Wittenbach: Neue FDP-Kantonsrätin Ruth Keller über ihre Pläne

Wittenbach «Ich denke nicht an die nächsten Wahlen, ich denke an die nächste Generation»: Ehemalige Wittenbacher Schulpräsidentin Ruth Keller politisiert neu im Kantonsrat Sie jasst gern, mag Dachse und weiss, wie man Konflikte schlichtet: Die ehemalige Wittenbacher Schulpräsidentin Ruth Keller sitzt neu für die FDP im Kantonsrat. Melissa Müller Jetzt kommentieren 15.11.2022, 17.00 Uhr

Ruth Keller hat die Schule in Wittenbach 20 Jahre als Schulpräsidentin geprägt. Bild: Lisa Jenny

Unter der Adresszeile ihrer Mails steht: «Solange man selbst redet, erfährt man nichts.» Die Wittenbacherin Ruth Keller mag Weisheiten und Sinnsprüche, wie: «Ich will Teil der Lösung sein statt des Problems.» Die neue Kantonsrätin tritt ihr Amt diesen November an: «Es ist mir eine Ehre, für Arno Noger nachzurücken.»

Die 56-Jährige legt ihren Schwerpunkt wie ihr Vorgänger auf Gesundheit und Bildung. In ihren 20 Jahren als Wittenbacher Schulpräsidentin habe sie oft gedacht, dass sie gerne im Kantonsrat mitbestimmen würde, war sie in der Exekutive ausführen.

Lehrpersonen müssten Zehnkämpfer sein: Nebst dem Einmaleins, Turnen und Informatik müssten sie vielfach auch noch einen Teil des Erziehungsauftrags übernehmen.

«Die Schule sollte sich auf ihren Bildungsauftrag konzentrieren können, weniger auf die Erziehung.»

Letztere sei in erster Linie Sache der Eltern.

«Ich will die Zukunft gestalten, nicht verwalten», sagt Ruth Keller, die FDP-Frauen wie Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher und Bundesrätin Karin Keller-Sutter gut findet.

Nächtlicher Besuch aus dem Wald

Ruth Keller erzählt in ihrem modernen Einfamilienhaus am Waldrand von nächtlichen Besuchern: Rehe und Dachse, die sie mit der Wildtierkamera beobachtet. Wenn sie die Aufnahmen sieht, «dänn tschuderets mi grad vor Freud.» Zu wissen, dass diese wilden Tiere nur wenige Meter neben ihr leben, berühre sie.

Bei aller Naturliebe: Die FDP-Frau lehnt die Idee einer Gruppe Wittenbacherinnen und Wittenbacher ab, die den Dorfhügel in einen biodiversen Park verwandeln will. Sie befürwortet die Haltung des Gemeinderats, der auf dem Grundstück Neuhus am Sonnenhang Häuser mit Eigentumswohnungen bauen will. Naturschützer warnen, dass die Gemeinde ihr Tafelsilber verscherbele. Ruth Keller spricht von notwendiger Verdichtung, um die Zersiedelung zu stoppen. «Wir haben in Gehdistanz grüne Naherholungsgebiete», sagt Ruth Keller, die es oft in die Berge zieht. «Ich lebe gern in Wittenbach, will hier alt werden», sagt die Politikerin, die Bilder mit Kaffeesatz malt und gerne jasst.

Schon als Kind Klassenchefin

In ihrer Küche hängt ein buntes Gemälde von Churfirsten und Walensee. Mit diesem Ausblick ist sie als jüngstes von neun Kindern in Oberterzen aufgewachsen, einem 620-Seelen-Dorf mit Luftseilbahn in die Flumser Berge.

Ruth Keller vor dem Bild der geliebten Churfirsten in ihrer Küche. Bild: Melissa Müller

Es lag ihr schon damals, zu vermitteln und die Anliegen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler zu vertreten. «Ich war von Kind an immer Klassenchefin.»

Sie lernte Hotelfachfrau, absolvierte zahlreiche Ausbildungen im Bereich Mediation, Coaching und Projektmanagement. Heute leitet die Mutter von zwei erwachsenen Töchtern den Haushilfe- und Entlastungsdienst der Stadt St.Gallen in der kantonalen Frauenzentrale.

Eine positive Sprache finden

Daneben coacht sie Führungskräfte und vermittelt in verfahrenen Situationen, etwa zwischen Scheidungspaaren. «Wir haben viele Fälle der Kesb.» Bei dieser «Friedensarbeit» sei eine positive Kommunikation wichtig. Statt «du regst mich auf» zu sagen, formuliere man es so: «Ich nehme wahr, dass das etwas mit mir macht.»

«Nicht an die nächsten Wahlen denken, sondern an die nächste Generation», ist noch so ein Spruch, den sie sich aufgeschrieben hat. Wobei sie als Vizepräsidentin der Spitex Regio Wittenbach auch an die ältere Generation denkt. Es brauche einen Ausbau der ambulanten Dienste, um den Bedürfnissen älterer Menschen gerecht zu werden, die möglichst lange in ihren eigenen vier Wänden wohnen wollen. «Wir müssen schauen: Braucht jede Gemeinde ein eigenes Pflegeheim?» Ruth Keller will ihre Erfahrungen und Ideen für die ältere Generation in den Kantonsrat einbringen.

