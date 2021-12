Goldacher Sägerei muss sich gegen falsche Behauptungen wehren

Wirtschaft Gerüchte um Sägerei Eilinger in Goldach: Das Familienunternehmen wehrt sich gegen Falschmeldungen Es ist noch nicht lange her, da ist die Eilinger Holz AG mit ihren Bereichen Zimmerei, Schreinerei und Sägerei ins Goldacher Industriegebiet in Seenähe umgezogen. Es wird auch in der weiteren Region Rorschach so viel gebaut wie noch nie und die Geschäfte laufen gut. Trotzdem muss sich das Familienunternehmen nun gegen Schliessungsgerüchte zur Wehr setzen. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 23.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marcel Eilinger dementiert nicht nur die Schliessung der Sägerei, dieser Bereich soll künftig sogar forciert werden. Bild: Rudolf Hirtl

Vor neun Jahren hat die Eilinger Holz AG ihre neue Geschäftsliegenschaft im Industriegebiet an der Langrütistrasse bezogen. Zuvor war die als Schreinerei 1951 gegründete Firma mitten im Dorf Goldach, an der Schulstrasse, zu finden. Die zwei Jahre später dazugekaufte Sägerei der Gebrüder Reichard wurde damals noch mit einem grossen Wasserrad betrieben.

Nun soll damit Schluss sein. «Am Freitag, 3. Dezember, sind die Maschinen zum letzten Mal gelaufen. Also schliesst damit die letzte stationäre Sägerei in der weiten Region», heisst es in einem E-Mail an die Redaktion. «Davon höre ich zum ersten Mal. Das ist klar nicht der Fall», sagt Marcel Eilinger auf Anfrage. Er könne sich nicht erklären, weshalb diese Falschmeldungen in der Region am See in Umlauf gebracht worden seien.

Von einer Schliessung der Sägerei könne nicht nur keine Rede sein, es sei sogar das Gegenteil der Fall. Marcel Eilinger sagt:

«Wir suchen derzeit einen Sägereileiter, um das Team zu entlasten. Er soll zudem die Sägerei weiterbringen und neue Ideen einbringen.»

Bauern holen gerne Sägemehl bei der Eilinger Holz AG, um dieses als Einstreu in den Ställen zu benutzen. Momentan ist das aber nicht möglich, da die Vorräte an Sägemehl knapp geworden sind, da dieses in der Firma auch als Brennstoff genutzt wird. Hat es wieder genug Schnitzel im Silo, so wird es auch wieder abgegeben. «Gut möglich, dass dieser nur vorübergehende Verkaufsstopp für die Spekulationen gesorgt hat», sagt der 31-Jährige.

Hier, am alten Standort der Eilinger Holz AG, stehen heute Mehrfamilienhäuser, grossteils aus Holz errichtet. Bild: PD

Moderner Maschinenpark samt CNC-Anlagen

Die Eilinger Holz AG beschäftigt 20 Mitarbeitende. Das in der Region verwurzelte Familienunternehmen ist mit einem modernen Maschinenpark bis hin zu CNC-gesteuerten Anlagen ausgerüstet. Das Beschäftigungsgebiet reicht bis nach Arbon, Rheineck und St. Gallen, wobei im Bereich Schreinerei und Holzbau das ganze Spektrum an Holzarbeiten angeboten wird. Marcel Eilinger sagt nicht ohne Stolz:

«In der eigenen Sägerei verarbeiten wir ausschliesslich Schweizer Rundholz.»

Eine Spezialität der Sägerei ist die Verarbeitung von Lärchenholz. Dies ist deshalb besonders anspruchsvoll, weil Lärchenholz einen deutlich höheren Harzanteil hat als etwa Fichtenholz. Lärchenholz zählt zu den schwersten und härtesten Nadelhölzern. Aufgrund seiner hohen Dichte ist Lärchenholz äusserst formstabil. Selbst unbehandelt ist das Holz der Lärche dauerhaft witterungsresistent.

www.eilinger-holz.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen