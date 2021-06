Wohnen im Alter «Die meisten Seniorenwohnungen in St.Gallen sind langweilig – unsere werden frech und pfiffig»: Genossenschaft lädt zur Besichtigung in ehemaliger Fahnenfabrik, in der 22 Lofts entstehen Die Genossenschaft Segewo baut die einstige Fahnenfabrik Stadelmann in St.Fiden zu einem Wohnzentrum für fitte Seniorinnen und Senioren um. Am 17. Juni lädt sie zur Besichtigung ein. Denn noch fehlen 30 Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die sich finanziell beteiligen. Melissa Müller 17.06.2021, 05.00 Uhr

In der einstigen Fahnenfabrik Stadelmann in St.Fiden entstehen 22 Wohnungen für fitte Seniorinnen und Senioren. Bild: PD

Die Wohnbaugenossenschaft Segewo hat die Baubewilligung: In der alten Fahnenfabrik an der Lindenstrasse 122 in St.Fiden können 22 Senioren-Loftwohnungen erstellt werden. Mit vier Ateliers, vier Gästezimmern, Spitexraum, Bibliothek, einem 80 Quadratmeter grossen Gemeinschaftsraum und grossem Dachgarten mit Platz für Lounges, Gemüsekisten und Solarpanels.

Es ist ein Projekt für Leute, die auch einmal etwas mit den Nachbarn unternehmen und zueinander schauen wollen, statt in den eigenen vier Wänden zu versumpfen. «Wer hier einzieht, kann individuell wohnen mit eigener Waschmaschine und trotzdem die Vorzüge der Gemeinschaft geniessen», sagt Genossenschaftspräsident Christoph Posselt, der BWL und Psychologie studiert hat.

Miteinander sei viel mehr möglich, als in einem normalen Wohnblock. Das Bauprojekt gegen die Einsamkeit kostet zwölf Millionen Franken, inklusive Bodenkauf.

«Es ist ein kleines Wunder, dass wir in der Stadt so ein grosses Projekt ohne Einsprachen realisieren können.»

Die meisten Alterswohnungen seien langweilig, findet der 62-jährige Präsident, der in zehn Jahren selbst in die Fahnenfabrik einziehen will. «Unsere sollen frecher und pfiffiger werden.» Ältere Menschen, die in den Sechzigerjahren geboren wurden, hätten höhere Ansprüche ans Wohnen als die Generationen vor ihnen. Das spezielle Ambiente der Fahnenfabrik mit industrial Chic und den riesigen Fenstern soll erhalten bleiben.

Wohnen in der ehemaligen Fabrik. Bild: PD

Mit dem Projekt wolle man eine Lücke schliessen, sagt Posselt, denn: «Es gibt in St.Gallen keine attraktiven Genossenschaftswohnungen für fitte Seniorinnen und Senioren.» Schon in zwei Jahren soll man in die Fahnenfabrik einziehen können. Und wenn jemand pflegebedürftig wird? «Natürlich sind wir kein Pflegeheim», sagt Posselt. «Aber wir haben mit dem Lindenhof in der Lindenstrasse, einem Alterszentrum nur wenige hundert Meter entfernt, erste Kooperationen angedacht.» So wäre es möglich, den Reinigungs- und Wäscheservice sowie Essen von dort zu beziehen.

Private füllen die Lücke

In Winterthur und Zürich gebe es etliche fortschrittliche Wohnprojekte für Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Eigentlich, meint Posselt, wäre es Aufgabe der Stadt St.Gallen, ein solches Angebot zu schaffen. Nun würden halt Private ehrenamtlich in die Bresche springen. Wobei die Stadt die Segewo mit 20'000 Franken unterstützt.

Um Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu gewinnen, lädt die Segewo am Donnerstag, 17. Juni, um 19 Uhr, zu einer öffentlichen Begehung an der Lindenstrasse 122 ein. Interessierte können auch den grossen Dachgarten besichtigen. Posselt sagt: «Wir erklären dort auch noch einmal die Idee der Genossenschaft, die sich selbst verwaltet.»

Architekt Markus Alder erläutert die Umbaupläne samt Erdwärmeheizung. Ein weiteres Stockwerk soll aufs Dach der Fabrik gebaut werden. Alder betreibt nicht nur ein Architekturbüro, er ist auch Leiter für hindernisfreies Bauen der Procap St.Gallen.

Architekt Markus Alder. Bild: PD

Anfang 2022 kann gebaut werden

Der Charakter der alten Fahnenfabrik soll erhalten bleiben. Zugleich soll ein modernes, altersgerechtes Wohnzentrum mit Lift sowie energietechnisch und ökologisch anspruchsvollen Details entstehen. Im Moment wird die Feinplanung erstellt und Anfang 2022 kann mit dem Bau begonnen werden.

Bis jetzt haben sich 52 Genossenschafterinnen und Genossenschafter gefunden, die einen Anteilschein à 50'000 Franken gezeichnet haben. «Ich bin positiv überrascht, dass es schon so viele sind, denn wir haben nicht viel Werbung gemacht», sagt der Präsident. Er sucht nun weitere 30 Leute, die Genossenschafter werden wollen. «Je mehr wir sind, desto einfacher und günstiger die Finanzierung.»

Im Moment wollen nur 15 Genossenschafter sofort einziehen, bei 22 freien Wohnungen.

«Die meisten wollen schon einmal einen Fuss in der Fahnenfabrik haben, um später, vielleicht erst in zehn Jahren, einzuziehen.»

Was, wenn man in ein paar Jahren einziehen will, aber alle Wohnungen besetzt sind? «Dann muss man eventuell ein bis zwei Jahre warten, bis etwas frei wird», sagt Posselt.

Bislang hätten sich auffallend viele Intellektuelle gemeldet: Rechtsanwälte, Lehrerinnen und Juristinnen, aber auch Spitexmitarbeiterinnen und ein Gartenbauer. «Wir sind eine spannende Gruppe.»

Auch Darlehen sind erwünscht für das gemeinnützige Projekt zwischen dem Stadion Espenmoos und dem Paul-Grüninger-Stadion. Und was, wenn niemand mehr mitmachen will? Kommt das Projekt dann nicht zustande? Posselt winkt ab: «Wir haben schon 2,6 Millionen Franken Eigenkapital, starten können wir also sowieso.»

