WM Factory: Ex-Star Mario Basler in Rorschach über den FCSG

WM Factory «Zigi? Ich kenne nur Zigarette!»: Ex-Fussballstar Mario Basler liefert beim Besuch in Rorschach Sprüche am Laufmeter Kippen, Alkohol – und Fussball: Mario Basler erzählt bei einem Auftritt in der WM-Factory in Rorschach von Erlebnissen aus seiner Zeit als Kicker. Nur über den FC St.Gallen weiss er nichts – auch nicht, wer für die Espen das Tor hütet. Davide De Martis Jetzt kommentieren 09.12.2022, 18.00 Uhr

Bereits Ottmar Hitzfeld sagte: «Mario hat einfach die Gabe, Menschen zu unterhalten.» Bild: Ralph Ribi

«Stimmt es, dass du bei schlechten Spielen in der Pause geraucht hast?», fragt ein Bayern-Fan sein Kindheitsidol Mario Basler. Die Antwort: «Nicht nur, wenn's schlecht lief.» Zwölf Personen trafen an einem Meet and Greet das Enfant terrible des deutschen Fussballs und stellten ihm ihre Fragen.

Der zweifache deutsche Meister war am Donnerstagabend in der WM Factory in Rorschach zu Besuch. Dort führte er sein Bühnenprogramm «Basler brennt» auf. Schlagfertig und mit viel Witz erzählte er Anekdoten aus seiner Karriere – so zum Beispiel, wie er auf der Toilette für den SV Werder Bremen verpflichtet wurde.

Treffen in der kleinen Runde

Rund 120 Personen kamen in die Hallen der Industrie 36. Besonders für Fans war es ein Erlebnis, das sie sich nicht entgehen lassen wollten. So zum Beispiel für Jérôme Huser. Der 39-Jährige hat bei sich zu Hause das womöglich grösste Bayern-Privatmuseum der Schweiz eingerichtet.

Basler selbst staunte nicht schlecht, als der Sammler ihm seine Bayern-Kollektion und -Tattoos präsentierte. Es gibt kaum etwas, das Huser nicht hat: von Diego Maradonas Trikot, das der Argentinier beim Abschiedsspiel von Lothar Matthäus trug – von beiden unterschrieben – bis zum Duplikat der deutschen Meisterschale. Eines seiner Herzstücke: der Matchball aus dem Champions-League-Final 1999, in dem Mario Basler das einzige Münchner Tor gegen Manchester United schoss.

Mario Basler (links) unterschreibt für Jérôme Huser (Mitte) eine Ausgabe seiner Autobiografie «Eigentlich bin ich ein super Typ». Bild: Davide De Martis

Das Spiel ging wegen zweier Gegentore in der Nachspielzeit verloren. «Eigentlich bin ich Champions-League-Sieger. Ich wurde ja in der 89. Minute beim Stand von 1:0 ausgewechselt», sagt Basler später bei seinem Auftritt. Sprüche wie diese klopft der 53-Jährige am Laufband. Dass er ein Faible für Unterhaltung hat, bewies Basler schon während seiner Profikarriere.

«Super Mario» bleibt seiner Linie treu

Doch auch nach seinem Fussballerdasein stand der ehemalige deutsche Nationalspieler im Rampenlicht. Als Trainer oder bei den Sendungen «Doppelpass» und «Fantalk», aber auch in Reality-TV-Programmen wie dem «Promi Big Brother» hatte er die eine oder andere brisante Aussage auf Lager. Seit einer Weile tritt er mit seiner eigenen Show auf.

Der begnadete Freistossschütze ist nicht nur mit dem Ball treffsicher, sondern auch mit seinen Worten. Das zeigte er auch auf der Bühne der WM Factory. Bevor er diese jedoch betrat, wurde aus seiner Autobiografie «Eigentlich bin ich ein super Typ» vorgelesen.

Wenn Basler das Wort ergreift, sind alle ganz Ohr. Bild: Ralph Ribi

Das Publikum kam schnell auf seine Kosten. Als erzählt wurde, wie Basler vor dem Spiel gegen Manchester United auf der Toilette noch schnell eine Kippe rauchte, während Lothar Matthäus bereits im Tunnel stand, brach das erste Gelächter aus. Natürlich durften auch bekannte Zitate über Basler, wie das seines ehemaligen Trainers bei Hertha BSC, Bernd Stange, nicht fehlen:

«Bis zum Hals Weltklasse, darüber Kreisklasse.»

Volles Programm – mit Kippenpause

Bevor Basler die Bühne betrat, wurde er mit dem Lied «Can't Stop» der Red Hot Chili Peppers eingeführt. Nicht aufzuhalten. Das waren nicht nur «Super Marios» Schüsse. Er selbst gibt sich heute noch von seiner unverwechselbaren Seite und teilte tiefe Einblicke in seinen Alltag.

In seinen drei Jahren in Bremen habe er bestimmt 70 bis 80 Freikarten gebraucht, um sich aus Verkehrsschlamasseln zu befreien. Es gab auch Abende in München, an denen er länger an der Bar blieb, als es Trainer Ottmar Hitzfeld lieb war. Dieser wollte ihn einmal nicht aufstellen, weshalb Basler vom Bier auf Wodka Lemon umstieg. Am nächsten Tag stand er überraschend in der Startaufstellung:

«Ich war brutal stark und habe ein Tor geschossen.»

Im Publikum sass auch ein Minderjähriger. «Hast du mich schon einmal spielen gesehen?», fragte Basler. Der 15-Jährige verneinte. Er wisse jedoch, wer er sei. Baslers Antwort:

«Such mich auf Youtube. Ich war Weltklasse.»

Auf die Frage, ob ihn jemand nicht kenne, bejahte eine Frau. Ob sie denn wisse, was er gemacht habe, fragte Basler. «Jo, tschuttet», antwortete sie. «Was?» Mit dem Ostschweizer Dialekt hat es Basler nicht so. Auch Rorschach habe er vor der Reise nicht gekannt. Er habe zuerst mal googeln müssen, ob das noch in Deutschland liege oder «an der russischen Grenze».

Nach der ersten Halbzeit, in der er von seinen Teamkollegen, feuchtfröhlichen Abenden und seiner nicht vorhandenen Liebe fürs Laufen sprach, folgte die Kippenpause. In der zweiten Halbzeit beantwortete er noch Fragen aus dem Publikum, auf die er mit weiteren brisanten Anekdoten zu antworten wusste. Nach Ende der Show folgte noch die Nachspielzeit oder besser gesagt: die Autogrammstunde.

Mögliche Rückkehr

Nemanja Babic ist Torhüter beim FC Rorschach-Goldach. Bild: Davide De Martis

Nemanja Babic, einer der Veranstalter, zeigt sich sehr zufrieden:

«Es war super. Als Amateurfussballer kann man sich mit einigen von Baslers Geschichten identifizieren.»

Babic kann sich gut vorstellen, Basler für künftige Events wieder nach Rorschach einzuladen. Ab nächstem Jahr geht Mario Basler mit seinem nächsten Bühnenprogramm auf Tour.

Im Videointerview gesteht Basler dann noch, dass er über den Schweizer Fussball nicht viel weiss – auch nicht über den FC St.Gallen. Auf die Frage, ob er den St.Galler Torhüter kenne, antwortet er:

«Zigi? Ich kenne nur Zigarette!»

