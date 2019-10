Wittenbach lanciert Neuauflage des Integrationsprojekts «Kultür»

(jw) Seit einem Jahr bietet die Seelsorgeeinheit Alte Konstanzerstrasse in Wittenbach den katholischen Sozialdienst an. Geführt wird die Stelle von Sonja Langenegger in einem 40-Prozent-Pensum. «Wir springen da ein, wo die staatlichen Leistungen nicht ausreichen», sagt die Sozialarbeiterin. Man wolle eine Ergänzung sein. Bei Bedarf arbeitet sie dabei mit der Sozialberatung der reformierten Kirchgemeinde zusammen. 20 bis 30 Klientinnen und Klienten habe sie im ersten Jahr betreut. Das zeige, dass das Bedürfnis da sei. Der Sozialdienst hilft einerseits, wenn finanziell Not am Mann ist. Als Beispiel nennt Langenegger Zahnarzt- oder Nebenkostenabrechnungen. Geholfen werde aber auch, wenn ein Transport organisiert werden müsse oder jemand Hilfe beim Entrümpeln seiner Wohnung brauche – und das unabhängig von der Konfession. «Viele kommen auch einfach bei mir im Büro vorbei, weil sie jemanden zum Reden suchen. Auch darin sehen wir als Kirche unseren Auftrag», sagt Langenegger.