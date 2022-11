Wirtewechsel «Das ‹Naz› ist unser drittes Kind»: Gastronom Philipp Frei und seine Frau Michèle übernehmen die St.Galler Traditionsbeiz National Nach Stationen in St.Gallen, Arosa und Diepoldsau wird Gastronom Philipp Frei 2023 neuer Geschäftsführer des «National – zum goldenen Leuen». Das Wirtepaar will mit Altbewährtem in die Zukunft. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 18.11.2022, 19.00 Uhr

Michèle und Philipp Frei sind das neue Wirtepaar im «National – zum goldenen Leuen». Am 1. Januar 2023 übernimmt er die Geschäftsleitung des Traditionsbetriebs. Bild: Arthur Gamsa (17. November 2022)

Wird es die beliebten Chäschüechli weiterhin geben? «Das wollen zurzeit alle als Erstes wissen», sagt Philipp Frei. Seit der Ankündigung, dass der 38-Jährige zum Jahreswechsel das Restaurant National – zum golden Leuen übernehmen wird, wollen die Stammgäste wissen, wie es mit dem St.Galler Traditionslokal weitergeht. Frei beruhigt: Es soll alles beim Alten bleiben. «Die Chäschüechli und das ‹Naz› gehören zusammen, das ist eine Institution.» Die Käsespezialität, die Weisswürste und das «Huus-Braui-Bier» seien die drei Komponenten, «die müssen einfach da sein».

Am 1. Januar 2023 übernimmt Frei zusammen mit seiner Frau das «National» von Stefan Schmidhauser, der auch das «Fonduebeizli» führt. Frei stieg vor viereinhalb Jahren als Stellvertreter von Schmidhauser im «Naz» ein. Er habe Frei angefragt – bereits mit dem Hintergedanken, dass dieser den Betrieb einst ganz übernehmen könnte. «Ich habe mich sofort ins Haus und die Leute hier verliebt. So etwas habe ich immer gesucht.»

Gäste aller Couleur

Das Wirtepaar mag das Ambiente im rustikalen Restaurant. «Hier geht es locker zu und her.» Hier sitzt der Büezer neben dem Politiker, der Maler neben der Stadtpräsidentin, hier wird ein Jass geklopft. Der frühere Bundesrat Kurt Furgler etwa war Stammgast. Frei will die Tradition des Hauses wahren. Eine gutbürgerliche Beiz werde noch immer von vielen geschätzt.

«Und hier im ‹Naz› kann man sich in Altbewährtem verlieren.»

Zwar hätten hippe Konzeptrestaurants auch eine Daseinsberechtigung. Doch der Rheintaler Gastronom setzt auf die Karte Tradition. «Trends und Mode kommen und gehen. Tradition hingegen ist zeitlos. Man geht immer gern zu Bewährtem zurück.»

Jubeltrubel an der Fasnacht: Schnitzelbankabend im Restaurant National in der St.Galler Altstadt. Bild: Urs Bucher (27. Februar 2017)

Veränderungen will Frei – wenn überhaupt – nur punktuell vornehmen. Und Schritt für Schritt. Die Speisekarte bleibt. Das Grundkonzept mit den Tapas auch. «Es ist wahnsinnig schön, dass ich den Betrieb übernehmen darf», sagt Frei. Seine Frau Michèle, die während des Gesprächs mit am Tisch sitzt, fügt hinzu: «Hier hat er seine Leidenschaft gefunden.»

Strandbad oder Altstadtbeiz?

Stefan Schmidhauser führt das «National» noch bis Ende Jahr. Zudem führt der Gastronom das «Fonduebeizli». Bild: Thomas Hary

Frei ist gelernter Koch. Seine Laufbahn beginnt im Romantikhotel Säntis in Appenzell. Nach dieser Station kommt er in Kontakt mit Schmidhauser. Frei kocht fortan in der Wintersaison im «Fonduebeizli», im Sommer schwingt er den Kochlöffel im Restaurant Falkenburg. Danach geht er für sechs Jahre nach Arosa, wird dort nicht nur Souschef, sondern lernt auch seine spätere Frau kennen. Sie sind beide FC-St.-Gallen-Fans. «Wir haben schnell gemerkt, dass wir die gleiche Wellenlänge haben», sagt die 33-Jährige. Er fügt hinzu:

«In mir fliesst grün-weisses Blut.»

Nach Arosa kehrt der in St.Margrethen aufgewachsene Frei zurück nach St.Gallen und wird Küchenchef in der «Falkenburg». Im Sommer 2015 wechselt Frei erneut – nach Diepoldsau. Dort führte sein Vater über 39 Jahre das Strandbad. Lange Zeit hegt er den Plan, dass sein Sohn dereinst übernehmen könnte. Nach drei Saisons entscheidet sich Frei dagegen. «Der Funke dafür ist nie gekommen», sagt Frei. Trotzdem hängt er noch eine vierte Saison an.

Weiterbildung zum Biersommelier abgeschlossen

Nun ist es nicht die Badi, sondern der markante Riegelbau an der Schmiedgasse mitten in der St.Galler Altstadt geworden. Das «National» ist seit rund 128 Jahren eine Bierbeiz.

Eine Bierbeiz seit 128 Jahren Die Geschichte des «Goldenen Leuen» geht bis ins Jahr 1894 zurück. Ein Dokument belegt den Bierhandel mit deutschen Bieren und Weinen. Ab 1920 wurde das Café National von Johannes Babtist Giger bewirtet. Sein Sohn Placidus Giger übernahm das Lokal 1932. Nach dessen Tod wirtete seine Tochter Martha mit ihrer Mutter weiter. 1969 wurde der grüne Verputz des Gebäudes an der Schmiedgasse 30 entfernt und die ursprünglichen Riegel wiederhergestellt. 1992 erwarb Malermeister Willi Kostgeld die Beiz. (sab)

Als Frei im Betrieb einsteigt, steht für ihn fest, dass er sich auch zum Biersommelier weiterbilden will. Essen und Bier spielen zusammen – «wie beim Wein auch», sagt der 38-Jährige. «Die Gäste schätzen es, wenn jemand eine Ahnung davon hat», ergänzt seine Frau.

«Er ist so sehr Feuer und Flamme für den Biersommelier, das wirkt richtiggehend ansteckend.»

Sie sei bis anhin keine Biertrinkerin gewesen. Doch nun habe sie Gefallen daran gefunden. Die beiden berichten, wie sie kürzlich in Brüssel belgische Bierspezialitäten kosteten – und erstaunt waren über die variantenreichen Sorten und Geschmackskombinationen.

Michèle Frei ist Bereichsleiterin Restauration, Philipp Frei ist gelernter Koch und Biersommelier. Bild: Arthur Gamsa (17. November 2022)

Wer mit Michèle und Philipp Frei spricht, merkt schnell: Das Paar harmoniert, versteht sich blind. Sie bringt als Bereichsleiterin Restauration viel Know-how mit und wirkt vor allem im Hintergrund, während er in der Küche zaubert und die Gäste bedient. «Wir ergänzen uns», sagt die 33-Jährige. Er sei der kreative Kopf, sie setze es um. «Sie ist mein Fels in der Brandung», entgegnet ihr Mann.

Das Paar will das «National» gemäss eigener Aussage familiär halten. Das meint das Duo ganz konkret: Denn vor knapp zwei Jahren wurden die beiden selbst zur Familie. Sie sind Eltern zweier Kleinkinder. Da ist immer was los. Nichts fasziniert ihren Sohn gerade mehr als der Klappmechanismus von Papas Autoschlüssel. Dann stiebt er an den Tisch und Stühlen vorbei in Richtung Küche. «Das ‹Naz› ist unser drittes Kind», sagt Michèle Frei. Und präzisiert mit Blick zu ihrem Mann die Rollenverteilung:

«Er unterstützt mich bei Kind eins und zwei, ich ihn bei Kind drei.»

