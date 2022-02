Wohnen im Alter Das neue Wohn- und Pflegezentrum in Mörschwil nimmt immer mehr Gestalt an – und hat jetzt auch einen Namen Seit Sommer 2020 entsteht in Mörschwil das neue Wohn- und Pflegezentrum Maurini. Die Bauarbeiten schreiten gut voran und sollen noch rund ein Jahr lang dauern. Das Interesse an den zehn Alterswohnungen und 55 Pflegezimmern ist gross. Die ersten Wohnungen werden im Sommer vergeben. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 21.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit Juli 2020 entsteht auf der Burgerwiese in Mörschwil ein neues Wohn- und Pflegezentrum. Im rechten Gebäude befinden sich das Restaurant und die 55 Pflegezimmer. Im linken Haus die zehn Alterswohnungen und eine Arztpraxis. Donato Caspari (17. Februar 2021)

Der Wind peitscht gegen die Fassade, das Baugerüst klappert lautstark, die Abdeckfolien flattern wild hin und her. Es gibt gemütlichere Orte als die Baustelle auf der Burgerwiese in Mörschwil an diesem Morgen. Die zahlreichen Bauarbeiter und Handwerker aber lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Es wird gehämmert, gebohrt und geschliffen.

Seit Sommer 2020 entsteht hier, mitten in Mörschwil, ein neues Wohn- und Pflegezentrum. Kostenpunkt: rund 30 Millionen Franken. Gebaut werden ein dreistöckiges Haus mit zehn Alterswohnungen und ein vierstöckiges Haus mit 55 Pflegezimmern sowie eine Tiefgarage. Die beiden Gebäude sind durch einen Gang miteinander verbunden. Im Frühling 2023 soll alles eröffnet werden.

So soll das Wohn- und Pflegezentrum aussehen, wenn alles fertig ist. Visualisierung: PD/Gähler Flühler Architekten

Arbeiten auf einander abstimmen

Noch befindet sich das Wohn- und Pflegezentrum im Rohbau. Von den Decken hängen Kabel, auf den Böden liegt Werkzeug. Derzeit sind die Bauarbeiter und Handwerker am Innenausbau dran. Aus jedem Stock erklingt andere Musik aus den Radios. «Der Innenausbau ist recht komplex, da nun mehrere Handwerkerteams parallel hier arbeiten», sagt Patrik Müller. Er ist Vorsitzender der Geschäftsleitung der Gemeinnützigen und Hilfsgesellschaft der Stadt St.Gallen (GHG), die das Wohn- und Pflegezentrum betreiben wird.

Patrik Müller, Vorsitzender der Geschäftsleitung der GHG. Donato Caspari (17. Februar 2021)

Die Arbeiten kämen gut voran, sagt Müller. Es gebe zwar ein paar Lieferverzögerungen. Aktuell sähe es aber gut aus, dass die Arbeiten rechtzeitig fertig sein würden.

Noch lässt sich erst erahnen, wie beispielsweise der Eingangsbereich, das öffentliche Restaurant mit Terrasse, die Küche, das Fumoir, der Andachtsraum oder die Aktivierungsräume aussehen werden. Müller freut sich aber jetzt schon auf das Endergebnis. «Dank des vielen Holzes wird alles sehr warm, hell, offen und herzlich sein.»

Der Eingangsbereich des Heims soll hell und offen sein. Rechts wird sich das Restaurant befinden. Ein Aquarium soll hier für einen Farbtupfer sorgen. Donato Caspari (17. Februar 2021)

Blick auf den See und ein Alarmknopf

Auch von den zukünftigen Zimmern ist Patrik Müller begeistert. Die 55 Zimmer sind alle etwa gleich gross, verfügen alle über ein eigenes Bad und verteilen sich auf drei Stockwerke. Fast alle Zimmer haben zudem eine eigene Loggia. Die drei Stockwerke, die alle über ein eigenes Stationszimmer sowie Ess- und Wohnbereiche verfügen, sind durch einen verglasten Lichthof miteinander verbunden. Ein Stock ist speziell für Demenzkranke eingerichtet. Jeder Stock soll eine eigene Farbe haben. «Für die Orientierung der Seniorinnen und Senioren.»

55 Zimmer gibt es insgesamt im Wohn- und Pflegezentrum. Donato Caspari (17. Februar 2021)

Von den Zimmern geniesst man entweder eine idyllische Aussicht auf Mörschwil oder aber einen atemberaubenden Ausblick auf den weiten Bodensee. «Das ist wirklich sensationell», sagt Müller.

Von manchen Zimmern hat man eine herrliche Aussicht auf den See. Donato Caspari (17. Februar 2021)

Durch einen Verbindungsgang im Erdgeschoss geht es in das zweite Gebäude, in dem sich die zehn Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen befinden. Die Wohnungen mit Loggia sind alle grosszügig und hell. «Ich würde hier auch wohnen wollen», sagt Müller. Alle Alterswohnungen sind mit einem Sicherheitssystem ausgestattet. Die Mieterinnen und Mieter verfügen unter anderem über einen Alarmknopf:

«Für den Fall, dass jemand stürzt.»

Die Alterswohnungen verfügen alle über eine grössere Loggia. Donato Caspari (17. Februar 2021)

Im Erdgeschoss des Hauses zieht zudem eine Arztpraxis ein. Das habe einerseits den Vorteil, dass auch Leute aus dem Dorf ein und aus gehen im Wohn- und Pflegezentrum und so eine Durchmischung stattfinde, sagt Müller. «Andererseits ist es natürlich gut, wenn man einen Arzt in der Nähe hat bei einem Notfall.»

Das Interesse an den Alterswohnungen und Zimmern ist gross. Für die zehn Alterswohnungen gibt es bereits rund 50 Anfragen. Die GHG erarbeite in Absprache mit dem Mörschwiler Gemeinderat so bald wie möglich die Kriterien für die Vergabe, sagt Müller. Im Sommer sollen die ersten Wohnungen vergeben werden. Klar ist jetzt schon: Zahlreiche Interessenten werden leer ausgehen. Einheimische werden grundsätzlich bevorzugt.

Die einzelnen Stockwerke sind mit einem Lichthof verbunden. Donato Caspari (17. Februar 2021)

Im Maurini sind Nachteulen erlaubt

Das Mörschwiler Wohn- und Pflegezentrum nimmt nicht nur immer mehr Gestalt an – es hat seit kurzem nun auch einen Namen: Maurini. Der Name stammt aus dem Lateinischen. Am 16. Februar 811 wurde das heutige Mörschwil erstmals urkundlich erwähnt, als «Maurini vilare», der «Weiler des Maurinus». «Wir wollten einen Namen mit Bezug zu Mörschwil», erklärt Müller.

«Und natürlich sollte es auch nach etwas klingen. Maurini hat etwas Mediterranes. Der Name vermittelt ein gutes Gefühl.»

Im Wohn- und Pflegezentrum gibt es auch einen Aktivierungsraum. Hier können die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner basteln, tanzen oder auch Feste feiern. Donato Caspari (17. Februar 2021)

Und dieses sei zentral im künftigen Wohn- und Pflegezentrum. «Unser Anspruch lautet: Gut leben. Auch im Alter», sagt Müller. Im Maurini solle der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen im Zentrum stehen. «Früher gab es in Altersheimen ganz klare Zeitpläne. Wir finden das aber nicht richtig. Es gibt schliesslich Bewohner, die täglich um 6 Uhr aufstehen, während andere bis 11 Uhr ausschlafen wollen», sagt Müller.

«Wenn eine Bewohnerin eine Nachteule ist, soll sie das auch hier sein können.»

Die Seniorinnen und Senioren sollten weiterhin aktiv sein, sagt Müller. Und sich nicht von ihren Lebensgewohnheiten verabschieden müssen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen