Wohnungsbau Ein Grossprojekt kündigt sich an: Rorschacherberg bekommt ein neues Wohnquartier mit Seesicht Auf der grossen Wiese entlang der Linkolnsbergstrasse in Rorschacherberg steht ein ganzer Wald von Bauvisieren. Die Aremo AG, c/o Arevo Immobilien AG, aus St.Gallen erstellt dort unter anderem Mehrfamilienhäuser, Doppeleinfamilienhäuser und Terrassenhäuser. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 23.09.2022, 18.29 Uhr

Die gesamte Wiese entlang der Linkolnsbergstrasse in Rorschacherberg wurde mit Bauvisieren bepflastert. Bild: Rudolf Hirtl

Die Autobahn ist nicht zu überhören am Freitagvormittag. Die Bise trägt die Abroll- und Motorengeräusche von Autos und Lastwagen hinunter zum nahen Einfamilienhausquartier. An einem der Häuser wird Rasen gemäht, bei einem anderen sitzt ein älteres Ehepaar im Garten und geniesst die wärmenden Sonnenstrahlen und den tollen Blick auf den Bodensee.

Dieser ist auch für die Bewohnerinnen und Bewohner garantiert, die in naher Zukunft ebenfalls dort leben werden. Zumindest lässt ein ganzer Wald von Bauvisieren vermuten, dass auf der grossen Wiese zahlreiche Häuser gebaut werden, gelegen zwischen der braunen Lärmschutzwand und der Linkolnsbergstrasse. Doch was steckt genau dahinter? Ein Baugesuch, das in der Regel parallel mit dem Aufstellen der Visiere publiziert wird, ist auf der Website der Gemeinde noch nicht zu finden. Fragendes Schulter­zucken auch bei Anrainern. Sie wurden bis anhin noch nicht näher über das geplante Projekt informiert. Eine Nachfrage beim zuständigen Amt im Gemeindehaus von Rorschacherberg bringt keine weitere Aufklärung. Zuerst müsse der Gemeinderat die nötigen Zugangsstrassen bewilligen, ehe näher über das Projekt informiert werden könne, heisst es dort.

Mehr-, Einfamilien- und Reihenhäuser geplant

Licht ins Dunkel bringt das Büro der Carlos Martinez Architekten AG. Laut Dario Weinhandl sind auf dem 13624 Quadratmeter grossem Grundstück drei Mehrfamilienhäuser, acht Doppeleinfamilienhäuser, drei Terrassenhäuser und ein Einfamilienhaus geplant. Ob es sich dabei um Miet- oder Kaufobjekte handle, sei noch nicht definiert.

Über das Bauprojekt wurde übrigens von der Gemeinde Rorschacherberg ein Mitwirkungsverfahren durchgeführt. Gänzlich ahnungslos waren die Einwohnerinnen und Einwohner dann also doch nicht.

Sonnenuntergänge gibt’s in diesem Wohngebiet in Rorschacherberg gratis dazu. Bild: Rudolf Hirtl

Für das Grundstück Nr. 218, Langmoos, besteht gemäss Mitteilungsblatt vom Januar zudem ein gültiger Gestaltungsplan. Dieser Sondernutzungsplan ist seit dem Jahr 1996 rechtskräftig und verpflichtet den Bauherrn, das Areal in einer hohen Qualität und nach eng definierten Regeln zu bebauen. Die Bauherrschaft ist die Firma Aremo AG, c/o Arevo Immobilien AG, aus St.Gallen. Um in der geforderten ­Qualität bauen zu dürfen, ist laut Gemeinderat eine hohe Lärmschutzwand erforderlich. Diese Lärmschutzwand werde durch den Investor erstellt und finanziert. «Die Lärmschutzwand und die Gebäude werden den Autobahnlärm im Quartier stark reduzieren», heisst es.

2026 sind die ersten Häuser voraussichtlich fertig

Ehe die Gebäude erstellt werden können, wird das Überbauungsareal ab der Linkolnsbergstrasse mit zwei Stichstrassen erschlossen. Zusätzlich ist eine Wegverbindung zur Thalerstrasse geplant. Die Zufahrten sind Bestandteil des Sondernutzungsplans und wurden an die aktuellen Vorschriften/Normen angepasst, um das Projekt bewilligungsfähig einzureichen.

Das Projekt ist am 16. September bei der Gemeinde Rorschacherberg eingereicht worden. Die Gemeinde muss die Unterlagen zuerst überprüfen und wird diese dann öffentlich Auflegen; erfahrungsgemäss dauert dies vier bis sechs Wochen. Im Sommer/Herbst 2026 sollen die ersten Wohnungen bezogen werden.

