Wirtschaft Nespresso-Kapseln vom Bodensee: Australischer Aluriese expandiert mit neuer Produktionslinie in Goldach Der australische Verpackungskonzern Amcor Flexibles Rorschach AG baut auf Goldacher Boden eine neue Produktionshalle. Spätestens ab Juni werden dort Aluminium-Rollen bearbeitet, aus denen unter anderem Nespresso-Kapseln hergestellt werden. Rudolf Hirtl 09.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Neue Produktionshalle: Die Amcor Flexibles Rorschach AG investiert Millionen in den Standort im Goldacher Rietli-Areal. Bild: Rudolf Hirtl

Während acht Jahren standen Bauvisiere am Rand des Biotops Schuppis in Goldach. Doch während ebenso vielen Jahren geschah auf dem Bauland nahe des Naturjuwels nichts. Bis dann im vergangenen Sommer die Bagger auffuhren und eine riesige Baugrube aushoben. Der darin entstandene Produktionsbau der Amcor Flexibles Rorschach AG auf dem Rietli-Areal in Goldach steht mittlerweile vor der Fertigstellung.

Den richtigen Moment abgewartet

Warum hat einer der weltweit grössten Hersteller von Verpackungslösungen mit 230 Standorten in über 40 Ländern mit dem Bau am Bodensee derart lange zugewartet? «Wir haben die Marktnachfrage verfolgt, die einer der Schlüsselfaktoren für den Zeitpunkt der Umsetzung dieses Projekts war. Als globales Unternehmen überprüfen wir kontinuierlich unsere Geschäftstätigkeit, um Kundenbedürfnisse zu antizipieren und zu erfüllen und unsere Wettbewerbsposition sicherzustellen», sagt Leena Varsani, Mediensprecherin bei Amcor im englischen Bristol.

Konzern reduziert seinen ökologischen Fussabdruck

Die Firma wachse stetig durch neue Kundenaufträge, was die Anlagen am Standort Goldach an die Auslastungsgrenze gebracht habe. «Zwischen April und Juni dieses Jahres soll die neue Produktionsanlage ihren Betrieb aufnehmen», so Varsani. Das Kerngeschäft von Amcor sei das Bedrucken und Lackieren von Aluminiumfolien, die dann von Kunden gestanzt würden, um Einzelportionspackungen herzustellen.

So würden unter anderem Behälter für Kaffee, Marmeladen, Tiernahrung, Getränke, Haushalts- und Körperpflegeprodukte sowie pharmazeutische und medizinische Produkte hergestellt. Amcor liefert denn auch den Grossteil des Aluminiums für die florierenden Nespresso-Kapseln.

Verpackungen für Medikamente - Beispiel dafür, was aus der in Goldach bedruckten Aluminiumfolie hergestellt wird. Bild: PD

«Amcor Flexibles Rorschach ist stolz darauf, Folie zu verwenden, die mehr als 90 Prozent recyceltes Aluminium enthält», sagt die Mediensprecherin und verweist darauf, dass sich Amcor verpflichtet habe, bis 2025 alle Verpackungen so zu entwickeln, dass sie wiederverwertbar oder wiederverwendbar seien.

Wie viele Millionen Schweizer Franken Amcor in Goldach in die Expansion des Unternehmens investiert, verrät sie nicht und verweist auf den 152-seitigen Geschäftsbericht des Konzerns. Die Angestellten würden sich sehr freuen und seien stolz auf die Produktionslinie, die auf dem neuesten Stand sei. «Die Rekrutierung für zehn neue Jobs hat bereits begonnen. Gesucht sind Mitarbeiter für das Bedienen von Maschinen bis hin zu Ingenieuren. Alle Tätigkeiten erfordern ein breites Spektrum an Fähigkeiten», sagt Leena Varsani auf die Frage, ob der Personalbestand erhöht wird.

Am hiesigen Standort soll weiter investiert werden

Amcor will an der verlängerten Tannäckerstrasse in Goldach weiter investieren. Bild: Tino Dietsche

Mit 300 Mitarbeitenden gehört die Amcor Flexibles Rorschach AG zu den grössten Arbeitgebern der Region am See. Bei der Gründung im Jahr 1924 hiess die Firma Aluminiumwerke AG Rorschach, später Alcan Rorschach; diese wurde im Jahr 2010 von Amcor gekauft. Für den Standort Goldach seien weitere Investitionen geplant. Mit dem aktuellen Ausbau der Produktion würden Arbeitsplätze gesichert und durch weiteres Wachstum würden neue geschaffen.

«Das ist ein sehr wichtiges Signal, gerade in der heutigen allgemeinen wirtschaftlichen Lage.»