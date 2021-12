Zwei Zuzüger sagen, warum sie gern in der Stadt St.Gallen leben

Wohnen «Ich mag die schnuffelige Altstadt»: Eine Zuzügerin und ein Zuzüger sagen, warum sie gern in der Stadt St.Gallen leben Die Stadt St.Gallen ist in diesem Jahr gewachsen. Was macht die Gallusstadt für Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger attraktiv? Zwei Neo-St.Galler sagen, warum sie sich für die Kantonshauptstadt entschieden haben. Melissa Müller Jetzt kommentieren 31.12.2021, 05.00 Uhr

Markus Schweizer ist nach 25 Jahren im Toggenburg nach St.Gallen zurückgekehrt. Anni Mahler ist aus Deutschland zugezogen. Bilder: Andri Vöhringer

Markus Schweizer ist der Liebe wegen vom Land in die Stadt gezogen. «Ich würde meinem Schatz überall hin folgen, auch nach Timbuktu», sagt der 59-Jährige. Es funkte sofort, als er an einer Geburtstagsparty vor ein paar Jahren eine lebenslustige rothaarige Frau traf: Petra Fontana. Da beide schon vergeben waren, wurden sie erst drei Jahre später ein Paar. Er zog zu ihr und Hund Otto. Die Wohnung liegt in der Nähe von Olma und Casino. Statt Kuhglocken hört man hier Strassenlärm und besoffene HSG-Studenten. Kein Problem für die Verliebten:

«Wir haben uns bewusst für die Stadt entschieden.»

Auch Fontana und Schweizer feiern gern. Vor Corona tauchten sie zusammen ins Nachtleben ein, besuchten das St.Galler Fest, das New Orleans, das Nordklang-Festival. Schweizer kennt die Stadt: Er ist in St.Geogen als Sohn einer Schneiderin und eines Pöstlers aufgewachsen. «Ich bin ein grosser Brodwörschtler, ohne Senf natürlich.» Seinem Bruder, der im Emmental wohnt und die Gallusstadt vermisst, schickt er oft Bratwurstfotos.

Markus Schweizer ist in die Wohnung seiner Liebsten eingezogen. Bild: Andri Vöhringer

Rosen und Totenköpfe

25 Jahre hat Markus Schweizer in Ebnat-Kappel verbracht. «Erst als die Kinder draussen war, konnte ich mein Bünzlitum ablegen und zeigen, wer ich wirklich bin», sagt der Mann, über dessen Unterarme sich schwarze Rosen und Totenköpfe ranken. Früher förderte er die Musikerkarriere seines Sohnes und chauffierte die Tochter zu Volleyballtournieren. Heute achtet er auf die eigenen Bedürfnisse. Sagt auch mal Nein, wenn man ihn als Babysitter für die Enkel einspannen will. «Für meine Enkel bin ich der Grapa mit einem P.»

Fontana und Schweizer haben beide eine Scheidung hinter sich. Sie wurde mit 17 Jahren Mutter, er mit 22 Vater. «Wir mussten beide etwas nachholen und geniessen nun unsere Freiheit.» Ab und zu vermisst er das Toggenburg, seine Stammbeiz Sansibar und die «herrliche Natur am Fusse der Churfirsten». Auf Bergtouren geht er immer noch, als Präsident des St.Galler Touristenclubs Edelweiss. «Wir haben ein Heim in der Schwägalp, das rege genutzt wird.»

Die Angebetete teilt seine Begeisterung für den FCSG

Beruflich hat der Leiter des technischen Dienstes des Jugendheims Platanenhof in Oberuzwil mit schweren Jungs zu tun. Der Töff-Fan mag seinen Arbeitsweg; er brauche eine gewisse Distanz zwischen Arbeits- und Wohnort. Seine Partnerin schätzt es hingegen, dass sie in nur fünf Minuten an ihrem Arbeitsort im Spital ist. Die Exil-Sirnacherin will nicht mehr zurück in ihr Heimatdorf: «Man hat hier mehr Angebote. Sportlich, kulturell und beruflich.» Sie schwärmt von Dom, Textilbibliothek, Mühleggbähnli, der «schönsten Naturbadi der Schweiz» und den Picknickplätzen an der Sitter: «Ich bin stolz auf St.Gallen.»

