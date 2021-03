Wohnen Vier Ostschweizer Retro-Händler zeigen ihr Lieblingsstück – und erklären, warum Designfans Möbel aus den 50er- und 60er-Jahren lieben Designmöbel aus den 50er- und 60er-Jahren sind heiss begehrt. Auch in der Ostschweiz gibt es hervorragende Adressen für Sessel, Vasen und Lampen aus dieser Zeit. Vier Retro-Händler aus St.Gallen, Herisau und Rebstein präsentieren ihre persönlichen Favoriten. Melissa Müller 13.03.2021, 05.00 Uhr

Sie sind beliebt: Designmöbel aus den 50er- und 60er-Jahren. Bilder: Michel Canonica

Der Mensch hat es an sich, dass er gern sammelt und schöne Dinge zusammenträgt. Erst recht in der Coronazeit, seit die Wohnung zum zentralen Rückzugsort wurde. Da umgibt man sich gern mit Lieblingsstücken wie einem kleinen Löwen aus Keramik, einer Lampe in Raketenform oder der Tasse mit dem Rosenmuster. Dinge, die einem zu Hause Wärme und Persönlichkeit verleihen.

Begehrt – auch als Wertanlage – sind Vintagemöbel. Man findet die Originale nicht nur in Auktionshäusern und Onlineshops von Hamburg bis New York. Auch in der Ostschweiz gibt es gute Adressen. Vier Händler aus St.Gallen, Rebstein und Herisau zeigen hier ihr Lieblingsstück. Ihre Läden sind Wunderkammern voller Lampen, Nippes, Spielsachen, Vasen und Möbeln. Die Preise sind höher als in Brockenhäusern, dafür sind die Sachen handverlesen und restauriert.

Was es mit «Mid-century Modern» auf sich hat

Die meisten Händler setzen auf Möbel aus den 30er- bis 60er-Jahren. Bezeichnet wird dieser Stil, der seit längerem boomt, auch als «Mid-century» oder «Mid-century Modern». Typisch dafür sind fliessende, organische Kurven, aber auch geometrische Formen. Nach den Entbehrungen der Kriegsjahre sehnten sich die Menschen damals nach Eleganz und Fortschritt.

Neue Technologien und Materialien wie Kunststoff kamen auf. Die Industrialisierung und der Wirtschaftsaufschwung sorgten für neue Produktionstechniken. In diesem Zeitgeist des Aufbruchs entstanden die berühmten Eames-Stühle oder Holzmöbel von Alvar Aalto. Die Zeitung «Die Welt» schreibt:

«Wahrscheinlich sind es die Sehnsucht nach Optimismus und die reduzierte, aber sinnliche Formsprache, derentwegen uns der Stil bis heute so sehr fasziniert.»

Auch Schweizer Designer waren innovativ. Die pragmatischen, formschönen Möbelklassiker von damals wirken immer noch modern und prägen den Ruf der Schweiz als Designland bis heute. «Viele dieser Möbel sind so hochwertig und bequem, dass sie jahrzehntelang halten», sagt Jochen Eisenbrand, Kurator am Vitra Design Museum.

«In den 50er- und 60er-Jahren entstanden die interessantesten Möbel.»

Wer ein solches Original sein eigen nennt, wolle sich auch vom Mainstream abheben und Kennerschaft beweisen.

Spacy: Ein Sessel für ein ­Ferienhaus im Tessin

Andreas Breu streicht über die geschwungenen Armlehnen des Ronco Easychairs – eines seiner Lieblings­stücke. Der verstellbare Sessel aus Ulme stammt vom Zürcher Designer Jacob Müller, der ihn um 1950 für sein Tessiner Ferienhaus in Ronco entwarf. «Der Sessel zeugt von höchstem handwerklichen Schreinerkönnen, wie es für die Schweiz typisch ist», sagt Andreas Breu.

«Mir gefällt, dass er funktional, hochwertig, leicht rustikal und auch leicht bieder ist.»

