WOHNUNGSBRAND

Bewohnerin zum Brandzeitpunkt ausser Haus: Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Rorschacherberg – Wohnung unbewohnbar

Am frühen Samstagnachmittag hat an der Warteggstrasse in Rorschacherberg eine Wohnung gebrannt. Die weiteren Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich in Sicherheit bringen. Die Wohnung ist unbewohnbar.