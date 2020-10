«Wir wollen keine Autobahn vor der Tür»: Ein Quartier wird aktiv und macht eigene Vorschläge für die Umgestaltung der St.Jakob-Strasse/Langgasse Der Quartierverein Nordost-Heiligkreuz präsentiert eigene Vorschläge für die Umgestaltung der Langgasse. Die Stadt reagiert mit Skepsis. Christina Weder 22.10.2020, 05.00 Uhr

Istzustand der Langgasse auf Höhe der Migros-Filiale: «Viel zu grau», findet Quartiervereinspräsident Markus Morger.

Benjamin Manser (19. Oktober 2020)

Markus Morger blickt der Langgasse entlang: «Ich will keine Autobahn vor der Tür», sagt der Präsident des Quartiervereins Nordost-Heiligkreuz. Schon heute zerschneide die Langgasse das Quartier. Es herrsche «eine asphaltierte Tristesse». Und Morger befürchtet, es könnte noch schlimmer kommen. Die Strasse könnte noch breiter und noch stärker befahren werden.

Er erinnert sich noch gut an einen Anlass vor vier Jahren, als Mitarbeiter des städtischen Tiefbauamts Pläne für die Umgestaltung der Langgasse vorstellten. Diese Pläne schreckten im Quartier auf. Anwohner, Gewerbler und Grundeigentümer störten sich vor allem an der geplanten Aufhebung von Parkplätzen, aber auch an den vorgesehenen Baumfällungen und der Verbreiterung der Strasse. Mittels dieser sollten Busse und Velos auf manchen Abschnitten je eine eigene Spur erhalten. Morger findet:

«Ein zu massiver Eingriff in unser Quartier.»

Aus verkehrlicher Sicht seien die Pläne interessant, aber fürs Gewerbe «eine Katastrophe».

«Statt Salamitaktik braucht es eine Vision»

Seither ist einiges passiert. Der Quartierverein Nordost-Heiligkreuz hat nicht einfach die Faust im Sack gemacht, sondern eigene Vorschläge für die Strassenraumgestaltung ausgearbeitet. Er hat ein lokales Planungsbüro beauftragt, zusammen mit einem Verkehrsplaner der Hochschule Rapperswil eine Studie auszuarbeiten. Finanziert wurde diese durch private Grundstückbesitzer entlang der Achse.

Alles anzeigen

Architekt Mathias Inhelder, der für den Quartierverein das Ressort Verkehr betreut und an der Studie mitgearbeitet hat, ist überzeugt: Wenn man die Achse zwischen dem Platztor und dem Knoten Heiligkreuz häppchenweise saniere, bestehe die Gefahr, lediglich einen neuen Asphalt und eine zusätzliche Spur zu erhalten. Für ihn ist klar:

«Es braucht eine Vision für die Zukunft.»

Denn eine Strasse müsse nicht nur den Verkehr bewältigen. Sie sei auch ein sozialer Begegnungsraum.

Schlagabtausch mit der Stadt in der Quartierzeitung

Der Quartierverein stellt sich seine Strasse so vor: Sie sollte nur so breit sein, wie es die Norm vorschreibt – keinesfalls breiter. Seitlich würde damit Platz frei für einen oder zwei sogenannte Multifunktionsstreifen. Diese würden Platz bieten für Parkplätze, Bushaltestellen, Abstellplätze für Velos, Sitzgelegenheiten sowie Grünflächen und Bäume, die im Sommer vor Überhitzung schützen. Restaurants und Cafés könnten Stühle und Tische nach draussen stellen. Das Quartier würde belebt werden, sagt Inhelder.

Christian Hasler, Leiter Verkehr des städtischen Tiefbauamts. Michel Canonica

In der aktuellen Ausgabe der Quartierzeitung stellt der Quartierverein diese Pläne vor. Zugleich räumt er Christian Hasler, dem Leiter Verkehr des Tiefbauamts, Platz ein, um dessen Sichtweise zu erläutern. Und Hasler nutzt diesen Platz und zerpflückt in seinem Beitrag die Vorschläge des Quartiervereins aus verkehrlicher Sicht.

Mittelschutzinseln seien undenkbar

So ist es seiner Ansicht nach nicht sinnvoll, auf separate Velostreifen zu verzichten, wie dies der Quartierverein tut. Velostreifen seien nur schon erforderlich, um die Ziele des Mobilitätskonzepts erreichen zu können. Zweitens seien markierte Mittelschutzinseln, wie sie der Quartierverein vorsieht, auf der stark befahrenen Kantonsstrasse undenkbar. Der Strasseneigentümer, in diesem Fall der Kanton, lehne diese ab. Und drittens kommen auch die Multifunktionsstreifen bei Hasler nicht gut weg. Sie seien punkto Verkehrssicherheit suboptimal, schreibt er.

Hasler ist zudem der Ansicht, die Achse St.Jakob-Strasse/Langgasse müsse nicht auf der ganzen Länge in gleicher Art entwickelt werden, sondern «situationsgerecht aufgrund der vorhandenen Struktur und der Bedürfnisse».

Priorität hat für ihn der Abschnitt vom Platztor bis zur Rosenheimstrasse, weil daran der Neubau für die Uni und das Projekt Olma Neuland entstehen. Derzeit ist die Stadt mit einem externen Planungsbüro daran, ein Betriebs- und Gestaltungskonzept für diesen Strassenabschnitt auszuarbeiten. Bis Ende 2021 sollen die besten Varianten vorliegen, wie Hasler auf Anfrage sagt. Besonders wichtig seien ihm dabei gute Querungsmöglichkeiten für Fussgänger, ein Grundangebot fürs Velo und eine eigene Spur für den Bus. Er ist sich bewusst: Es gebe zu viele Ansprüche, aber beschränkten Platz. Am Schluss brauche es eine Gesamtabwägung.

Quartiervereinspräsident lässt sich nicht entmutigen

«Dass der Quartierverein mitreden will, wird von uns gewünscht», sagt Hasler. Allerdings war er schon überrascht über den Aufwand, den der Quartierverein Nordost-Heiligkreuz in diesem Fall betrieben hat. Das sei aussergewöhnlich. Beim Quartierverein ist Markus Morger etwas frustriert, dass die Vorschläge bei der Stadt nicht mehr Nachhall gefunden haben. Er sagt:

«Man hat uns zugehört, aber das war es auch schon.»

Entmutigen lässt er sich nicht. Es gehe nicht darum, die Ideen des Quartiervereins durchzuboxen. «Aber wir wollen weiterhin mitreden.» Deshalb plant der Quartierverein, eine Interessengemeinschaft zu gründen und Hauseigentümer, Gewerbler, Olma-Vertreter und Verkehrsteilnehmer ins Boot zu holen. Das Ziel sei, künftig geeint aufzutreten. «Wir sind überzeugt, dass man noch immer etwas Gutes machen kann.»