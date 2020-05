Wirte aus der Region St.Gallen ziehen Coronabilanz: Take-away ist ein Tropfen auf den heissen Stein Restaurants können bald wieder öffnen, wenn sie gewisse Vorgaben des Bundes einhalten. Bis zum 11. Mai ist aber weiterhin die Kreativität der Betriebe gefragt. Viele haben unterdessen einen Take-away oder einen Lieferservice aufgebaut. Ohne Verluste geht es aber trotzdem nicht. Vier Betriebe aus dem Fürstenland berichten von der Zwangsschliessung. Dinah Hauser 05.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Die 70 Plätze im Ristorante Pietro in Waldkirch sind leer. Die Gäste holen die Pizzas und Menüs vor Ort ab. «Ein Lieferservice lohnt sich in einem kleinen Dorf wie Waldkirch nicht», sagt Gastgeber Pietro Rauseo. Derzeit bietet er jeweils drei bis vier Mittagsmenüs und eine kleine Abendkarte an. «Wir planen die Menüs so, dass sie schnell zubereitet werden können, damit bei Bedarf schnell nachgekocht werden kann und die Kunden nicht lange warten müssen.»

Vor Corona gab es Take-away nur auf Anfrage, was sich im kleinen Rahmen bewegt habe. Die Infrastruktur des Restaurants sei nicht auf einen reinen Take-away-Betrieb ausgelegt. «Dafür bräuchte man nicht 60 Sitzplätze», sagt der Wirt. Zudem musste Rauseo innert kurzer Zeit Verpackungsmaterial wie Kartons und Aluboxen auftreiben. Diese seien bei den Grossverteilern zum Glück noch einfach erhältlich. Auch Kaffeebecher hat er angeschafft, weil Kunden nach Kaffee zum Mitnehmen gefragt haben.

«Einen Espresso gebe ich aber nicht raus. Bis man zu Hause ist, ist er schlecht, und das wäre schade.»

Rentabel sei der Take-away nicht, helfe aber die Verluste etwas zu verringern. Die Zahl der abgeholten Menüs sei von Tag zu Tag unterschiedlich. An einem ruhigen Tag gehen 10 bis 15 Bestellungen ein; durchschnittlich seien es 20 bis 30. Er stellt fest: «Bis jetzt gab es am Freitag jeweils am meisten Bestellungen.»

Pietro Rauseo freut sich, bald wieder Gäste am Tisch bedienen zu dürfen. Bereits laufen die Vorbereitungen. Er rechnet damit zirka 26 bis 30 Plätze anbieten zu können – nicht einmal die Hälfte der normalen Zahl. «Rentabel ist es immer noch nicht. Aber ich bediene lieber 30 Personen am Tisch als über den Take-away.» Diesen will der Wirt zumindest in einer ersten Phase weiterhin anbieten. Die Situation sieht er realistisch: «Wir wissen nicht, was auf uns zu kommt. Wir sind bereit und lassen uns überraschen.»

Bild: Rudolf Hirtl



Eigentlich wäre es ein guter März und April geworden für die Wirtschaft zum Löwen in Tübach. Viele Bankette waren angekündigt und ein Grossteil der Lebensmittel bereits eingekauft. Zudem stand das 20-Jahr-Jubiläum der Wirtschaft zum Löwen an. Dann hat der Bund Mitte März wegen dem Coronavirus alle Restaurants geschlossen. «Wir mussten erst einmal leer schlucken», sagt Wirtin Gabj Neher, die den «Löwen» mit ihrem Mann führt.

Damit die Lebensmittel nicht weggeworfen werden mussten, entschied sich das Wirtepaar, einen Take-away einzurichten: Ein Mittagsmenü auf telefonische Bestellung, mit angepassten Öffnungszeiten. Wer möchte darf sein eigenes Geschirr mitbringen, was etwa die Hälfte der Kunden macht.

«Wir haben viel Solidarität aus dem Dorf erfahren.»

Laut Wirtin Gabj Neher nehmen Stammkunden, aber auch Personen, die noch nie im «Löwen» gastiert hatten, das Angebot in Anspruch. «Es gibt auch Familien, die einmal pro Woche bei uns bestellen, statt selbst zu kochen.» Trotzdem reiche der Umsatz bei weitem nicht, um die Kosten zu decken. Genaue Zahlen will die Wirtin nicht nennen.

Trotzdem hält das Restaurant an ihrem regionalen Anspruch fest und bestellt weiterhin bei den kleinen, lokalen Zulieferern.

«Wir wollen zeigen, dass wir auch in schwierigen Zeiten die kleinen Betriebe unterstützen.»

Die Wirtin freut sich über die bereits eingegangenen Reservationen zur Wiedereröffnung. Ab Donnerstag, 14. Mai kehrt das Restaurant zu den normalen Öffnungszeiten zurück. Mittags werden sie aber bis auf weiteres immer noch ein Take-away-Menu auf Vorbestellung anbieten, für die Gäste, die noch nicht auswärts essen möchten. Gabj Neher betrachtet die Situation aber nüchtern und realistisch: Von den 14 Tischen könnten etwa sieben aufgestellt werden, um die Coronavorgaben einzuhalten. Grosse Umsätze werden nicht erwartet «Wir sind aber froh, können wir weiterhin Kurzarbeit beantragen.»

Das Wirtepaar Martin und Patricia Künzle in ihrem Restaurant «zum alte Pflüegli» in Gossau. Bild: lex

Als der Bundesrat verkündete, die Restaurants zu schliessen, hatte das Restaurant zum alte Pflüegli in Gossau gerade Ruhetag und konnte diesen nutzen: «Wir wollten nicht einfach schliessen und haben spontan auf Take-away und Lieferservice umgestellt», sagt Gastgeber Martin Künzle.

Dazu kaufte sich das Wirtepaar eine Warmhaltebox und Catering-Geschirr. «Wir haben glücklicherweise kompostierbares Geschirr gefunden. So produzieren wir nicht noch mehr Plastikabfälle.» In der ersten Woche wurden die bestehenden Menüpläne kurzfristig angepasst. Dazu gehörte auch das Stornieren von Reservationen, Lebensmittel- und Getränkebestellungen.

Die grösste Herausforderung sei das Einkaufen. Vor Corona konnte der Wirt mit täglich zirka 40 Mittagessen rechnen, nun schwankten die Bestellungen von täglich fünf bis 40. Das mache die Planung schwierig. Zudem blieben die Gäste am Morgen, Nachmittag und Abend aus.

«Zum Glück erfahren wir viel Unterstützung von unseren Stammgästen und den Quartierbewohnern. So können wir die Verluste etwas eindämmen.»

Die Mehrheit der Kunden hole die Menüs ab, nur etwa zwei Bestellungen pro Tag liefert das «Pflüegli». Die Abholzeiten koordiniert das Wirteppar zwischen 11.30 Uhr und 12.45 Uhr. Falls zu einem Zeitpunkt viele Personen erwarten würden, fragen sie, ob es dem Kunden auch 15 Minuten früher oder später geht. «Wir stossen auf viel Verständnis und haben so fast keine Warteschlangen vor dem Restaurant.»

Das «Pflüegli» kann ab 11. Mai dank den Lockerungen wieder öffnen, allerdings können aufgrund der Platzverhältnisse nur sechs bis sieben Tische pro Mittag- oder Abendservice belegt werden. «Auch wenn es nicht überlebensfähig ist, probieren wollen wir es auf jeden Fall», sagt Künzle. Parallel dazu soll der Take-away beibehalten werden. Da er die Mitarbeiter vor Ort braucht, fällt der kaum genutzte Lieferservice weg. «Wir wollen uns wieder aufs Kerngeschäft konzentrieren.»

Das Restaurant Dreilinden in St.Gallen setzt während der Coronaschliessung auf einen Lieferservice - auch ausserhalb des Stadtgebietes. Bild: Lisa Jenny

Besser läuft es beim «Dreilinden» in St.Gallen. In den vergangenen Wochen hat das Restaurant an guten Tagen bis zu 90 Essen ausgeliefert. «Ich bin total positiv überrascht. Zumal ich erst gar keinen Lieferservice anbieten wollte», sagt Gastgeber Oliver Scheuber. Das sei nicht sein Metier, lautet seine Begründung.

Schliesslich sah er aber doch eine Chance darin, erstellte eine Liefer- sowie eine Mittagskarte und schrieb Firmen und Baustellen an. Es habe sich rasch herumgesprochen, dass das «Dreilinden» einen Lieferservice anbiete. Per Telefon und E-Mail können Bestellungen aufgegeben werden. «Unter der Woche habe ich am Vorabend auch einmal schon 30 Bestellungen für den nächsten Tag erhalten», sagt Scheuber. Geliefert wird durchgehend von 9 bis 20 Uhr.

Er sieht den Erfolg in den klassischen Gerichten, die er anbietet: «Ich denke, viele ziehen diese den Dönern oder Pizzas vor.» Das Cordonbleu und der Burger seien die beiden beliebtesten Gerichte. Das Restaurant liefert nicht nur auf dem Stadtgebiet sondern teilweise auch bis nach Gais oder Speicher, ohne zusätzliche Lieferkosten zu verlangen. An solchen Fahrten verdiene er wohl kaum etwas, aber sie würden die Marke des «Dreilinden» stärken.

«Ich sehe die Krise auch als eine Chance. Man zeigt, was man kann.»

Scheuber startete mit seinem Lieferdienst am zweiten Tag des Lockdowns, also am 18. März. Dafür hatte er sich nicht nur entsprechendes Einweggeschirr besorgt, sondern auch ein Auto. «Die Autos von mir und den Mitarbeitern verbrauchen zu viel Benzin. Daher habe ich ein kleines und günstiges Auto angeschafft», sagt Scheuber. Warmhalteboxen hatte er schon drei im Lager, zwei hat er noch dazugekauft.

Oliver Scheuber hat nun zwei Wochen Zeit, das Restaurant auf die Wiedereröffnung vorzubereiten. Er rechnet damit, dass er zirka 50 Prozent der regulären Platzzahl erreichen kann. Das wären rund 40 Stühle drinnen und zirka 100 auf der Terrasse. Take away und Lieferservice will er parallel dazu weiter betreiben. «Wir schauen erst einmal, wie es anläuft. Und wenn es zu viel wird, dann passen wir das Konzept an.»