Wohnungen in Andwil, Mörschwil oder Goldach sind gesucht – in St.Gallen oder Wittenbach stehen sie leer: Das sind die Gründe In der Stadt und einigen umliegenden Gemeinden stehen mehr Wohnungen frei als vor einem Jahr. Das hat unterschiedliche Gründe.

Marlen Hämmerli 09.10.2020, 05.00 Uhr

Eine Wohnung im Rohbau: In der Stadt St. Gallen standen am 1. Juni dieses Jahres 224 Neubauwohnungen leer. Damit befand sich jede fünfte freie Wohnung in einem Neubau. Bild: Sandro Büchler

Im Kanton standen am 1. Juni 12 Prozent mehr Wohnungen leer als vor einem Jahr. Das zeigen Zahlen des Bundesamts für Statistik. 19 Gemeinden sind es von Gossau bis Rheineck. In 14 davon hat es binnen eines Jahres mehr freie Wohnungen als 2019:

Die Leerwohnungsziffer ist damit gestiegen. Die Zahl bezeichnet den prozentualen Anteil freistehender Wohnungen am Total aller Wohnungen.

In der Stadt St.Gallen standen am 1. Juni 1325 Wohnungen leer. Das sind 23 Prozent mehr als 2019. Vor allem Altbauwohnungen bleiben häufiger ohne Mieter. «Diese haben nicht immer den Grundriss, der gefragt ist», sagt Heini Seger, stellvertretender Präsident des städtischen Hauseigentümerverbands. Dem stimmt Robert Weinert von Wüest Partner zu. Zudem seien in einzelnen Wohnungen Bäder und Küche in einem schlechten Zustand oder Wände und Fenster schlecht isoliert.

«Wohnungen mit solchen Mängeln zu vermieten, ist immer schwieriger. Auch wenn der Mietzins noch so tief ist.»

Robert Weinert, Ökonom der Immobilienberatungsfirma Wüest Partner. Bild: PD

Von den freistehenden Wohnungen befinden sich 17 Prozent in Neubauten. Die Zahl mag tief erscheinen, ist aber tatsächlich hoch. Der Schweizer Schnitt liegt bei 12 Prozent. «Statistisch gesehen kann die Zahl gar nicht viel höher als 20 Prozent liegen», sagt Weinert. Denn als Neubauwohnungen gilt nur, was jünger als zwei Jahre ist.



Seit 2014 steigt die Leerwohnungsziffer in Gossau stetig. Nun liegt sie bei 3,22 Prozent. Wie in St.Gallen stehen auch hier vor allem ältere Wohnungen frei. Es sind 234 gegenüber 50 leeren Neubauwohnungen. Zum wachsenden Leerbestand sagt Urs Salzmann, Kommunikationsbeauftragter von Gossau, in den vergangenen Jahren sei viel gebaut worden. «Dank der Nähe zu verschiedenen Wirtschaftsräumen und der guten Erschliessung ist die Gemeinde für den Wohnungsbau attraktiv.»



Urs Salzmann, Kommunikationsbeauftragter von Gossau. Ralph Ribi (28. Oktober 2019)

Innert Jahresfrist ist die Leerwohnungsziffer in Waldkirch um knapp 35 Prozent angestiegen. Dies liegt an der Grösse der Gemeinde. Eine Überbauung mehr oder weniger wirkt sich stärker auf die Statistik aus als in einer grossen Gemeinde. So standen 2019 13 Wohnungen leer. Diesen Juni waren es 18. Zwei davon befinden sich in einem Neubau, die restlichen in Altbauten.

An der Hauptwilerstrasse sind laut Gemeindepräsident Aurelio Zaccari einige neue Wohnungen entstanden, die aber bereits alle weg seien.

«Wir sind jetzt daran interessiert, dass es vorwärts geht und gebaut wird.»



Aurelio Zaccari, Gemeindepräsident von Waldkirch. Bild: Urs Bucher (13. März 2020)

Gut 2000 Personen lebten im September in Andwil und wie es aussieht, wird die Gemeinde weiterwachsen. «Wir staunen selber, wie schnell Wohnungen weg sind», sagt Gemeindepräsident Toni Thoma.

«Es ist ein richtiger Wohnungsdruck.»

Toni Thoma, Gemeindepräsident von Andwil.