Andreas Breu in seinem Laden in Rebstein im Ronco-Stuhl aus Ulme von Jacob Müller, entworfen um 1950. Bild: Michel Canonica

Der Rheintaler Andreas Breu, Spitzname Spacy, handelt seit 20 Jahren mit Designmöbeln, Antiquitäten und Wohnaccessoires. Ein mannsgrosser weinroter Buddha wacht über seinen Laden in der Nähe der Rebsteiner Brauerei Sonnenbräu. «Nicht jeder Stuhl passt zu jedem Menschen», sagt Spacy. Einen Stuhl kaufe man nicht nur mit den Augen. Er muss bequem sein, sich gut anfühlen, zum persönlichen Stil passen.

Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass Schweizer Möbel mit dem Etikett «Wohnhilfe» etwas Besonderes sind. Jacob Müller rief die Werkgenossenschaft Wohnhilfe um 1945 mit Ostschweizer Schreinermeistern ins Leben, um den Menschen im kriegsversehrten Europa mit «Paketmöbeln» beim Wiederaufbau zu helfen. «Eine der sieben Werkbundschreinereien war die Firma Holma in Widnau», sagt Spacy.

Müller konstruierte filigrane Tische und Hocker aus Schweizer Massivholz, die sich einfach zerlegen liessen. Spacy sagt:

«Er hat dieses Prinzip lange vor Ikea erfunden.»

Der 1905 geborene Jacob Müller gehört zu den Designpionieren der Schweiz wie Max Bill oder Willy Guhl. Die Avantgardisten schufen praktische, schöne und erschwingliche Möbel für die Mittelklasse anstelle teurer Prestigemöbel. «Müllers Möbel waren bei den Intellektuellen und den Antropo­sophen schon vor 70 Jahren Kult», weiss Spacy, der es auch auf Schulhausstühle und Tische aus jener Zeit abgesehen hat.

«Die Schulen hatten immer die beste Qualität. Solche Möbel mussten robust sein.»

Leider hätten viele Schulen das wunderbare alte Mobiliar in Tonnen entsorgt.

Der Geschmack ändert sich

Vor 20 Jahren umgab sich Spacy am liebsten mit bunten Plastikmöbeln, Lavalampen und halluzinogenen Mustern. Doch der Geschmack ändert sich. Inzwischen bevorzugt er Holzmöbel. Manchmal hängt er so sehr an einem Stück, dass er sich nicht davon trennen mag. Etwa an einer kleinen Holzschnecke des Schweizer Spielzeugdesigners Antonio Vitali, für die Liebhaber wohl eine dreistellige Summe zahlen würden. «Schöne Dinge, die von Hand gestaltet wurden, haben eine spezielle Energie», sagt Spacy, der seine Kundschaft gern zu einem Kaffee und einem Schwatz in seiner Werkstatt einlädt, wo er seine Trouvaillen renoviert.

Silvio Cazorzi: Fasziniert von Schweizer Keramik

Stilsicher arrangiert Silvio Cazorzi weisse Ziegler-Vasen und eine Fischfigur aus Bronze auf einem dänischen Schreibtisch aus Teak. Wie viele Händler kann er nicht von seiner Leidenschaft für Design leben. Seine Brötchen verdient er mit einer Teilzeitbeschäftigung. Samstags steht er in seinem Laden «Retrovare» an der Oberstrasse 167b in St.Gallen.

«Der Laden ist mein Herz, mein Baby.»

Silvio Cazorzi in seinem Laden Retrovare in St.Gallen mit einer seltenen dänischen Vase. Bild: Michel Canonica

Das Aufspüren der Designstücke bereitet ihm ebenso einen Nervenkitzel wie das Forschen nach ihrer Herkunft. Eine grosse, eierschalenfarbene dänische Vase mit schwungvollen Linien entdeckte er in einem Brockenhaus in Winterthur. Er liess sie stehen, aber zu Hause ging sie ihm nicht mehr aus dem Kopf. Er recherchierte stundenlang im Netz und fand heraus: Die Vase stammt aus den 30er-Jahren. Die Signatur «HAK», die auf die Unterseite eingraviert ist, stammt vom Dänen Hermann A. Kähler. Solche Stücke würden in New York für mehrere tausend Dollar angeboten.

