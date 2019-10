Wittenbach: Drei Viertel der Holzschnitzel kommen aus der Region Im Holzkraftwerk in Wittenbach werden die Holzschnitzel aus höchstens 50 Kilometern Entfernung angeliefert. Laura Widmer

Der Holzschnitzelbunker in der Heizzentrale Hofen in Wittenbach. (Bild: Ralph Ribi (20. Oktober 2015))

Wärmeverbunde, wie sie auch in der Region St.Gallen bestehen, bieten eine sinnvolle Möglichkeit zur Versorgung von Gebäuden, Gewerbe und Industrie mit Wärme. Das ist die Einschätzung von Thomas Nussbaumer, Professor für Erneuerbare Energien an der Hochschule Luzern (HSLU).

Im Holzkraftwerk Hofen in Wittenbach, das von der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) betrieben wird, werden frische Holzschnitzel verfeuert. Seit dem 1. Oktober liefert die Firma Baumgartner aus dem zürcherischen Lindau, welche die Verarbeitung nach eigenen Angaben grösstenteils von regionalen Holzhackschnitzelherstellern durchführen lässt. Dieselbe Firma beliefert auch die Heizzentrale Wies in Speicher, die ebenfalls von der SAK betrieben wird. Ein ehemaliger Subunternehmer hat dort Kritik an der SAK geübt: Die Holzschnitzel könnten von zu weit her kommen.

Die Schweiz schneidet im Vergleich gut ab

Der Lieferant hat gemäss SAK die Vorgabe, dass mindestens 60 Prozent der Holzhackschnitzel aus dem Umkreis von Wittenbach kommen müssen. Die restlichen 40 Prozent können aus einem Umkreis von 50 Kilometer stammen. «Im Jahr 2018 wurden rund 75 Prozent der Holzhackschnitzel aus einem Umkreis von 30 Kilometer angeliefert», sagt Roman Griesser von der SAK.

Beim Wärmeverbund Waldkirch und dem Wärmeverbund Engelburg blieben die gleichen Anfragen unbeantwortet.

Mit diesen Werten steht das Holzkraftwerk Hofen gut da. Für eine möglichst umweltfreundliche Befeuerung soll laut Thomas Nussbaumer von der HSLU Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern oder Rest- und Altholz verwendet werden. Davon könne man in der Schweiz ausgehen. Schlechter abschneiden würden andere europäische Länder wie England, die Grossmengen an Holzpellets über grosse Distanzen importierten, etwa aus Weissrussland.

«Das ist meiner Meinung nach fragwürdig und ökologisch unsinnig.»

Grössere Heizwerke haben grösseres Einzugsgebiet

Damit Wärmeverbunde eine ökologisch sinnvolle Möglichkeit zur Wärmeversorgung seien, müssten jedoch noch andere Bedingungen erfüllt werden. Dazu gehört laut Thomas Nussbaumer die Vermeidung von Schadstoffemissionen. Dies sei gegeben, wenn das passende Holz verwendet und eine Anlage korrekt eingestellt und befeuert werde. «Heutige automatische Holzheizungen führen bei korrektem Betrieb zu niedrigen Schadstoffemissionen», sagt er.

Obwohl eine regionale Nutzung sinnvoll sei und bei Energieholz meist automatisch regionale Zulieferer zum Zug kommen würden, seien auch überregionale Transporte aus rein ökologischen Gründen keine drastische Verschlechterung. So führten etwa die Versorgung grösserer Holzheizwerke automatisch zu grösseren Einzugsgebieten.