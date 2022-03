Am 3. April 1864 beschlossen die evangelischen Gossauer Stimmbürger, sich als evangelische Schulgemeinde zu konstituieren. An der ausserordentlichen Schulgemeindeversammlung vom 24. Juli des gleichen Jahres machten sie die vorbereitenden Schritte für eine Schulhausbaute und entschieden sich für den Standort Neudorf (St.Gallerstrasse 85).

Das Schulhaus konnte am 22. Oktober 1865 eingeweiht werden. Die Gesamtkosten des Schulhauses inklusive Boden kamen auf 14’782 Franken. Das Schulhaus Neudorf ging nach dem Bezug des Schulhauses Haldenbüel 1907 vorerst mietweise und am 2. Dezember 1910 käuflich an die Gossauer Stickereifabrikanten Albert und Benedikt Helfenberger zum Preis von 32’500 Franken.

Nach einem Lehrer benannt

Das Haus St.Gallerstrasse 83 ist nach dem Lehrer Johann Felder (1863–1901) benannt. Für einige Zeit war auch die Handarbeitsschule darin untergebracht. Im Parterre wurde die Brockenstube der evangelischen Kirchgemeinde betrieben. Die Besitzer wechselten mehrere Male, bis die Stadt Gossau die Liegenschaft übernahm. 2018 kauften Yvonne und Mario Pontara die Liegenschaft von der Stadt Gossau, um einen Neubau zu realisieren.