Nach einer schlaflosen Nacht ging Cazorzi sofort ins Brocki. Die Vase war noch da – aber ein anderer Kunde drehte sie bereits prüfend in der Hand. Cazorzi schwitzte Blut, aber er hatte Glück: Nach zwei Minuten stellte der Mann die Vase wieder hin.

Schweizer Keramiker: Frech, innovativ und ihrer Zeit oft weit voraus

«Das Thema Keramik schläft in der Schweiz vor sich her. Es ist ein Nischenmarkt, die meisten Leute können nichts damit anfangen», sagt der 54-Jährige. Dabei waren in der Schweiz in den 40ern bis 70ern talentierte Keramiker wie Margrith Linck, André Freymond oder Lucette Hafner am Werk.

«Sie waren frech, innovativ und ihrer Zeit oft weit voraus.»

Wie Gustav Spoerri, der künstlerischer Leiter der bekannten Ziegler-Manufaktur in Schaffhausen war. Später experimentierte er in seinem Atelier mit giftigen Glasuren aus Metall, die ihm zum Verhängnis wurden. Er starb 1976 an Lungenkrebs.

Silvio Cazorzi zeigt eine Früchteschale von Spoerri, die mit ihren natürlichen Unregelmässigkeiten auf den ersten Blick etwas grob und archaisch wirkt. Der Kenner erfreut sich an der Glasur mit ihrem frischen Glanz. Moosgrün verläuft sie in ein kräftiges Rostrot. «Wie eine Abendstimmung am Waldrand.»

Schweizer Keramik habe ein hohes Potenzial, sie sei jedoch kaum erforscht und dokumentiert. In Ländern wie Frankreich und in Skandinavien hat das Kunsthandwerk einen höheren Stellenwert. Eine kniehohe Katze der schwedischen Keramikerin Lisa Larson hat Cazorzi für über 1000 Franken verkauft – nach Japan.

Philipp Nowakowski: Ein Schiff aus Schokolade

Philipp Nowakowski fällt es nicht leicht, sich für ein Lieblingsstück zu entscheiden in seinem Sammelsurium aus Leuchten, Emailleschildern, Möbeln und Vasen. Vor einem Jahr hat er in Herisau an der Alpsteinstrasse 10 seinen Laden «2nd Life Brocante» eröffnet. Dann fällt seine Wahl auf ein 70 Zentimeter breites Metallschiff – eine Schokoladenform.

Sie war um 1930 auf der «Altlantic» in Gebrauch, einem pompösen Schiff im Stil der Titanic. «Auf diesem Luxusschiff gab es eine Confisérie, die höchstens drei solche Schoggischiffformen hatte», sagt Nowakosky, der ursprünglich eine Lehre als Lebensmitteltechnologe in der Schokoladenfabrik Maestrani absolviert hat.

Philipp Nowakowsky in seinem Laden «2nd Life Brocante» in Herisau mit einem Schiff, das eine Schokoladengussform ist. Bild: Michel Canonica

Er habe bereits einen Interessenten für das Schiff, der ein Schokoladenformenmuseum in Norddeutschland betreibt. Der 41-Jährige sagt:

«Es gibt nichts, was nicht gesammelt wird, es gibt sogar Liebhaber für alte Handys.»

Natürlich kennt er alle Designklassiker von Werner Panton, Eames oder Horgen­glarus. Er selbst findet Stücke von unbekannter Herkunft aber oft interessanter. «Dinge, die etwas haben, was mich berührt.»