Bild: Urs Bucher (25. September 2020)

Im Juni waren in der Gemeinde nur sechs Altbauwohnungen frei und keine einzige Neubauwohnung. Derzeit wird neben dem Gemeindehaus gebaut. Andwil sei eben ein attraktives Dorf. «Das sagt wohl jeder Präsident von seiner Gemeinde. Aber ich glaube, Andwil ist tatsächlich attraktiv.»

Die Autobahn liegt «direkt vor der Tür». Man ist schnell in Zürich oder St.Gallen, «aber trotzdem ist es hier wie in einer anderen Welt.» Die Kehrseite: Jüngere Leute finden in Andwil kaum eine Mietwohnung und wenn, ist sie schnell weg oder teuer. «Aber nicht teurer als in Gossau.»



Vor allem ältere Mietwohnungen stehen in Wittenbach leer, insgesamt 118 waren es am 1. Juni. Das sei aber nicht problematisch, sagt Gemeindepräsident Oliver Gröble. Neue oder sanierte Wohnungen würden oft von Einheimischen bezogen. Innerhalb von Wittenbach würden also alte Wohnungen frei und neue vermietet.

Oliver Gröble, Gemeindepräsident Wittenbach. Bild: Michel Canonica (25. September 2020)

Die Vermutung liegt aber auch nahe, dass Altbauwohnungen leer stehen, weil zu wenig saniert wird. «Das kann man so interpretieren», sagt Gröble. «Solange die Rendite stimmt, haben die Besitzer keinen Grund, zu sanieren.» Der Handlungsspielraum der Gemeinde sei hier sehr gering.

«Wichtig ist, dass es freie Wohnungen hat und der Markt funktioniert.»



Am wenigsten freie Wohnungen hat es rund um St. Gallen in Mörschwil. Die Leerstandsziffer ist zwar seit 2019 gestiegen, aber auf tiefem Niveau. Vier Wohnungen standen am 1. Juni in der 3600-Seelen-Gemeinde frei. Das entspricht einer Leerstandsziffer von 0,26. Der Wohnraum in Mörschwil sei tatsächlich gesucht, sagt auch Gemeindepräsident Paul Bühler. Und das nicht unbedingt wegen des bekanntlich tiefen Steuerfusses von 75 Prozent.

Paul Bühler, Gemeindepräsident von Mörschwil. Bild: Lisa Jenny (14. November 2019)

Ab und an rufen Familien oder Einzelpersonen bei Bühler an und fragen nach Wohnungen. «Da hab ich auch schon gefragt, warum sie nach Mörschwil wollen.» Vor allem für Familien sei die Gemeinde attraktiv. Die Schulwege sind kurz und die Kinder wachsen auf dem Land auf.



Der Markt sei ausgetrocknet, sagt Gemeindepräsident Roger Hochreutener. Dabei standen in Eggersriet am 1. Juni elf Wohnungen mehr leer als vor einem Jahr: keine einzige Neubauwohnung, aber 20 Altbauwohnungen. Die Zunahme führt Hochreutener auf kürzlich fertig gewordene Wohnungen zurück. «Das ergibt jeweils auch Umzüge innerhalb der Gemeinde.»



Roger Hochreutener, Gemeindepräsident Eggersriet. Bild: Urs Bucher (5.Juni 2018)

In Rorschach kletterte die Zahl der leer stehenden Wohnungen von 129 auf 211: ein Plus von gut 60 Prozent. Vor allem ältere Mietwohnungen stehen frei, knapp 190. Markus Fäh, Leiter Bau und Stadtentwicklung, erklärt sich diese Zahlen damit, dass grössere Altbauwohnungen in mehrere kleine umgebaut wurden. Diese können nun möglicherweise nicht vermietet werden, da Neubauwohnungen attraktiver sind, vermutet Fäh.

Markus Fäh, Leiter Bau- und Stadtentwicklung Rorschach. Bild: Les Lerch (26. März 2018)

Im vergangenen Jahr sind in Rorschach rund 180 bis 200 neue Wohnungen entstanden. So wurde im Frühling die Überbauung Löwengarten fertig. Jedoch waren am 1. Juni nur 24 Neubauwohnungen unvermietet oder nicht verkauft. «Ein Teil der neuen Wohnungen wird sicher über die Binnenwanderung absorbiert.»

