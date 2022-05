Wohnungsmarkt Aus Mietwohnungen werden in St.Gallen plötzlich Eigentumswohnungen: Darum ist der Verkauf für die Eigentümer attraktiv In St.Georgen sollen Mietwohnungen in Stockwerkeigentum umgewandelt werden. Ihr Verkaufspreis ist eher tief angesetzt, wie Zahlen zeigen. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 31.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eigentumswohnungen sind derzeit gefragt, die Preise entsprechend hoch. Bild: Getty

Da wohnt man jahrelang in einer Mietwohnung und diese wird plötzlich in eine Eigentumswohnung umgewandelt. Kaufen oder gehen? Vor diese Wahl werden derzeit Mieterinnen und Mieter der St.-Georgen-Strasse 219 und 221 gestellt. Die Eigentümerin hat gewechselt und lässt das Gebäude derzeit sanieren. Ihren Mieterinnen und Mietern bietet sie an, die Wohnung nach den Sommerferien zu kaufen – zu einem Vorzugspreis.

Eine 4,5-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss mit 88 Quadratmetern würde 630'000 Franken kosten. Der Quadratmeterpreis liegt also bei rund 7160 Franken. Ein Blick auf das Monitoring von Wüest Partner zeigt, dass der Preis damit unter dem Durchschnitt liegt. Im ersten Quartal kosteten inserierte 4-Zimmer-Eigentumswohnungen in der Stadt im Median 7610 Franken pro Quadratmeter. Über alle Wohnungsgrössen gesehen lag der Median bei 7320 Franken. An besseren Lagen kosteten Wohnungen rund 8000 Franken pro Quadratmetern, an Toplagen gegen 10'000 Franken.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Der Kaufpreis für die Eigentumswohnungen an der St.-Georgen-Strasse werde nach dem Ausbaustandard der Wohnung definiert, schrieb die Hauseigentümerin vergangene Woche auf eine entsprechende Frage des «Tagblatt». Für Altbauwohnungen werde in St.Georgen ein Durchschnittspreis von 7518 Franken pro Quadratmeter definiert. Das Gebäude datiert mit Baudatum 1978 und wird noch mit Öl geheizt. «Aufgrund des Erstellungsjahres liegen wir deutlich unter diesem Preis», schreibt die Immobiliengesellschaft St.-Georgen-Strasse St.Gallen.

Die 18 Mietwohnungen in diesen Wohnblöcken an der St.Georgen-Strasse sollen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Bild: Sandro Büchler

Am gesuchtesten sind 100-Quadratmeter-Wohnungen

Für Robert Weinert, Leiter Immo-Monitoring bei Wüest Partner, ist die Wohnung mit 88 Quadratmetern vergleichsweise klein. «Es sind oft kleine Familien, die sich eine Wohnung kaufen.» In der Schweiz haben die gehandelten Wohnungen eine Durchschnittsgrösse von 100 Quadratmetern.

Der Ausbaustandard ist wichtig für die Bestimmung des Preises, am wichtigsten sei aber die Lage, sagt Immobilienexperte Weinert. Bietet die Wohnung Blick auf See oder Berge? Ist sie gen Süden oder Südwest ausgerichtet und entsprechend besonnt? Und wie gut ist sie an den ÖV angeschlossen? Wobei: «Das Suchverhalten hat sich mit der Pandemie etwas geändert», sagt Weinert. «Auch periphere Lagen kommen in Frage, weil man mit der Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten, nicht mehr täglich ins Büro muss.» Durch diese Entwicklung sei auch die Steuerattraktivität einer Gemeinde wieder wichtiger geworden.

Eigentums- statt Mietwohnungen kann Sinn ergeben

Aus Sicht von Eigentümern könne es Sinn ergeben, Mietwohnungen in Stockwerkeigentum umzuwandeln, sagt Weinert. Der Wohneigentumsmarkt sei «ausgetrocknet». Im ersten Quartal waren 118 Objekte in der Stadt St.Gallen inseriert. «Das ist sehr wenig. Und nicht alles, was inseriert ist, ist auch brauchbar», sagt Weinert. Wegen des tiefen Angebots und der hohen Nachfrage nach Eigentum seien die Preise hoch.

Zwar haben sich die Aussichten mit dem Ukraine-Krieg etwas verdüstert, die Inflation zieht an und die Hypothekarzinsen sind leicht gestiegen. Doch Weinert sagt:

«Die Nachfrage wird deshalb etwas sinken, aber das Angebot ist weiterhin so tief, dass die Preise weiterhin steigen dürften.»

Robert Weinert, Leiter Immo-Monitoring bei Wüest Partner. Bild: PD

Auf der anderen Seite ist das Angebot an Mietwohnungen gut, die Nachfrage gedeckt. Das zeigt sich auch an der Leerwohnungsziffer, die das Bundesamt für Statistik jedes Jahr im Juni erhebt. 2021 lag sie in der Stadt St.Gallen ausserordentlich hoch, bei 2,72 Prozent. Von den rund 44'300 Wohnungen in der Stadt, Stockwerkeigentum eingeschlossen, standen gemäss der kantonalen Fachstelle für Statistik rund 1200 frei. 1160 waren Mietwohnungen, 47 Eigentumswohnungen. Zum Vergleich: Im gesamten Kanton liegt der prozentuale Anteil leerstehender Wohnungen am Gesamtwohnungsbestand bei 2,05 Prozent, schweizweit bei 1,54.

Die meisten Eigentümer seien aber an kontinuierlichen Mieteinnahmen interessiert und nicht daran, auf einen Schlag viel einzunehmen. «Darum kommt es nicht sehr häufig vor, dass Mietwohnungen in Stockwerkeigentum umgewandelt werden. Es kann aber vorkommen, gerade wenn vorher der Besitzer gewechselt hat.»

Derzeit treffen die Kriterien auf vier Wohnungen zu

In den betroffenen Wohnblöcken in St.Georgen leben Pensionäre und Familien mit Schulkindern. Eine der Familien steht nun vor der Herausforderung, im Quartier eine Wohnung zu finden, die ähnlich gross ist, ähnlich teuer und wo auch Haustiere erlaubt sind. Wer nach diesen Kriterien sucht, findet aktuell gerade mal vier Wohnungen, alle an der St.-Georgen-Strasse. Bei allen liegt die Nettomiete, also ohne Nebenkosten, zwischen 1150 und 1290 Franken.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die betroffene Familie zahlt derzeit 1550 Franken. Im Vergleich ist das eher viel. Für die Quartiere der Stadt St.Gallen gibt es Schätzungen, wie hoch die Nettomietpreise 2020 durchschnittlich waren. Die Schätzungen basieren auf Stichproben, bei denen der Mietzins erfragt wurde.

Über 1550 Franken zahlt man in zwei Quartieren für eine 4-Zimmer-Wohnung: am Rosenberg (1593 Franken) und in Rotmonten (1641 Franken). Der stätische Schnitt liegt bei 1307 Franken. Am günstigsten wohnt es sich im Riethüsli (1156 Franken) und in der Lachen (1238 Franken). In St.Georgen beträgt die durchschnittliche Nettomiete 1404 Franken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen