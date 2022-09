Wittenbach: Gemeindepräsident Oliver Gröble ist ausgebrannt

Wittenbach Auszeit auf unbestimmte Zeit: Gemeindepräsident Oliver Gröble leidet an Erschöpfung Wittenbachs Gemeindepräsident Oliver Gröble klärt die Öffentlichkeit über seinen gesundheitlichen Zustand auf: Er leide unter Erschöpfungserscheinungen und sei in ärztlicher Behandlung. Melissa Müller 28.09.2022, 11.05 Uhr

«Ich bitte die Bevölkerung um Verständnis»: Wittenbachs Gemeindepräsident Oliver Gröble nimmt sich eine Auszeit. Bild: Urs Bucher (12. Dezember 2019)

Gemeindepräsident Oliver Gröble ist ausgebrannt. Er fällt krankheitsbedingt auf unbestimmte Zeit aus, wie die Gemeinde Wittenbach Anfang September mitteilte. Seither war man im Unklaren und wusste nicht, woran er leidet. Jetzt wendet sich Gröble in einem offenen Brief im Gemeindeblatt «Puls» an die Wittenbacherinnen und Wittenbacher. «Mir ist wichtig, nun die Bevölkerung genauer über meinen Gesundheitszustand zu informieren», schreibt er und bekennt: