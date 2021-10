Wittenbach A cappella, Marroni und Wein auf Schloss Dottenwil Ende Jahr verabschiedet sich die IG Schloss Dottenwil in Wittenbach in die Winterpause. Bis dahin lädt das Team aber noch zu einigen Anlässen ein. Mitte Oktober tritt die Musikerin Riana auf. Perrine Woodtli 05.10.2021, 05.00 Uhr

Die Musikerin Riana tritt Mitte Oktober in Wittenbach auf. Bild: Noemi Müller

Ob Musik, geselliges Beisammensein, Wein oder Schüblig: Das Schloss Dottenwil in Wittenbach bietet bis Ende Jahr erneut ein vielfältiges Programm an. Die IG Schloss Dottenwil lädt diesen Herbst und Winter zu zahlreichen Anlässen.

Als Nächstes ist Riana zu Gast. Die Musikerin, die sich irgendwo zwischen Pop, Jazz und Soul bewegt, gibt am 16. Oktober ein Konzert im Schloss. Auf der Bühne wird die Appenzellerin von Schlagzeuger Nici und Kontrabassist Marius begleitet. Die Bodenständigkeit ihrer Heimat spiegelt sich in ihren ehrlichen Songs wider und verzaubert das Publikum, wie es im Programm heisst.

Und weiter: «Es braucht nicht viel, um Musik zu machen – ein Klavier, eine Gitarre, etwas Rhythmus und Stimme. Pop, Jazz und Soul gemischt mit Leidenschaft und Freude. Lieder, die Geschichten erzählen.»

Im Konzertsaal gilt die 3G-Regelung, ein Coronazertifikat ist also Pflicht.

Marroni-Suppe und Vermicelles

Am 24. Oktober findet der jährliche Marroni-Sonntag statt. Wie es die Tradition will, wird auch in diesem Jahr wieder Ugo Mascetti die Marroni braten. Weiter gibt es gemäss Programm Marroni-Suppe, Teller Surprise, Marroni im Säckli und zum Dessert Vermicelles. Für die Bewirtung ist die Gruppe Üs gfallt's zuständig.

Ugo Mascetti brät normalerweise am St.Galler Bahnhof Marroni. Coralie Wenger

Ebenfalls Tradition hat es, wenn der Wittenbacher Gemeinderat den Ratsschüblig serviert im Schloss. Dessen Mitglieder stehen dieses Jahr am 7. November in der Küche. Unterstützt werden sie dabei wie immer von ihren Partnerinnen und Partnern.

Der Ratsschüblig wurde – so sagt man – vor allem früher nach den langen Gemeinderatssitzungen genossen, zusammen mit einem guten Schluck Landwein. Heutzutage kommt die «geräucherte Wurst» aus der Metzgerei direkt ins Schloss Dottenwil und nicht mehr in das Gemeindehaus. Als Alternative zum Ratsschüblig gibt es einen Vegi-Teller.

Winzer stossen auf Rebjahr an

Nicht um die Wurst, sondern um den Wein geht es am 13. und 14. November. Dann findet das Winzerfest der Reblüt statt. Reblüt nennen sich die Mitglieder der IG Schloss Dottenwil, die den Rebberg des Schlosses bewirtschaften. Die Wittenbacher Winzer freuen sich, mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern das Rebjahr mit den Schlossweinen abzuschliessen, heisst es weiter.

Das Schloss Dottenwil mit dem Rebberg. Tobias Garcia

Eine Woche später wird's dann wieder musikalisch. Am 20. November gibt die Stimmband ein Konzert. Die A-cappella-Gruppe besteht aus zwölf Sängerinnen und Sängern aus der Ostschweiz. Einzelne Songs werden am Piano begleitet. Das Repertoire umfasst gemäss Programm anspruchsvolle Gesangsliteratur aus den Stilrichtungen Rock, Pop, Jazz, Gospel und World Music. Auch hier gilt: Wer ans Konzert will, braucht ein Covid-Zertifikat.

Am 28. November beginnt auf Schloss Dottenwil dann die Adventszeit mit einem Kerzenziehen. Bereits zum 17. Mal wird das Bistro in ein farbenfrohes Kerzenziehparadies verwandelt. Klein und Gross können sich in der Kerzenküche vergnügen, heisst es weiter. Für die Bewirtschaftung ist die Pfadi Peter und Paul zuständig.

Am 4. und 5. Dezember hat das Schloss Dottenwil dann zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet – und die wegen Corona verkürzte Saison 2021 geht zu Ende. Danach verabschiedet sich das Schlossteam in die Winterpause und begrüsst ab dem 19. Februar wieder Besucherinnen und Besucher.

Weitere Informationen unter www.dottenwil.ch