Wittenbach «Die WC-Anlagen sind fast schon antik»: Die Schulanlage Kronbühl muss dringend erneuert werden Die Schulanlage Kronbühl in Wittenbach weist erheblichen Sanierungsbedarf und Platzmangel auf. Nun erarbeitet die Gemeinde ein Bauprojekt. Wie dieses aussehen soll, ist noch völlig offen. Eines ist aber sicher: Günstig wird es nicht. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 07.03.2023, 05.00 Uhr

Die Gebäude der Schulanlage Kronbühl sind längst sanierungsbedürftig. Bild: Marius Eckert (2. 3. 2023)

WC-Anlagen aus den 1960er-Jahren, veraltete Gebäudetechnik, hier und da ein Schaden, zu wenig Räume: Die Schulanlage Kronbühl in Wittenbach hat ihre besten Tage hinter sich und weist Sanierungsbedarf und Platzmangel auf. Neu ist das nicht. Der Gemeinde ist schon länger bekannt, dass die grösste Schulanlage in Wittenbach auf Vordermann gebracht werden muss.

Nun geht sie das Ganze an. Um den Anforderungen einer modernen Schule gerecht zu werden und den Anstieg an Schülerinnen und Schülern in den nächsten Jahren zu bewerkstelligen, soll ein Bauprojekt ausgearbeitet werden. «Wir möchten im Kronbühl eine schulische Infrastruktur schaffen, welche die räumlichen Anforderungen der nächsten 20 bis 25 Jahre erfüllt», sagt Schulpräsident Thomas Meister.

Bauschäden, aber keine Ersatzteile

Erstellt wurde die Schulanlage Kronbühl grösstenteils 1967. Seither erhielten die Gebäude (altes Schulhaus, Aulagebäude mit Schulhaustrakt, Turnhalle, Kindergarten) nur punktuelle Auffrischungen. Abgesehen vom Kindergarten, der 2018 aufgestockt und saniert wurde, befindet sich die Anlage in weiten Teilen im damaligen Originalzustand. Der Handlungsbedarf liege auf der Hand, sagt Meister.

Thomas Meister, Schulpräsident Wittenbach. Bild: Ralph Ribi (29. 7. 2020)

Die Gebäudetechnik hat ihre Lebensdauer längst überschritten und der energetische Stand entspricht den 1990er-Jahren. Immer wieder gibt es Bauschäden. Geht etwas kaputt, gibt es oftmals keine Ersatzteile mehr. Von der Aula darf zudem nur noch ein Teil genutzt werden, da diese nicht überall die feuerpolizeilichen Auflagen erfüllt. Zudem ist die Schulanlage nicht überall barrierefrei.

«Und die WC-Anlagen aus den 1960er-Jahren sind fast schon antik.»

Die heutige Schule funktioniere zudem nicht mehr wie vor zehn Jahren, sagt der Schulpräsident. Die Anforderungen hätten sich stark gewandelt. «Die Zeiten mit dem klassischen Klassenzimmer und ein paar Gruppenräumen sind vorbei.» Heute brauche es verschiedene Räume mit flexiblen Nutzungsmöglichkeiten für klassenübergreifendes Lernen, Projektarbeiten sowie für die Sonderpädagogik und Begabtenförderung. Hier stosse die Schulanlage Kronbühl an ihre Grenzen. Auch eine schulergänzende und ausserschulische Tagesbetreuung ist geplant.

253 Schülerinnen und Schüler sowie 58 Kindergartenkinder besuchen derzeit die Schulanlage Kronbühl. Bild: Marius Eckert (2. 3. 2023)

Platznot macht erfinderisch

Hinzu kommt das Platzproblem. Derzeit besuchen 253 Schülerinnen und Schüler sowie 58 Kindergartenkinder die Schulanlage. Wittenbachs Einwohnerzahl soll gemäss Gemeindeentwicklungskonzept in den nächsten 25 Jahren wachsen. Dabei zeigen Modellrechnungen, dass in einer ersten Phase mit rund einer Kindergartenklasse und zwei Primarschulklassen zusätzlich zu rechnen ist. Ein Zuwachs sei bereits jetzt zu spüren, sagt Meister. «Wir müssen schon ab dem kommenden Schuljahr eine zusätzliche Kindergartenklasse eröffnen.»

Doch wohin mit dieser Klasse, wenn der Platz bereits jetzt knapp ist? Die Gemeinde nutzt die Situation, um ein neues Angebot einzuführen. «Wir gehen neue Wege und wollen eine Waldkindergartenklasse einführen», sagt Meister. Man kläre derzeit den Bedarf danach ab. «Ich glaube, dass Wittenbach noch ländlich genug ist und es genügend Familien gibt, die Interesse an diesem Angebot haben. Ich hoffe es.» Denn falls sich die Waldkindergartenklasse nicht umsetzen liesse, müsse man improvisieren.

Konkretes Projekt soll 2024 an die Urne

Wieso wird das Bauprojekt erst jetzt ein konkretes Thema? Der damalige Primarschulrat habe bereits vor zwölf Jahren eine Studie erstellt, die den künftigen Raumbedarf der drei Schulstandorte Steig, Kronbühl und damals Dorf aufzeigte, erklärt Meister. Zum Zeitpunkt der Studie war das Schulhaus Steig gerade saniert und um die Aula erweitert worden – das Bedürfnis an Räumen war damit gedeckt. Für das Schulhaus Dorf resultierte damals das 26,6 Millionen Franken teure Neubauprojekt für die 2020 fertiggestellte Schulanlage Sonnenrain.

In Bezug auf das Schulhaus Kronbühl war bereits damals vorgesehen, die bestehende Anlage zu sanieren und fehlende Räume durch einen Neubau zu ergänzen. Die Umsetzung wurde jedoch auf das Jahr 2025 verschoben. «Aufgrund der hohen Investitionen war es nicht möglich, parallel zum Sonnenrain-Neubau die Anlage im Kronbühl weiterzuentwickeln.»

Die Schulanlage Kronbühl setzt sich aus vier Gebäuden zusammen. Bild: Marius Eckert (2. 3. 2023)

Der Zeitplan sieht nun folgendes vor: Eine gemeindeinterne Projektgruppe hat in Workshops eine Vision der künftigen Raumstruktur der Schulanlage formuliert. Im Verlauf dieses Jahres wird die Baukommission mit externer Begleitung den Architekturwettbewerb ausschreiben.

Als Grundlage für den Wettbewerb ist eine Machbarkeitsstudie vorgesehen, die aufzeigen soll, welche Gebäude erhalten und weitergenutzt werden sollen und wo ein Neubau zielführend sein wird. Die Gemeinde hat im Hinblick auf das Projekt in den vergangenen Jahren vier alte Häuser zwischen der Schulanlage und der St. Gallerstrasse und somit mögliche Mehrflächen gekauft.

Die Vorstellung des konkreten Bauprojekts und die Genehmigung des Baukredits an der Urne sind 2024 vorgesehen. Im Idealfall könnten die Bauarbeiten Anfang 2025 starten. Wie das Projekt aussehen wird, ist noch völlig offen. Sicher ist aber jetzt schon: Günstig wird es nicht. Auch Meister spricht von einer «grossen Investition». Ihm und allen anderen Involvierten steht eine intensive Zeit bevor. «Aber auch eine spannende», ergänzt der Schulpräsident.