Nicht alles, was alt ist, sei automatisch gut. Die Trends kommen und gehen. Eine Weile waren Nierentische und Eternittöpfe angesagt. Bauernschränke wolle heute fast niemand mehr.

Junge, denen Nachhaltigkeit wichtig ist, suchen den Laden auf

Der Händler muss auch mit Durststrecken zurecht kommen. Manchmal findet er wochenlang nichts Tolles auf Hausräumungen. «Dann liegen Ferien nicht drin», sagt der Familienvater. Trotzdem liebt er sein Metier: «Es wird mir nie langweilig, und ich habe nie ausgelernt.»

Nowakowsky gefällt das Unplanbare.

«Bei Ikea weiss man, was einen erwartet. Bei mir kann man sich überraschen lassen.»

Immer mehr Junge, denen Nachhaltigkeit wichtig ist, suchen seinen Laden auf. «Als Raritätenhändler wäre ich eigentlich prädestiniert zum Messie», sagt Nowakowsky. Doch privat möge er es lieber schlicht und aufgeräumt. In seiner Wohnung hängt eine Industrielampe über einem Holztisch, die Stühle sind aus Plastik. «Ich kombiniere gern Gegensätze.»

Erika Hartmann: Expertin für Kronleuchter

Manche Kleinode im St.Galler Laden Opuszwei scheinen für Prinzessinnen oder Elfen gefertigt. Etwa ein Set aus mundgeblasenen Gläsern. Meerjungfrauen dienen als Stiele. «Diese Gläser habe ich in Frankreich gefunden, wo es die spannendsten Flohmärkte gibt», sagt Geschäftsführerin Erika Hartmann. Doch nicht nur die Glaskunst hat es ihr angetan:

«Lampen sind ein Hauptthema von mir.»

Eine Lampe sei mehr als eine Zierde, sie könne mit ihrer Wirkung einen ganzen Raum verändern.

Wie aus einem Guss

Zu den Lieblingsstücken der Rorschacherin gehört eine dreiarmige Jugendstilleuchte. Sie hat eine spezielle Entstehungsgeschichte. Als sie die Lampe vor Jahren auf einem Flohmarkt in Tettnang in Deutschland entdeckte, war das Ding kaputt; sämtliche Gläser fehlten. Doch Erika Hartmann erkannte ihr Potenzial.

Jahre später erstand sie in Belgien mundgeblasene Glasstäbchen, die dazu passten. Danach fragte sie einen Händler aus Gossau, ob er zufällig drei gleiche Jugendstilglocken habe. Zu ihrem Erstaunen packte er eine Schachtel mit den gewünschten Lampenschirmen hervor. Sie ergänzte die Leuchte mit den gefundenen Elementen und liess sie neu elektrifizieren. Sie wirkt wie aus einem Guss.

«Ich kann mir vorstellen, dass sie sich über dem Esstisch einer Jugendstilwohnung am Rosenberg gut machen würde.»

Erika Hartmann in ihrem Laden Opuszwei in St.Gallen mit einer Jugendstilleuchte, die sie aus gefundenen Elementen zusammengebaut hat. Bild: Michel Canonica

Wenn jemand mit einem Kronleuchter zu ihr kommt, an dem ein Strang fehlt, setzt Erika Hartmann alles daran, die fehlenden Kristalle in ihrem Fundus zu finden. Über der ­Badewanne reinigt sie zu Hause staubige Kronleuchter, bis sie wieder glitzern und funkeln.

Sie baut aus antiken Fundstücken auch originelle Möbel, wie eine goldene Kommode mit einem Knauf aus Muranoglas. «Die Arbeit rechnet sich natürlich nicht», sagt die 64-Jährige, die auch Stammkundinnen aus Zürich, Bern und Basel hat. Schon seit 38 Jahren präsentiert Erika Hartmann an der Kirchgasse 3 ausgefallene Dinge, die sie mit Liebe zum Detail farblich assortiert. «Und ich denke nicht daran, nach der Pensionierung damit aufzuhören.»