information der Mieterinnen und Mieter? Man habe sie an einer Versammlung persönlich orientieren wollen. «Doch das ging nicht wegen Corona.»