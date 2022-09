Wittenbach: Fachkräftemangel trifft Kirche

Wittenbach «Weitaus mehr Pfarrer pensioniert als ausgebildet»: Der Fachkräftemangel betrifft nun auch die Kirche Seit eineinhalb Jahren ist die Pfarrstelle Wittenbach-Bernhardzell inzwischen unbesetzt. Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Tablat startet einen weiteren Anlauf und schreibt die Stelle zum dritten Mal aus. Ambra Elia 23.09.2022, 12.00 Uhr

Die reformierte Kirche Vogelherd in Wittenbach wartet immer noch auf eine passende Pfarrperson. Bild: Urs Bucher

Die Pfarrerin Bettina Mittelbach hat den Kirchkreis Wittenbach-Bernhardzell im März 2021 verlassen. Sie arbeitete dort zwei Jahre lang, bis sie die Kirchgemeinde wie ihr Vorgänger Daniel Kiefer frühzeitig verliess. Die Hauptgründe für ihren Entschluss waren die Arbeitszeiten und die hohe Arbeitsbelastung, wie diese Zeitung letztes Jahr berichtete.

Seit dem Austritt von Mittelbach hat die Kirchgemeinde trotz zweier Anläufe immer noch keine passende Nachfolgerin und keinen passenden Nachfolger gefunden. Noch immer wird die Pfarrei vom Stellvertreter Ueli Friedinger aus Thundorf betreut. Laut Geschäftsführerin Christina Hegelbach liegt das Problem nicht an der Kirchgemeinde Tablat, sondern am generellen Fachkräftemangel, der nebst vielen anderen Branchen mittlerweile sogar die Kirche betrifft. «Es werden weitaus mehr Pfarrer pensioniert, als dass Neue ausgebildet werden.»

Andere Gemeinden sowie Ausland ebenfalls betroffen

Der Fachkräftemangel betreffe nicht nur die Kirchgemeinde Tablat. Die evangelisch-reformierten Kirchen in Sennwald, Neckertal, Walenstadt-Flums-Quarten sowie Uznach und Umgebung suchen derzeit auch nach Pfarrpersonen. «Unsere Kolleginnen und Kollegen von der katholischen Kirche sind ebenfalls betroffen», sagt Hegelbach.

Auch ausserhalb der Schweizer Grenzen fehlt es in den Kirchen an Fachkräften. Laut Hegelbach stossen die Kirchgemeinden in Deutschland auf dasselbe Problem.

Über die Gründe kann nur spekuliert werden. Eine Ursache für die fehlenden Jungpfarrerinnen und -pfarrer könnte etwa die lange Ausbildungszeit sein: Das sechsjährige Theologie-Masterstudium ist die Basis der Ausbildung. Anschliessend folgt ein zwölfmonatiges Lernvikariat. Zusätzlich müssen Studierende Kenntnisse in Latein, Griechisch und Hebräisch vorweisen können oder solche während des Studiums erwerben.

So geht es jetzt weiter

Die Kirchgemeinde startet nun einen dritten Anlauf und schreibt die Stelle erneut aus. «Eventuell müssen wir etwas am Stelleninserat ändern, vielleicht haben wir dann mehr Glück», sagt Hegelbach. Zurzeit ist die Pfarrstelle in Wittenbach für 120 Stellenprozente ausgeschrieben. Eine Arbeitsplatzteilung ist für die Stelle jedoch nicht vorgesehen.

«Wir können es nur weiterhin versuchen und hoffnungsvoll bleiben.»