Petra Fontana Bild: Andri Vöhringer

Die 50-Jährige näht Taschen und liebt Mode, teilt aber auch Schweizers Begeisterung für den FCSG. Den gemeinsamen Bastelraum hat er «Ebnat-Kappel» getauft. Dort hört er Metallica, Iron Maiden und die St.Galler Punkband Knöppel von Jack Stoiker. «Ich finde ihn Hammer. Wie er über Tabus wie das Onanieren singt.» Schweizer sehnt das Ende der Pandemie herbei, «wenn ich mit meinem Schatz wieder Feste ­besuchen kann.»

Designerin ist nach einer Odyssee in St.Gallen gelandet

Designerin Anni Mahler wohnt im Krontal. Bild: Andri Vöhringer

Anni Mahler ist aus beruflichen Gründen aus Deutschland in die Ostschweiz gezogen: Die Produktdesignerin entwirft bei der Firma Ebnat in Ebnat-Kappel seit zwei Jahren Bürsten und Mundhygiene-Produkte. Die Schweiz kannte sie zuvor nur von den Ferien; Verwandte haben ein Ferienhaus in Amden am Walensee.

Der Job sagt ihr zu, im Team fühlt sie sich wohl – «aber der Start war hart.» Kaum hatte die 33-Jährige ihre Stelle im Toggenburg angetreten, wo sie zunächst auch wohnte, kam der Lockdown. Mahler, die in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen ist, kannte niemanden, das Dorf war menschenleer, ihre Freunde weit weg in München, Karlsruhe und Nürnberg. Manche Toggenburger reagierten irritiert, wenn sie Hochdeutsch sprach.

«Ich hatte das Gefühl: Niemand mag mich, wenn ich nicht schleunigst Schweizerdeutsch lerne.»

Sie musste sich Sprüche anhören wie: «Du bist zwar ein Gummihals, aber voll okay.» Ein paar Monate später zog sie nach St.Gallen ins Krontal, in eine moderne Blockwohnung mit Blick auf den Silberturm. «Die Leute in St.Gallen sind voll nett. Es war die richtige Entscheidung, hierher zu ziehen.»

Von der Olma bis ins Alpenchique

Im Sommer füllte sich die Gallusstadt mit Leben – und Anni Mahler genoss das Leben in vollen Zügen. Sie gönnte sich einen Drink im «Gustav Gleis» in St.Fiden, unternahm mit Freunden Veloausflüge an den Bodensee, vergnügte sich im Bermudadreieck, in der Lokremise und besuchte auch mal das Alpenchique, «eine Bauerndisco». An der Olma fieberte Anni Mahler beim Säulirennen mit.

Um sich über das Kulturgeschehen zu informieren, liest sie das Kulturmagazin «Saiten». Ins Theater St.Gallen und ins Kunstmuseum hat es die Neo-St.Gallerin aber noch nicht geschafft. Das Programm habe ihr Interesse bisher noch nicht geweckt. Sie spielt mit dem Gedanken, dem Volleyball- oder Badmintonverein beizutreten, fühlt sich aber von der Ansage «wir sind kein Pläuschlerverein» etwas abgeschreckt. Die Vegetarierin schwärmt von der «schnuffeligen Altstadt» und speist am liebsten im «Tibits» am Bahnhof. Durch die Facebook-Gruppe «neu in St.Gallen» lernte sie Leute kennen, mit denen sie sich ab und zu zum Spieleabend verabredet. Dann spielen sie Monopoly oder das Kartenspiel «Kampf gegen das Bünzlitum».

Beruflich hat sie gerade eine Grillreinigungsbürste entworfen. Aktuell tüftelt sie an einer Interdentalbürste, um die Zahnzwischenräume zu reinigen. «Mich interessiert die Verbindung von Holz und Kunststoff.» Zuhause hat sie es sich gemütlich eingerichtet. Ein Tannenzweig ist mit Christbaumschmuck in Form von Avocado, Kaktus und Gurke dekoriert. Auf einem Swissair-Wägelchen glitzert eine silberne Wildsau neben einer Tischbombe mit der Aufschrift «Weiberabend». Anni Mahler ist in den letzten paar Jahren oft gezügelt, nach Dortmund, München, Pforzheim und Augsburg, wo sie ihren Master gemacht hat. Nach einer langen Odyssee ist sie in St.Gallen angekommen. «Hier will ich ein paar Jahre bleiben.»

