Haussegen hängt schief: St.Galler Mieter sollen Wohnungen kaufen

Wohnen Wenn einem die Mietwohnung plötzlich und unverhofft zum Kauf angeboten wird: An der St.-Georgen-Strasse in St.Gallen passiert das gerade – zum Ärger der Mieter An der St.Georgen-Strasse 219 und 221 hängt der Haussegen schief. Aus den Miet- sollen Eigentumswohnungen werden. Das führt zu Unmut. Sandro Büchler 1 Kommentar 28.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Philipp Käppeli und Paul Marquardt fühlen sich vor den Kopf gestossen. Bild: Sandro Büchler

Die Mieter müssen den Kopf einziehen. Ein Gerüst vor dem Wohnhaus an der St.Georgen-Strasse 219 und dem Eingang zu ihrer Wohnung versperrt ihnen den Weg. Das Treppenhaus wurde gerade frisch gestrichen.

Das Gebäude mit zwei Hausnummern und 18 Mietwohnungen – zuhinterst im St.Georgen-Quartier – wird saniert. Für die Mieterinnen und Mieter ist die Sanierung aber kein Grund zur Freude.

Frisch gestrichen. Bild: Sandro Büchler

Vor den Kopf stösst dem Familienvater Philipp Käppeli vielmehr, dass die Mietwohnungen schon bald zu Stockwerkeigentum umgewandelt werden. «Das heisst für uns, dass wir unsere Wohnung entweder kaufen oder wegzügeln müssen», sagt er.

Schwierig, etwas Adäquates im Quartier zu finden

Vor etwas mehr als einem Monat erhalten alle Mieter Post. Die neue Eigentümerin des Wohnhauses kündigt in einem Brief die Sanierung an und reduziert während der zweimonatigen Bauzeit die Nettomiete um zehn Prozent. «In neuem Glanz» werde das Haus erscheinen – weshalb man beabsichtige, die Wohnungen nach den Sommerferien im Stockwerkeigentum zu verkaufen.

«Der Kaufpreis pro Wohnung wird fair und erschwinglich sein. Sie als Mieter erhalten einen Vorzugspreis.»

«Viel zu viel Geld», sagt Paul Marquardt. 630'000 Franken soll er für die 4,5-Zimmer-Wohnung, wo er mit Ehefrau und Tochter wohnt, hinblättern. Marquardt und Käppeli tauschen sich regelmässig aus, beraten sich gegenseitig. «Denn wir fühlen uns überrumpelt», sagen die beiden 38-Jährigen unisono.

Paul Marquardt und Philipp Käppeli am Küchentisch. Vor ihnen liegen die Unterlagen der Hauseigentümerin. Bild: Sandro Büchler

«Wohneigentum zu kaufen, entscheidet man nicht in ein paar Wochen», erklärt Marquardt. Und in eine andere Wohnung in der Nähe zu zügeln, sei auf die Schnelle nicht so einfach möglich. «Etwas Adäquates in St.Georgen zu finden, ist aktuell schwierig.»

Die jetzige Wohnung kaufen, kommt für Marquardt aber auch nicht in Frage. «Durch einige Ritzen zieht es hinein.» Die sanitären und elektrischen Anlagen sind rund 45 Jahre alt. Auch sei die Parterrewohnung vom Keller her nicht isoliert.

«Bei einer Mietwohnung kann ich darüber hinwegsehen. Wenn mir das aber gehört, muss ich für solche Mängel aufkommen.» Der Haussegen hängt definitiv schief. Zwar ist noch nichts definitiv, noch wurde keine Kündigung ausgesprochen. «Muss ich jedoch Angst haben, dass unsere Wohnung verkauft wird und man auf der Abschussliste ist?», fragt Marquardt. Ein älteres Ehepaar im Haus sei verzweifelt. «Sie sind hin- und hergerissen, was sie tun sollen.» Die Hauseigentümerin hätte bisweilen nur spärlich und erst auf Nachfrage informiert.

Käppeli sagt:

«Ich werde den Eindruck nicht los, als wollten die uns einfach draussen haben.»

Doch seine Kinder lassen ihn vor dem Wegzug zurückschrecken. Hier sei man schnell im Grünen, es ist ein familienfreundliches Quartier. «Wir sind seit mehr als zehn Jahren hier oben. Hier sind unsere Kinder verwurzelt.» Sein Sohn habe eines Abends vor dem Einschlafen gefragt: «Aber gell, Papa, wir gehen nicht weg von hier?»

