Wittenbach streicht Förderbeiträge aus dem Energiefonds

Wittenbach Künftig gibt's keine Beiträge mehr für E-Bikes und Co. – Gemeindepräsident Gröble verteidigt die umstrittene Reduktion von Massnahmen aus dem Energiefonds Die SP kritisiert den Entscheid des Wittenbacher Gemeinderates, gewisse Massnahmen aus dem Energiefonds zu streichen. Die Partei fordert, dass die Exekutive darauf zurückkommt. Diese hält jedoch daran fest. Es gehe um die Frage, was noch als Anschubfinanzierung gelte und was nicht, sagt Gemeindepräsident Oliver Gröble. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 22.12.2021, 05.00 Uhr

Kein Geld mehr für das Elektroauto: Wittenbach streicht Beiträge aus dem Energiefonds. Bild: Alex Spichale

Der Entscheid hat Reaktionen ausgelöst: In der jüngsten Ausgabe des «Puls» teilte die Gemeinde Wittenbach mit, dass sie gewisse Massnahmen aus dem Energiefonds ab Anfang des nächsten Jahres streicht. So werden künftig Förderbeitrage beispielsweise für den Kauf eines E-Bikes oder eines Elektroautos, den Bau einer Solaranlage oder die Umstellung auf eine Wärmepumpe nicht mehr angeboten.

Stattdessen wolle sich die Energiestadtkommission mit neuen Fördermassnahmen auseinandersetzen. Mit dem Energiefonds will die Gemeinde Wittenbach verschiedene energetische Massnahmen unterstützen, die zur Vermeidung von CO 2 -Emissionen führen und die nachhaltige Energienutzung fördern.

Ein bitteres Geschenk des Gemeinderates?

Die Reduktion der Massnahmen passt vor diesem Hintergrund nicht allen: Von einem «Affront des Gemeinderates» spricht die SP-Ortspartei in einer Mitteilung: «Ein bitteres Geschenk wirft uns der Gemeinderat Wittenbach unter den Christbaum!» Ohne ein Wort dazu an der Bürgerversammlung zu verlieren, und nur zwei Wochen vor Inkrafttreten künde der Gemeinderat «massive Streichungen» der Förderbeiträge aus dem Energiefonds an. Die Förderung von energiepolitischen Massnahmen auf Gemeindeebene sei ein starkes, zukunftsgerichtetes Zeichen für die notwendige Klimapolitik, findet die SP.

«Wir fordern den Gemeinderat auf, seinen Entscheid aufzuheben, der substanziell und zeitlich völlig unverständlich ist.»

Oliver Gröble, Gemeindepräsident von Wittenbach. Bild: Michel Canonica

Das wird aber nicht passieren, wie Gemeindepräsident Oliver Gröble auf Anfrage sagt. Er verteidigt den Entscheid des Gemeinderates, zu dem man einige kritische Rückmeldungen erhalten habe. Bei den Fördermassnahmen gehe es um eine Anschubfinanzierung, betont Gröble – also darum, noch nicht etablierten Technologien eine Starthilfe zu geben. «Sinn und Zweck der Massnahmen ist nicht eine unbefristete Subventionierung.» Die Frage sei, was noch als Anschubfinanzierung gelte und was nicht.

Fotovoltaikanlagen werden immer günstiger

So hätten die Beiträge für die E-Mobilität ihre Wirkung gezeigt, ist Gröble überzeugt. Er betont:

«Die E-Mobilität hat sich mittlerweile durchgesetzt und muss nicht mehr gefördert werden.»

Elektroautos und E-Bikes seien früher aussergewöhnlich gewesen, heute seien sie normal. Fotovoltaikanlagen wiederum seien in der Zwischenzeit so günstig geworden, dass über deren Lebensdauer auch ohne Förderung ein Gewinn erzielt werden könne. Bei den Heizungsumstellungen habe sich die kantonale Gesetzeslage im Juni 2021 geändert, sodass ein Teil der Umstellungen ohnehin vorgeschrieben sei. Und somit nicht noch zusätzlich zu den bestehenden kantonalen Förderungen weitere Förderungen finanziert werden.

Die Hälfte ging an die E-Mobilität

Gröble verteidigt auch, dass der Entscheid des Gemeinderates erst so spät kommuniziert wurde. Die Förderprogramme seien auf zwölf Monate begrenzt und würden Ende Jahr neu bestimmt. Die Energiestadtkommission müsse jeweils reflektieren, was gelaufen sei, wie der Kontostand aussehe und was in den nächsten Jahren die Philosophie bei den Geldern aus dem Energiefonds sei, sagt der Gemeindepräsident. Das passiere relativ spät im Jahr.

Im Jahr 2021 ging gemäss aktuellen Zahlen die Hälfte des Gesamtförderbetrags von rund 440'000 Franken zu Gunsten der E-Mobilität. Diese Zahlen seien auch ein Zeichen, sagt Gröble, dass der Höhepunkt erreicht worden sei bei diesen Beiträgen.

«Je mehr Beiträge ausbezahlt werden, desto mehr muss man sich fragen, ob das noch eine Anschubfinanzierung ist.»

Neues Förderregime ab Anfang 2023

Gröble betont auch, dass der zur Verfügung gestellte Fonds nicht reduziert werde. Zwar wird durch den Entscheid im kommenden Jahr weniger Geld aus dem Energiefonds ausgezahlt für neue Massnahmen. Verschiedene Massnahmen würden aber weiterlaufen, beispielsweise gebe es weiterhin Beiträge aus dem Programm 2021, für den Klima- und Wasserunterricht an den Schulen oder für die Energieagentur, die eine kostenlose Beratung für die Wittenbacher Bevölkerung anbiete.

Man werde sich nun Gedanken machen, welche Technologien man in Zukunft fördern wolle. «Das Ziel ist, dass die Beiträge wirklich eine Anschubfinanzierung darstellen, eine möglichst breite Bevölkerung davon profitieren kann und die Massnahmen auch zum Gemeindeentwicklungskonzept passen.» Das neue Förderregime dürfte laut Gröble Anfang 2023 in Kraft treten.

