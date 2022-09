Oliver Gröble fällt aus: So geht die Gemeinde Wittenbach damit um

Wittenbach «Wir rechnen damit, dass er längere Zeit fehlen wird»: So geht Wittenbach mit dem krankheitsbedingten Ausfall von Gemeindepräsident Oliver Gröble um Der Wittenbacher Gemeindepräsident Oliver Gröble ist krank und fällt für unbestimmte Zeit aus. Verwaltung und Gemeinderat seien gut aufgestellt und könnten die Abwesenheit überbrücken, sagt Urs Schnelli, Vizepräsident des Gemeinderats. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 12.09.2022, 16.34 Uhr

Oliver Gröble ist seit Anfang 2019 Gemeindepräsident von Wittenbach. Nun fällt er per sofort krankheitsbedingt aus. Bild: Urs Bucher (13. Februar 2020)

Die überraschende Nachricht veröffentlichte die Gemeinde Wittenbach am vergangenen Freitag auf ihrer Website: Gemeindepräsident Oliver Gröble, der seit dem Jahr 2019 im Amt ist, fällt «per sofort und bis auf weiteres» krankheitsbedingt aus, hiess es dort. Urs Schnelli übernehme als Vizepräsident des Gemeinderats verschiedene politische Funktionen und Aufgaben wie die Amtsführung und laufende Gemeinderatsgeschäfte.

Urs Schnelli,Vizepräsident des Wittenbacher Gemeinderats. Bild: PD

Für verwaltungsspezifische Angelegenheiten, insbesondere die Personalführung, ist demnach ab sofort Ratsschreiberin Kathrin Kuhn zuständig. Der Gemeinderat prüfe laufend wie diverse Pendenzen und Aufgaben angegangen werden, schrieb die Gemeinde in der Mitteilung weiter.

Was ist passiert? Und was bedeutet der Ausfall des Gemeindepräsidenten für die 10'000-Einwohner-Gemeinde? Schnelli und Kuhn äussern sich am Montag telefonisch zur Situation und dem weiteren Vorgehen. Details zu Gröbles Krankheit und dessen Gesundheitszustand geben sie keine, sie sagen aber: «Wir rechnen damit, dass er längere Zeit fehlen wird.» Ob es sich um Wochen oder Monate handelt, ist derzeit unklar.

Bürgerinnen und Bürger sollen nichts merken von der Abwesenheit

Der Ausfall Gröbles ist auch für den Gemeinderat und die Verwaltung überraschend gekommen, wie Schnelli und Kuhn sagen. «Wir hatten zwei Tage, um uns mit dieser neuen Situation zurechtzufinden. In dieser Zeit musste der Gemeinderat entschieden, wer welche Funktionen übernimmt.»

Vorbereitet auf einen solchen Fall sei man nicht gewesen, so Schnelli. «Dafür gibt es keinen Masterplan, wir müssen das Rad aber auch nicht neu erfinden.» Man könne die Abwesenheit Gröbles überbrücken, versichert der Vizegemeinderatspräsident. Und er betont:

«Das Tagesgeschäft und die politischen Projekte werden nicht darunter leiden.»

Die Bürgerinnen und Bürger sollen nicht merken, dass der Gemeindepräsident ausfalle, sagt Schnelli. «Das ist unser Ziel – und so wird es auch sein. Denn die Verwaltung ist gut aufgestellt und die Zusammenarbeit im Gemeinderat funktioniert.»

Trotzdem handelt es sich um eine aussergewöhnliche Situation. «In den letzten Tagen gab es vieles zu koordinieren und organisieren», so Kuhn. So habe man beispielsweise schauen müssen, welche Termine in nächster Zeit auf Gröbles Agenda stehen und wer diese wahrnimmt. Geklärt werden musste auch, wer nun zeichnungsberechtigt ist und Zahlungen auslösen kann. Solche Aufgaben wird Schnelli übernehmen. Das gleiche gilt für repräsentative Auftritte des Gemeindepräsidenten, um die er sich «zum grossen Teil» kümmern wird.

Gemeinderat diskutiert nur noch zu sechst

Er habe genügend Kapazitäten, um für Gröble einzuspringen, betont Schnelli, der seit 2013 in der Exekutive sitzt. Er ist zwar Milizpolitiker und nur im Nebenamt als Gemeinderat tätig. Da er seinen Hauptberuf bei einer Versicherung aber im 50-Prozent-Pensum ausübe, habe er Zeit und sei flexibel. «Wir können den Ausfall auffangen, da mache ich mir keine Sorgen», sagt er. Er habe keine schlaflosen Nächte deswegen.

Im Gemeinderat hat Schnelli als Vizepräsident künftig den Stichentscheid bei umstrittenen Geschäften, da im sonst siebenköpfigen Gremium nun nur noch zu sechs diskutiert wird. Diese neue Konstellation sei kein Problem, sagt er, er könne auf seine Kolleginnen und Kollegen zählen:

«Wir haben ein gutes Einvernehmen. Alle Mitglieder des Gemeinderats sind lösungsorientiert.»