Die Leerwohnungsziffer ist in Rorschacherberg von 3,53 auf 5,13 gestiegen. Damit waren per 1. Juni 193 Wohnungen unvermietet oder nicht verkauft. Das sei normal und problemlos, sagt Gemeindepräsident Beat Hirs. Die auffällige Steigerung lasse sich auf einen Spezialfall zurückführen. Im Hochhaus an der Seehalde 28 wurde allen Mietern gekündigt. Das Haus wurde total saniert und die Wohnungen in Stockwerkeigentum umgewandelt. Kurz vor dem Stichdatum kamen sie dann auf den Markt und beeinflussten dadurch die Statistik.

Beat Hirs, Gemeindepräsident Rorschacherberg.

Bild: Benjamin Manser (23. Juli 2019)

Goldach gehört zu jenen Gemeinden, in denen weniger Wohnraum frei ist als noch vor einem Jahr. Im Gegensatz zu anderen Orten ist auch das Angebot an Altbauwohnungen gesunken.

«Der Wohnraum in Goldach ist gesucht», bestätigt Gemeindepräsident Dominik Gemperli. Er erklärt sich dies mit der Attraktivität des Ortes. Zudem entwickle sich die Gemeinde aktuell in vielen Bereichen entscheidend weiter. Das Zentrum wird neu gestaltet.

«Die Menschen spüren, dass sich viel bewegt. Das macht in letzter Konsequenz auch den Wohnraum begehrt.»

Dominik Gemperli, Gemeindepräsident von Goldach. Bild: Benjamin Manser (3. Juni 2020)

Die Regel ist simpel: Wird von einem Produkt mehr angeboten als nachgefragt, sinkt der Preis. Für Wohnungen lässt sich das Prinzip aber nicht direkt anwenden. Thomas Schwager vom Ostschweizer Mieterverband sagt:

«Einem durchschnittlichen Mieter nützt ein hoher Leerwohnungsbestand nichts.»

Thomas Schwager vom Ostschweizer Mieterverband.

Bild: Regina Kühne

Die Ziffer sage nichts darüber aus, wie hoch die Miete für eine freie Wohnung sei. Versicherungen oder Pensionskassen würden immer mehr vor allem teure Wohnungen bauen. Für diese Investoren stehe der Gewinn im Vordergrund.

Im März sank der Referenzzinssatz von 1,5 auf 1,25 Prozent, da Eigentümer derzeit tiefe Hypothekarzinsen zahlen. Damit haben Mieterinnen und Mieter einen Anspruch auf eine Mietzinssenkung von gegen drei Prozent. «Aber viele haben Angst und befürchten zu Unrecht eine Kündigung», sagt Schwager. «Zügeln ist zudem mit Aufwand verbunden, dem man lieber aus dem Weg geht.»

Warum Vermieter den Zins nur ungern senken, weiss Robert Weinert, Ökonom der Immobilienberatungsfirma Wüest Partner. «Wenn man das macht, bleibt der Mietzins über längere Zeit tief. Und wenn der Mieter dann auszieht, ist es wegen des Mietrechts schwierig, den Zins zu erhöhen.» Deshalb liessen Vermieter eine Wohnung eher über mehrere Monate leer oder locken mit Anreizen. Vermieter verlangen für die ersten drei Monate keine Miete oder spendieren das ÖV-Abo. Ob Eigentümer in St. Gallen zu solchen Mitteln greifen, kann Weinert nicht beurteilen. «Es ist kein flächendeckendes Phänomen.»

Für Investoren lohnt sich der Bau trotz leerer Wohnungen

Für Investoren wie etwa Versicherungen oder Pensionskassen lohnt es sich laut Weinert nach wie vor, Wohnungen zu bauen – auch wenn diese anfangs allenfalls leerstehen. Pensionskassen sind verpflichtet, in unterschiedliche Anlageprodukte zu investieren. Wegen der tiefen Bankzinsen wird es aber immer schwieriger, das Geld der Versicherten gewinnbringend anzulegen.

Es ist derselbe Effekt, wie er sich auch bei manchen Sparkonti zeigt. Anstatt von der Bank einen Zins für das geliehene Geld zu erhalten, zahlt man drauf. Weinert sagt:

«Die Rendite ist bei Immobilien immer noch besser als bei anderen Wertpapieren, auch wenn die Wohnungen eine Zeit nicht vermietet werden können.»

Eine rückblickende Analyse von Wüest Partner hat gezeigt: Die optimale Leerstandsziffer beträgt 1,3 Prozent. Bei dieser Zahl befand sich der Immobilienmarkt 2015 im Gleichgewicht. Alle fanden einfach eine Wohnung, und die Mieten stiegen nicht.