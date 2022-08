Lärm und Littering: Bilanz zu Präventionsprojekt in Wittenbach

Wittenbach «Wir sind auf gutem Weg, aber noch nicht am Ziel»: Gemeindepräsident Oliver Gröble zieht Bilanz über das Projekt gegen Lärm, Littering und Sachbeschädigungen Im Sommer 2021 hat die Gemeinde Wittenbach zusammen mit den Schulen und den Kirchgemeinden ein Präventionsprojekt gegen Lärm, Littering und Sachbeschädigungen lanciert. Gemeindepräsident Oliver Gröble zieht nun eine positive Bilanz. Das Projekt sei ein Erfolg, auch wenn es noch Optimierungspotenzial gebe. Michel Burtscher 20.08.2022, 05.00 Uhr

Die Wittenbacher Bevölkerung wolle Ruhe, sagt Gemeindepräsident Oliver Gröble. Bild: Donato Caspari

«Da können wir nicht länger zuschauen», sagte der Wittenbacher Gemeindepräsident Oliver Gröble im Sommer 2021 zum «Tagblatt». Was er damit meinte: Lärm, Littering oder Sachbeschädigung waren in der Gemeinde zu einem Problem geworden. Jugendliche, die sich vor allem an Wochenenden abends und nachts auf öffentlichen Plätzen treffen. Bei den Schulen, den Kirchen oder den Spielplätzen. Dabei Musik hören, laut sind, Alkohol trinken, Flaschen, Dosen und Zigarettenstummel liegen lassen.

«Für die Anwohner ist das eine grosse Belastung», sagte Gröble. Die Gemeinde sei zwar tolerant, aber es habe Grenzen. «Die Anwohner wollen Ruhe.» In Zusammenarbeit mit den Kirchgemeinden und den Schulen lancierte die Gemeinde Wittenbach darum ein Präventionsprojekt mit verschiedenen Massnahmen.

Oliver Gröble, Gemeindepräsident Wittenbach. Bild: Michel Canonica

Was hat es gebracht? Ein Jahr nach dem Start ist es Zeit für eine Bilanz. Anruf bei Gemeindepräsident Gröble. Er ist zufrieden, das Projekt sei ein Erfolg. Gleichzeitig betont er:

«Wir sind zwar auf gutem Weg, aber noch nicht am Ziel.»

Das Projekt läuft darum weiter, die Massnahmen bleiben bestehen. Einerseits wird Präventionsarbeit geleistet. An öffentlichen Plätzen wurden Hinweistafeln aufgestellt, die deutlicher als früher aufzeigen, was nicht erlaubt ist: kein Alkohol, keine Rauchwaren, keine Drogen, kein Lärm. «Wir wollten nicht Empfehlungen abgeben, sondern klare Regeln aufstellen», sagt Gröble. Gleichzeitig hat die Offene Jugendarbeit Wittenbach ihre Präsenz erhöht und sucht das Gespräch mit den Jugendlichen.

Neun Meldungen in einem Jahr

Andererseits gibt es aber auch Sanktionen, falls sich jemand nicht an die Regeln hält. Ein privater Sicherheitsdienst ist an den Wochenenden in der Gemeinde unterwegs. Auch mit der Kantonspolizei stehe man in regelmässigem Kontakt, sagt Gröble. «Die Zusammenarbeit funktioniert gut.» Seit letztem Jahr gibt es in der Gemeindeverwaltung eine Person, die Meldungen aus der Bevölkerung entgegennimmt und entscheidet, ob sich Jugendarbeit, Sicherheitsdienst oder Polizei darum kümmern soll. 2021 gingen sechs Meldungen ein, 2022 sind es bisher drei.

«Das Angebot wird geschätzt, auch wenn es noch nicht so oft gebraucht wird.»

Die Meldungen aus der Bevölkerung seien wichtig, weil man so die Massnahmen optimieren könne. Um noch schneller reagieren zu können, wurde zudem ein Meldetelefon (071 310 09 50) eingerichtet. Dort kann die Bevölkerung jeweils am Freitag- und Samstagabend Störungen melden. Die Zentrale des Sicherheitsdienstes nimmt die Anrufe entgegen und leitet sie an die Einsatzpersonen vor Ort weiter. Diese könnten ihre Route dann entsprechend anpassen, so Gröble.

Jugendliche haben ihren Platz, sofern sie die Regeln einhalten

Das Erfolgsrezept des Projektes sei, betont der Wittenbacher Gemeindepräsident, dass man die verschiedenen Massnahmen von Anfang an mit allen Akteuren – also den Schulen und den Kirchgemeinden – koordiniert habe. Erst kürzlich fand eine Besprechung mit Anwohnerinnen und Anwohnern des Oberstufenzentrums Grünau statt. Dort gab es früher immer wieder Beschwerden wegen des nächtlichen Lärms. Das hat sich geändert, wie Gröble sagt:

«Die Anwohnerinnen und Anwohner haben uns bestätigt, dass sich die Situation merklich verbessert hat.»

Ihm ist gleichzeitig wichtig zu betonen, dass man die Jugendlichen nicht vertreiben wolle. «Sie dürfen sich in der Gemeinde aufhalten, sofern sie sich an die Regeln halten.» Das sagte auch Jeremias Frei, der Leiter der Offenen Jugendarbeit, im vergangenen Jahr: Die Jugendlichen sollten nicht das Gefühl haben, dass sie keinen Platz hätten in der Gemeinde. «Wer sich grundsätzlich an die Bestimmungen hält und niemanden mit lauter Musik und Geschrei stört sowie seinen Abfall mitnimmt, ist überall willkommen.»