«Wir unternehmen alles, dass die Schule ein sicherer Ort ist»: Wie der Neustart der St.Galler Schulen angelaufen ist Die erste Schulwoche nach dem Lockdown ist vorbei. Das Fazit: Gute Stimmung und motivierte Kinder trotz Schutzmassnahmen. Der Unterricht in Halbklassen biete auch die Gelegenheit, sich eingehender um das einzelne Kind zu kümmern. Diana Hagmann-Bula 17.05.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Händewaschen, regelmässig und richtig: Nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer, auch Plakate erinnern die Schulkinder daran. Bild: Ralph Ribi

Unbeliebte Fächer, nervige Lehrer, fiese Kameraden, frühes Aufstehen, der Notendruck. Vergessen und unwichtig. Nach acht Wochen unterrichtsfreier Zeit sind alle froh, wieder zur Schule gehen zu können. Sogar Schulmuffel.

«Freudig, positiv und motiviert», so umschreibt Thea Fricker, Leiterin der Primarschule Grossacker, die Atmosphäre. Ins Schulhaus gestürmt sind die Mädchen und Buben dennoch nicht. Zwei Meter Abstand zu Lehrerinnen und Lehrern, kein unnötiger Körperkontakt unter Kindern, so lauten die Regeln wegen Corona.

Mehr Zeit fürs Soziale in der Halbklasse

Kein unnötiger Körperkontakt unter Kindern bedeutet: Keine Kindergärtler, die sich auf dem Ausflug Händchen geben, um zusammen zu bleiben. «Sie halten sich nun an einem Tuch fest», sagt Fricker. Kein unnötiger Körperkontakt bedeutet auch: kein Fussball in der Pause.

«Als wir diese Empfehlung hörten, dachten wir: Oje. Aber die Schüler halten sich gut daran.»

Immerhin sind Rundlauf, Federball und Gummitwist noch erlaubt. Die Schüler für die Schutzmassnahmen zu sensibilisieren, stand diese Woche an der Primarschule Grossacker an erster Stelle. Und der Austausch darüber, wie es ihnen in dieser seltsamen Zeit ergangen ist, mit Homeschooling, ohne Gspänli. «Der Halbklassenunterricht bietet dafür Zeit.» Fricker hat die Lehrer aufgefordert, Dinge zu unternehmen, die sie mit der ganzen Klasse eher unterlassen. Zum Beispiel im Malatelier oder im Tonraum zu arbeiten.

Das Soziale leidet nach wie vor

Die Klassen müssten wieder zusammenwachsen, sagt Urban Fuchs, Leiter der Primarschule St.Leonhard.

«Am Anfang standen der Rückblick und das Ankommen im Zentrum.»

Trotz Wiedervereinigung, trotz Bemühungen der Schulen, das Soziale leidet nach wie vor. Die beste Freundin sitzt in der anderen Gruppe. Schuldirektor Markus Buschor: «Und Traditionen wie Schlussfeiern und Verabschiedungen werden wohl kaum im gewohnten Rahmen stattfinden können.»

Der Unterricht in Halbklassen biete aber auch Gelegenheit, um sich eingehender um das einzelne Kind zu kümmern, sagt Fuchs. «Die Lehrpersonen erfassen derzeit die individuellen Lernstände und nutzen die Zeit, die Schülerinnen und Schüler entsprechend zu fördern.»

Jeder zweite Platz bleibt frei, zwei Meter Abstand zum Lehrer halten, kein Fussball in der Pause: So geht Schule momentan. Bild: Ralph Ribi

Es ist ein spezielles Schuljahr

Natürlich gebe es Wissenslücken, sagt Marco Battilana, Leiter des Oberstufenschulhauses Engelwies.

«Acht Wochen Fernunterricht sind nicht acht Wochen Schule.»

Es sei nun mal ein spezielles Schuljahr. «Auf ein ganzes Leben gesehen eine Winzigkeit. Wir holen das auf», sagt er. Auf der Oberstufe wird auch bei den Schülerinnen und Schülern auf den Zwei-Meter-Abstand geachtet. Die angeordnete Distanzierung dämpft die Stimmung in Battilanas Schulhaus nicht.

«Die Jugendlichen sind ein Abbild der Gesellschaft. Die Lockerungen bekommen uns allen gut.»

Offene Türen sollen Ansammlungen verhindern

Primarschulleiter Urban Fuchs erlebt die Kinder nach dem Lockdown als rücksichtsvoll und solidarisch. «Den Kleinsten fällt es aber schwer, die Distanz zu den Erwachsen einzuhalten.» Er erzählt von einem Mädchen, das auf die Kindergärtnerin zugerannt ist und sie umarmt hat. Und was, wenn ein Kind sich verletzt und ein Pflaster benötigt?

«Wir unternehmen alles, damit die Schule ein sicherer Ort ist.»

Wichtig sei, trotzdem zu zeigen, wie gross die Freude über das Wiederzusammensein sei. Darüber, dass die Schule wieder mit Leben gefüllt ist, wie Monika Dorner, Leiterin der Primarschule Rotmonten-Gerhalde, es nennt.

In einem Brief hat sie die Eltern aufgefordert, die Kinder zeitlich knapp zum Unterricht zu schicken. «So kommt es nicht zu Versammlungen auf dem Pausenplatz», sagt sie. Die Türen stehen, anders als sonst, offen. Wer ankommt, kann gleich eintreten. Und die Hände waschen. «So gibt es auch keinen Stau vor dem Lavabo.»

Grosser administrativer Aufwand

Was sich ebenfalls verändert hat: Nichts unter dem Pult liegen lassen, damit das Putzteam abends die Tische desinfizieren kann. «Und den Husten besser daheim auskurieren.»

Der Stadtsanktgaller Schuldirektor Markus Buschor.

Bild: Michel Canonica (21. Juni 2019)

War es beim Fernunterricht herausfordernd, in Kontakt mit Eltern und Schülern zu bleiben, ist nun der administrative Aufwand gross. Man habe darauf geachtet, Kinder der gleichen Familie an denselben Tagen einzuteilen, sagt Dorner. Eine Gruppe wird Montag-, Mittwoch- und Freitagmorgen unterrichtet, die andere am Dienstag- und Donnerstagnachmittag in längeren Einheiten. Schuldirektor Markus Buschor sagt:

«Für vier Wochen mussten neue Stundenpläne geschrieben werden. Die Eltern mussten die Betreuung zu Hause abgestimmt auf diesen Stundenplan neu organisieren.»»

Ebenso hätten Schülertransporte, Musikschulangebot, Therapieangebote und Tagesbetreuung angepasst werden müssen. Die Kinder, die nicht in der Schule sind, würden vorbildlich zu Hause betreut. «Deshalb verläuft der Betrieb in der Notbetreuung ruhig.»

Schulen sollen nun Selbständigkeit fördern

Folgen nun gleich die ersten Tests? Thea Fricker, Leiterin der Primarschule Grossacker, verneint. Es werde im Sommer Jahreszeugnisse geben.

«Wir müssen die Kinder deshalb nicht gleich mit Prüfungen überhäufen. Auch der Kanton sieht das so.»

Die St.Galler Schulen wollen in Zukunft das Positive des Homeschoolings in den regulären Unterricht einbeziehen. Buschor sagt: «Jetzt ist eine gute Gelegenheit, fächerübergreifende Kompetenzen wie Selbständigkeit zu fördern.» Und Dorner will nun auch jüngeren Kindern beibringen, «wie man E-Mails schreibt und Dokumente hochlädt». Damit man besser vorbereitet wäre. Für einen zweiten Lockdown.