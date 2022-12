Wohnen Alters-WG an der Bedastrasse in Gossau wird konkret: 2023 sollen die Bagger auffahren Seit Jahren planen die Gossauer Genossenschaft zur Förderung des Wohnungsbaues (GFW) und der Verein Wohnen im Alter eine Hausgemeinschaft für Menschen ab 55 Jahren. Nun haben sie die Baubewilligung erhalten. Perrine Woodtli 21.12.2022, 14.43 Uhr

Vor rund einem Jahr wurden die Bauvisiere gesteckt – nun ist die Baubewilligung für das Projekt an der Bedastrasse da. Das Wohnhaus links unten in der Ecke wird abgerissen. Andri Vöhringer (13. Dezember 2021)

Die Idee gibt es schon länger, in den vergangenen Jahren wurde sie immer konkreter, nun soll sie bald Gestalt annehmen: Die Rede ist von der Hausgemeinschaft für Menschen ab 55 Jahren an der Bedastrasse 41 in Gossau. Mitten im Büel-Quartier soll auf einem rund 4600 Quadratmeter grossen Grundstück ein gemeinnütziges Angebot für Wohnen im Alter entstehen. Das Projekt wird gemeinsam von der Gossauer Genossenschaft zur Förderung des Wohnungsbaues (GFW) und des Vereins Wohnen im Alter geplant, finanziert wird es von der GFW.

In den vergangenen Jahren hat sich die Planung für die zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 37 Wohnungen aus unterschiedlichen Gründen immer wieder verzögert. Nachdem die GFW im Jahr 2019 das besagte Grundstück der Stadt Gossau abgekauft hatte, reichte sie im Dezember 2021 schliesslich das Baugesuch ein. Nun, ein Jahr später, ist die Baubewilligung da. Der Baustart soll 2023 erfolgen. Gerechnet wird mit einer Bauzeit von zwei bis zweieinhalb Jahren.

Im Sommer soll’s losgehen

Stefan Lenherr, Vizepräsident des Vereins Wohnen im Alter. Sabrina Stübi

Im Dezember 2021 sagte Stefan Lenherr, Vizepräsident des Vereins Wohnen im Alter, gegenüber dieser Zeitung, dass man die rechtskräftige Baubewilligung bereits im Januar 2022 in der Hand halten könnte, sofern keine Einsprachen eingehen. Das war jedoch nicht der Fall. Zudem mussten die GFW und der Verein einige Punkte in ihren Plänen überarbeiten. Inzwischen konnte alles bereinigt werden. «Es gab keine wesentlichen Veränderungen am Projekt», sagt Stefan Lenherr auf Anfrage.

Wann genau der Spatenstich ist, ist noch unklar. Die Baukommission der GFW arbeite zusammen mit den Planern und Architekten mit Hochdruck daran, dass der Baubeginn zügig erfolgen könne, sagt Florian Kobler, Präsident der Wohnbaugenossenschaft. «Die definitiven Planungsarbeiten erfordern nochmals einen erheblichen Aufwand, daher ist wohl erst im Sommer 2023 mit einem Baubeginn zu rechnen.»

Florian Kobler, Präsident der Gossauer Genossenschaft zur Förderung des Wohnungsbaues. Benjamin Manser

In den zwei Mehrfamilienhäusern mit vier Wohntrakten sind insgesamt 37 2,5- bis 3,5-Zimmer-Wohnungen vorgesehen. Gebaut wird auch eine Tiefgarage mit 37 Parkplätzen, sechs davon sind für Besucherinnen und Besucher. Mit der neuen Hausgemeinschaft soll ein Wohnungsangebot entstehen, das der Vereinsamung im Alter vorbeugt, schreiben die GFW und der Verein Wohnen im Alter in einer Mitteilung. Das Projekt solle helfen, die Lücke zwischen selbstständigem Wohnen und dem Leben im Altersheim zu schliessen.