Mieterverband: «Vorgehen ist eine häufige Praxis»

Thomas Schwager, Geschäftsleiter des Mieterinnen- und Mieterverbands Ostschweiz. Bild: Regina Kühne

Es sei «leider durchaus eine häufige Praxis», dass die Mieterschaft vor die Wahl gestellt werde, ihre Wohnung als Eigentum zu erwerben oder zu gehen, sagt Thomas Schwager, Geschäftsleiter des Ostschweizer Mieterinnen- und Mieterverbands. Rechtliche Schritte können aber erst nach einer ausgesprochenen Kündigung erfolgen.

Wenn in einem Schlichtungsverfahren oder nötigenfalls vor Gericht die Interessen der Mieterschaft überwiegen, desto grösser sei die Chance, eine Erstreckung der Kündigungsfrist herauszuholen, sagt Schwager.

«Schulpflichtige Kinder, die im Quartier verankert sind, haben hier durchaus grosses Gewicht.»

«Die Ankündigung war für einige ein kleiner Schock»

Die Hauseigentümerin, die «Immobiliengesellschaft St.Georgen-Strasse St.Gallen» versucht derweil, die Wogen zu glätten. Hinter der Gesellschaft steht ein Konglomerat aus vier Firmen. Die Fäden laufen dabei bei Architekt Flurin Davatz zusammen. Er gibt offen zu, dass nicht alles rund gelaufen sei und er die Erstinformation im Nachhinein teilweise anders gemacht hätte.

Flurin Davatz, Geschäftsleiter und Inhaber Loop AG. Bild: PD

«Denn für einen Teil der Mieterschaft war die Ankündigung offenbar ein kleiner Schock. Einen solchen hatten wir so nicht erwartet.»

Darum versuche man nun, für alle eine gute Lösungen zu finden. «Sei dies, dass wir einige Wohnungen selbst behalten und die jetzigen Mieterinnen und Mieter in den Wohnungen bleiben können, oder wir finden Käufer, die Wohnungen als Anlagen erwerben und die jetzigen Mietverhältnisse übernehmen.»

Ein neues Phänomen hält Einzug in St.Georgen

Davatz, Geschäftsleiter und Inhaber der Loop AG, sagt, die Wohnungen an der St.Georgen-Strasse 219 und 221 seien gut gelegen und hätten einen attraktiven Grundriss. Deshalb wolle man diese künftig als Stockwerkeigentum anbieten. «In diesem Preissegment hat es hier im Quartier nur sehr wenig Wohneigentum.» In St.Georgen ein neues Phänomen, seien etwa am Rosenberg spätere Umwandlungen zu Stockwerkeigentum nicht unüblich, erklärt Davatz. «Dort sind immer wieder ältere Jugendstilwohnungen zu haben, die neu in Stockwerkeigentum angeboten werden.»

Eingerüstet: Hier sollen 18 Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Bild: Sandro Büchler

Der Architekt versucht nun in erster Linie aber, auf die aufgeschreckte Mieterschaft in St.Georgen einzugehen. «Wir sind sehr kulant.» Wenn Mieter etwa eine schnelle Anschlusslösungen finden, sprich eine neue Wohnung, könne auf Kündigungsfristen bei der alten Wohnung verzichtet werden. Auch finanzielle Unterstützung beim Zügeln bietet Davatz an.

Und wenn jemand die Wohnung aus finanziellen Gründen nicht erwerben könne, aber unbedingt bleiben möchte, suche er ebenfalls nach Lösungen.

«Niemandem wird einfach so gekündigt.»

1 Kommentar Paul Grunder vor etwa 12 Stunden 5 Empfehlungen Als ehemaliger kant. Grundstückschätzer habe ich solche Situationen oft erlebt. Eine Mietwohnung ist keine Eigentumswohnung. Wenn 45 Jahre lang keine technische Erneuerung durchgeführt wurde, kein Lift, keine eigenen Nebenräume, keine genügende Wärmedämmung und schalldichte Treppenhäuser vorhanden sind, geht es meist darum, dass Eigentümer nicht investieren und vor allem Geld verdienen wollen. Die Grundstückgewinnsteuer wird dem Käufer aufgeladen. Die Immobilienhändler und Architekten mischen munter mit. Da gäbe es andere Lösungen auf Genossenschaftsbasis und der bisherige Eigentümer könnte als Genossenschafter mit einem entgeltlichen Baurecht die Kosten reduzieren. 5 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen