Wirbel um Gossauer SVP-Plakate: SP-Kantonalpräsident kritisiert Slogan als «völkische Sprache mit Anklängen an die Nazi-Zeit» – SVP-Präsident: «Lächerlich» Die SVP Gossau-Arnegg wirbt im Wahlkampf mit dem Slogan «Im Auftrag des Volkes». SP-Kantonalpräsident Max Lemmenmeier ist empört: «Diese gezielte Vergiftung im politischen Alltag ist unsäglich.» SVP-Ortsparteipräsident Andreas Oberholzer kann die Aufregung nicht verstehen. Der Slogan sei eine Anlehnung an James Bond. Michel Burtscher 18.09.2020, 16.56 Uhr

Solche SVP-Plakate sind derzeit an verschiedenen Orten in Gossau zu sehen. Michel Burtscher (18. September 2020)

Das Lob kam vom Stargast: Als die SVP Gossau-Arnegg im August zum Wahlkampfauftakt lud, war SVP-Nationalrat Mike Egger zu Gast. Nach seinen Ausführungen zur nationalen Politik kam er dann auf den Slogan der Ortspartei für den Wahlkampf zu sprechen, der «hervorragend» sei. So rapportierten es die «Gossauer Nachrichten».

Die SVP-Ortspartei geht in diesem Wahljahr mit dem Spruch «Im Auftrag des Volkes» auf Stimmenfang. Der Slogan schmückt die Wahlplakate der Kandidatinnen und Kandidaten für das Stadtparlament, die Partei verwendet ihn auch auf Flyern, Inseraten und in den sozialen Medien. Doch nicht alle sind so begeistert über ihn wie Egger.

SP-Kantonalpräsident mischt sich in Gossauer Wahlkampf ein

Max Lemmenmeier, Präsident SP Kanton St. Gallen.

Keine lobenden Worte findet Max Lemmenmeier. Ganz im Gegenteil. Gossauer Parteikollegen haben den SP-Kantonalpräsidenten auf die Plakate aufmerksam gemacht – und nun mischt er sich höchstpersönlich in den Gossauer Wahlkampf ein. Ein ungewöhnlicher Vorgang, doch das Thema ist Lemmenmeier wichtig. Er sieht im Slogan eine «Grenzüberschreitung», spricht gar von «faschistischer Wortwahl».

Der SP-Politiker sagt: «Auf ihren Wahlplakaten fürs Stadtparlament verwendet die SVP eindeutig eine völkische Sprache mit Anklängen an die Zeit der Nationalsozialisten beziehungsweise an die rechtsextreme Partei NPD in Deutschland.» Auch die Farbgebung der Plakate – schwarz, rot, weiss – nehme diese Vorbilder auf. Die SVP behaupte mit dem Slogan, dass sie alleine das Volk vertrete, kritisiert Lemmenmeier. «Sie schliesst damit alle anderen Gruppierungen bewusst aus und diffamiert sie indirekt als nicht zum Volk gehörend.»

Rechtsextremer in Deutschland nutzte Slogan

Als Beweis schickt Lemmenmeier ein Bild aus dem Jahr 2006, das man im Internet findet, wenn man nach dem Slogan sucht. Darauf ist das Plakat eines NPD-Spitzenkandidaten aus Mecklenburg-Vorpommern zu sehen, der schon wegen Volksverhetzung und Holocaustleugnung verurteilt wurde und damals Wahlkampf mit dem Spruch «Im Auftrag des Volkes: Den Bonzen auf die Finger hauen» betrieb. Auch hier dominieren die Farben schwarz, rot und weiss.

Die SVP und ihre Plakate: Würmer, Kosovaren und das Holocaust-Mahnmal Es ist nicht das erste Mal, dass die SVP mit Plakaten für Aufregung sorgt. Vor den nationalen Wahlen im vergangenen Jahr stiess die SVP Schweiz mit einem Wurmplakat auf Kritik. Darauf zu sehen ein saftiger Schweizer Apfel, der von Würmern ausgehöhlt wird, auf denen die Parteifarben von Grünen, SP, CVP und FDP und gar die EU-Flagge prangen. «Sollen Linke und Nette die Schweiz zerstören?», stand daneben. Wegen eines Inserats, mit dem die SVP 2011 für die Zuwanderungsinitiative warb, wurden zwei nationale Parteikader wegen Rassendiskriminierung verurteilt. «Kosovaren schlitzen Schweizer auf», war darauf zu lesen. Im Kanton Zürich musste sich die SVP-Kantonalpartei im Juli entschuldigen, nachdem sie in den sozialen Medien mit einem Bild des Holocaustmahnmals für die Begrenzungsinitiative und gegen die Zubetonierung geworben hatte. Am 27. September wird unter anderem über dieses Volksbegehren abgestimmt. (mbu)

Es entspreche einer permanenten Taktik der SVP, die «Grenzen des Sagbaren, des Zulässigen zu verschieben und alle anderen herabzuwürdigen», sagt SP-Politiker Lemmenmeier. «Diese gezielte Vergiftung im politischen Alltag ist unsäglich und sie ist klar zu verurteilen.»

Slogan sei eine Anlehnung an James Bond

Andreas Oberholzer, Präsident SVP Gossau-Arnegg. PD

SVP-Ortsparteipräsident Andreas Oberholzer lacht, als er mit Lemmenmeiers Kritik konfrontiert wird. Es ist das erste Mal, dass er diese hört. Oberholzer bezeichnet die Vorwürfe als «lächerlich und an den Haaren herbeigezogen». Er hält die Plakate seiner Partei für unverfänglich. Der Slogan sei eine Anlehnung an James Bond, der ja bekanntlich «im Auftrag Ihrer Majestät» unterwegs sei, sagt er.

«Das merkt man, wenn man die Plakate richtig anschaut.»

Denn darum trügen die meisten Kandidatinnen und Kandidaten auf den Bildern auch einen dunklen Anzug oder teilweise sogar einen Smoking. Der Slogan sei nicht böse gemeint, betont Oberholzer: «In der Schweiz ist das Volk der Souverän und das Volk wählt die Politiker.» Diese würden darum im Auftrag des Volkes handeln. Mit den Plakaten wolle man sicher auffallen, aber nicht provozieren, sagt der SVP-Präsident.

Früher nutzt SVP den Slogan «Wir kämpfen für Sie»

Insgesamt 70 Plakate der SVP-Kandidatinnen und -Kandidaten für das Stadtparlament, den Stadtrat und den Schulrat hängen derzeit an verschiedenen Orten in Gossau. In den letzten beiden Wahlkämpfen 2012 und 2016 hatte die Partei jeweils den Slogan «Wir kämpfen für Sie» benutzt, garniert mit grünen Boxhandschuhen. Dieser sei mittlerweile abgelutscht, darum habe man einen neuen gesucht, sagt Oberholzer.

Lemmenmeiers Kritik ist für den SVP-Präsidenten «reiner Wahlkampf» und «unter der Gürtellinie». Er vermisse die «Courage», den persönlichen Kontakt zu suchen, statt sich direkt an die Medien zu wenden. «Es ist ja schön, dass die SP über uns spricht, aber wir lassen uns von ihr sicher nicht in die rechtsextreme Ecke drängen», sagt Oberholzer. Extremismus und Rassismus hätten nichts verloren in der Politik, betont er. Wer ein Problem mit den Plakaten habe, könne sich direkt bei ihm melden. «Meine Kontaktdaten findet man im Internet», sagt Oberholzer.