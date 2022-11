Brände löschen und Leben retten in der Jugendfeuerwehr

Wittenbach «Wir sind pünktlich, cool und clean»: Feuerwehr bietet Kurs für Kinder an Nächstes Jahr spannen die Gemeinden Berg, Häggenschwil und Wittenbach zusammen und lancieren eine Jugendfeuerwehr. «Junior Fire Team 93» nennt sich das Angebot. Gabriela Hagen Jetzt kommentieren 14.11.2022, 05.00 Uhr

Die Kinder lernen in Kursen, wie man Brände löscht und Menschen das Leben rettet. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Das Konzept einer Jugendfeuerwehr hat sich bereits in mehreren Gemeinden bewährt. In Gaiserwald beispielsweise besteht die Jugendfeuerwehr seit zehn Jahren. Beni Gautschi, designierter Feuerwehrkommandant von Wittenbach-Häggenschwil, ist Hauptverantwortlicher des Projektes. Er erklärt, dass vor zwei Jahren die Idee entstand, in der Gemeinde eine Jugendfeuerwehr aufzuziehen. Das Interesse im Dorf sei gross und habe sie dazu veranlasst, die Gemeinde Berg anzufragen, ob sie beim Projekt einer gemeinsamen Jugendfeuerwehr mitmachen wollen.

Die 93 in der Bezeichnung des Jugendfeuerwehrverbundes bezieht sich auf das, was die drei Gemeinden Wittenbach, Häggenschwil und Berg verbindet: die Postleitzahl.

Das Angebot richtet sich an Kinder ab der fünften Klasse. Vermittelt wird das gesamte Handwerk der Feuerwehr. An zehn Samstagvormittagen werden in jugendgerechten Übungen Personen- und Tierrettungen simuliert, Klein- und Autobrände gelöscht, Strassensicherungen trainiert sowie Tauchpumpen in Betrieb genommen. Zimmerbrände unter Atemschutzgeräten kommen zu einem späteren Zeitpunkt zum Einsatz, wenn die Kinder etwas älter sind.

Der Ehrenkodex gilt für alle

Die Einsätze werden abwechselnd in den Feuerwehrdepots der drei Gemeinden durchgeführt. Die Jugendlichen werden dabei von den erfahrenen Feuerwehrleuten der Gemeinden betreut, sodass zu keiner Zeit eine Gefahr für die Kinder besteht, wie Beni Gautschi ausführt. Seit der ersten Ausschreibung im Sommer sind bereits rund 20 Anmeldungen eingegangen. Das Verhältnis zwischen Mädchen und Jungen ist ausgeglichen, was Gautschi freut.

Ziel des Angebotes ist es, dass die Jugendlichen mit 18 Jahren direkt in die Ortsfeuerwehr übertreten können, ohne weitere zusätzliche Ausbildung. Hat die Feuerwehr ein Nachwuchsproblem? Gautschi relativiert: «Momentan haben wir einen guten Bestand an Personen, aber wir beobachten die Tendenz, dass es schwieriger wird, junge Menschen zu mobilisieren.»

Feuerwehrkommandant Beni Gautschi Bild: JFT93

Am 11. Februar fällt der Startschuss. Die Jugendlichen fassen im Feuerwehrdepot ihre eigene Feuerwehrausrüstung, bestehend aus Helm, Handschuhen, Brandschutzhose und Brandschutzjacke. «Spätestens dann haben wir alle mit dem Virus F infiziert», sagt Beni Gautschi und meint damit das Feuerwehrvirus. Ein wichtiger Programmpunkt ist die Besprechung des Ehrenkodexes der Feuerwehr.

Eine Art moralische Leitplanke, an die sich alle Jugendlichen, Helfer und Leiter halten müssen. Der 31-jährige Gautschi sagt: «Das Handy bleibt während der Übungen aus, wir sind pünktlich, gehen sorgfältig mit dem Material um, tragen beispielsweise den Feuerwehrhelm nicht als Velohelm.» Es gilt das Credo «cool und clean», Tabak oder Alkohol sind strikt verboten. Der Ehrenkodex wird mit einem Handschlag besiegelt.

Auch wenn die Übungen ernst sind, ist es dem Kommandanten wichtig, dass Spass und Teamgeist im Vordergrund stehen. «Ein bisschen Spektakel darf sein», schmunzelt Gautschi.

Die Kinder erhalten ihre eigene Uniform

Das Team um Beni Gautschi besteht derzeit aus vier Personen im Kommando, die in Ernstfällen die Einsätze koordinieren, 13 Leitern, die Gruppen instruieren und 25 Helfern. Die Helfer bringen Feuerwehrerfahrung mit und unterstützen die Leiter. Sie helfen, die Übungsplätze einzurichten und wieder abzubauen, übernehmen Fahrdienste, wenn Ausbildungen in anderen Gemeinden stattfinden oder organisieren die Verpflegung.

Geplant ist für den Sommer ein Ausflug zur Flughafenfeuerwehr in Kloten. «Das wird ein Highlight für die Jugendlichen», ist sich Beni Gautschi sicher. Im Herbst ist eine Hauptübung für Eltern, Vertretern der Gemeinden und der Bevölkerung vorgesehen, wo das «Junior Fire Team 93» zeigen darf, was es gelernt hat.

Am meisten freut sich der Feuerwehrkommandant auf die freudigen Gesichter der Kinder, wenn sie ihre eigene Uniform fassen, die sie mit nach Hause nehmen können und sich stolz als Mitglied des «Junior Fire Teams 93» fotografieren lassen dürfen.

Derzeit ist eine Personenbegrenzung des «Junior Fire Teams 93» kein Thema. Gautschi sagt, dass genügend Ausbildner vorhanden sind und das Ziel ist, alle interessierten Jugendlichen aus den drei Gemeinden aufnehmen zu können.

