Wittenbach 172 Einwohner fordern einen Abriss-Stopp: Der geplante Abbruch des alten Schulpavillons sorgt in Wittenbach für Unverständnis Der Rückbau des ehemaligen Schulpavillons auf der Schulanlage Dorf in Wittenbach soll demnächst beginnen. Gegen den bevorstehenden Abbruch regt sich Widerstand. Einwohner Michel Klein hat über 170 Unterschriften gesammelt und hofft, damit den Abrissbefehl noch stoppen zu können. Der Gemeindepräsident aber winkt ab: Die Unterschriften ändern nichts. Perrine Woodtli 31.03.2021, 17.00 Uhr

Die Gemeinde Wittenbach will den ehemaligen Schulpavillon auf der Schulanlage Dorf abreissen. Ralph Ribi (19. Februar 2021)

An der Zukunft der beiden historischen Schulhäuser auf dem Wittenbacher Dorfhügel scheiden sich die Geister. Manche Einwohner wollen, dass sie Platz für Neues machen. Andere setzen sich seit Jahren für deren Erhalt ein. Nun führt auch der Schulpavillon auf dem Areal zu Diskussionen. Dieser wird wie die zwei Schulgebäude seit vergangenem Herbst nicht mehr gebraucht. Der Gemeinderat stuft den Pavillon als baufällig ein und will ihn deshalb abreissen.

Einwohner Michel Klein setzt sich für den Erhalt des Pavillons ein. Urs Bucher

Dagegen wehrt sich Michel Klein. Er hätte die Grünflächen auf dem Schulareal gerne mit anderen Wittenbacherinnen und Wittenbachern genutzt. Mit Zugang zu Wasser, Strom und WC wäre der Pavillon laut Klein wichtig für eine vielfältige Zwischennutzung der Aussenräume. Trotz einiger Mängel müsse dieser nicht gleich abgerissen werden.

Der Gemeinderat lehnte aber alle Vorschläge von Klein ab. Zum einen solle die zukünftige Nutzung des Schulareals über die Ortsplanung definiert werden, sagte Gemeindepräsident Oliver Gröble. Der Pavillon werde abgerissen, weil ein Weiterbetrieb ein grosses Risiko darstelle. In der vergangenen Woche hat der Gemeinderat mitgeteilt, dass die dreiwöchigen Abbrucharbeiten am 6. April beginnen. Aufgrund des schlechten Wetters verzögert sich der Abbruch nun aber um eine Woche.

Gebäude sei in einem desolaten Zustand

Im «Gemeindepuls» von vergangener Woche erklärt der Gemeinderat noch einmal, wieso er den Pavillon abreissen will. Dieser sei 1970 als Provisorium aus zusammengesetzten Containern gebaut worden, um das bestehende Raumangebot der beiden Schulhäuser zu ergänzen. «Das Gebäude befindet sich nach über 50-jähriger Nutzung in einem desolaten Zustand», heisst es in der Mitteilung.

Ein Gebäudecheck aus dem Jahr 2013 zeige, dass die maximale Lebensdauer des Pavillons in zwei Jahren abläuft. Die Isolation sei äusserst schlecht, zudem dringe Wasser durch das Dach ein.

«Damit wird der Pavillon ohne Investitionen nicht nur unbenutzbar, sondern birgt auch ein Sicherheitsrisiko.»

Die Gemeinde hafte für allfällige Schäden, die infolge eines mangelhaften Unterhalts entstehen. Die potenzielle Gefahr, dass Schäden aufgrund des baufälligen Zustandes eintreten könnten, sei schlicht zu gross.

Argumente des Gemeinderates seien tendenziös

Als Michel Klein erfuhr, dass der Bagger schon bald ausrücken soll, druckte er kurzerhand 4000 Flyer mit der Überschrift «Stopp den Abrissbefehl des Pavillons!» und ging mit diesen auf Unterschriften-Jagd. Auch ein ganzseitiges Inserat im Gemeindeblatt leistete er sich. Seit anderthalb Jahren setze er sich für konstruktive Gespräche mit der Gemeinde ein, damit die Aussenräume der ehemaligen Schulanlage vielfältig benutzt werden dürften, sagt Klein. Da dies nicht möglich gewesen sei, habe er auf ein Signal seitens der Bevölkerung gehofft.

172 Unterschriften seien bis Mittwochabend nun zusammengekommen, sagt Klein. Er freut sich über das positive Echo. «Das zeigt, dass die Idee des Pavillons als wichtiges Puzzleteil für eine vielfältige Nutzung der Aussenräumen für viele Bürgerinnen und Bürger einleuchtend ist.» Er wolle, dass der Gemeinderat den Zustand des Pavillons erneut seriös prüfe:

«Seine Argumente sind tendenziös.»

Die Schulanlage Dorf auf dem Wittenbacher Dorfhügel. Ralph Ribi (19. Februar 2021)

Viele Einwohnerinnen und Einwohner hätten im Frühling 2020 bei einer Besichtigung des Pavillons, als der Schulbetrieb noch im Gang war, festgestellt, dass das Gebäude noch voll funktionstüchtig war. «Wie soll es jetzt nach nicht einmal einem Jahr in einem desolaten Zustand sein?»

Auch das Argument der Kosten versteht Klein nicht. Schliesslich habe der Verein Rundum im Sommer 2020 mitgeteilt, er sei bereit, sämtliche Nutzungs-, Unterhalts- und Reparaturkosten während fünf Jahre zu übernehmen.

Den Rücken einiger Gemeinderäte stärken

Michel Klein hofft nun, dass die 172 Unterschriften den Rücken jener Wittenbacher Politiker und Gemeinderäte stärken, die in einer Zwischennutzung der Aussenräume während der nächsten Jahre eine Chance für Wittenbach erkennen.

«Zuerst abreissen und dann bereuen wäre schade. 172 Stimmen legitimieren eine öffentliche Diskussion.»

Und Klein denkt bereits an weitere Aktionen. So sei beispielsweise die Gründung eines Kollektivs «Pavillon25» denkbar.

Unterschriften ändern nichts

Dass Michel Klein Unterschriften sammeln ging, das hatte auch Gemeindepräsident Oliver Gröble mitbekommen. Jeder Bürger und jede Bürgerin habe das Recht, Unterschriften zu sammeln, sagt er. Dagegen sei nichts einzuwenden.

Oliver Gröble, Gemeindepräsident Wittenbach. Michel Canonica

«Die Frage stellt sich eher, ob dies etwas nützt oder nicht. In diesem Fall ergibt die Aktion eher weniger Sinn.»

Der Gemeinderat habe sich intensiv mit der Situation befasst und seine Haltung klar kommuniziert. Er sehe keine Veranlassung, trotz der Unterschriftensammlung von seinem bisherigen Entscheid abzuweichen, sagt Gröble. An der Bürgerversammlung sei zudem der Kredit für den Abbruch gesprochen worden.

«Von daher ist die Reaktion meiner Auffassung nach schwierig nachvollziehbar.»