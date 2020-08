«Wir sind noch weit weg von echter Gleichberechtigung»: Das sagen die Gossauer Parteien zur deutlichen Untervertretung der Frauen im Stadtparlament Im Gossauer Stadtparlament sitzen heute 24 Männer und nur 6 Frauen. Grosse Sprünge sind auch nach den Wahlen im September nicht zu erwarten. Die Präsidentin des Frauennetzes ist enttäuscht, die Parteispitzen erklären sich. Michel Burtscher 27.08.2020, 12.00 Uhr

Frauen sind in der Unterzahl: Parlamentssitzung im Fürstenlandsaal – noch vor Corona. Urs Bucher (5. März 2019)

Silvia Galli Aepli ist nicht zufrieden, wenn sie die Listen der Parteien für die Gossauer Parlamentswahlen anschaut. «Ich finde es schade, dass nicht mehr Frauen kandidieren», sagt die Präsidentin des Frauennetzes, die selber für die FDP in der Legislative sitzt und am 27. September wieder antritt. Tatsächlich: Unter den 74 Kandidierenden finden sich nur gerade 19 Frauen, das entspricht einem Anteil von knapp 26 Prozent.

Silvia Galli Aepli, Präsidentin Gossauer Frauennetz. Michel Canonica

Vor eineinhalb Jahren war Galli noch optimistischer gewesen. In einem Interview mit dieser Zeitung sagte sie, dass es eigentlich ein Geschlechterverhältnis im Parlament von 50 zu 50 bräuchte, sie es aber nur schon schön fände, wenn Frauen immerhin 12 der 30 Sitze gewinnen würden. Gewählt wird zwar erst in einem Monat, aber schon jetzt ist klar: Dieses Ziel wird verfehlt – und zwar deutlich.

Zwei Parteien sind bei den Frauen spitze

Das hat aber nicht nur mit der geringen Anzahl an Kandidatinnen zu tun, sondern auch damit, dass 29 der 30 Parlamentarierinnen und Parlamentarier bei den Gesamterneuerungswahlen nochmals antreten. Bisherige werden, das zeigt die Erfahrung, im Normalfall wiedergewählt – ausser es kommt zu Sitzverschiebungen. Ein kleiner Zuwachs wäre also möglich – sicher ist das aber nicht.

Heute sitzen 24 Männer und 6 Frauen im Parlament. Ihr Anteil beträgt also 20 Prozent – und ist damit weit weg von den 50 Prozent, die Galli gerne sähe. Schaut man sich die Parteien an, zeigt sich ein sehr unterschiedliches Bild. Bei den Frauen an der Spitze steht die FDP: Von ihren vier Parlamentsmitgliedern sind drei Frauen. Bei der SP sind es zwei von vier. In der neunköpfigen CVP-Fraktion sitzt eine Frau, in der ebenfalls neunköpfigen SVP-Fraktion sowie der vierköpfigen Flig-Fraktion keine.

Die SVP hätte gerne mehr Frauen aufgestellt

Ähnlich ist die Reihenfolge auch, wenn man sich anschaut, wie weiblich die Listen der Parteien für die Gesamterneuerungswahlen sind: Den höchsten Frauenanteil findet man auf der FDP-Liste (47 Prozent) und der SP-Liste (40). Deutlich weniger hoch ist er auf den Listen der Flig (20) und der CVP (16). Das Schlusslicht unter den Parteien bildet die SVP mit einem Frauenanteil von 13 Prozent.

Andreas Oberholzer, Präsident SVP Gossau-Arnegg. PD

SVP-Ortsparteipräsident Andreas Oberholzer sagt:

«Wir hätten gerne mehr Frauen ins Rennen geschickt, aber es ist schwierig, Freiwillige zu finden.»

Man habe Frauen angefragt, ob sie nicht kandidieren wollen - mit bescheidenem Erfolg. «Viele Frauen haben wohl entweder Hemmungen, sich als SVP-Anhängerin zu outen, oder sie haben berufliche und familiäre Verpflichtungen, die mit einem solchen Amt nicht vereinbar sind», sagt Oberholzer. Am Ende sei das Geschlecht jedoch egal, so der SVP-Präsident, es zähle die Fähigkeit, ein Amt ausüben zu können.

Die FDP führt keine Geschlechterdiskussion

Andrin Fröhlich, Präsident FDP Gossau-Arnegg. PD

Wieso es bei der FDP besser klappt mit der Rekrutierung von Frauen, kann sich Ortsparteipräsident Andrin Fröhlich nicht erklären. Er sagt sogar:

«Als liberale Partei führen wir diese Geschlechterdiskussion gar nicht.»

Man frage jeweils einfach kompetente Personen an, egal ob Mann oder Frau. «Aber es ist natürlich schön, dass wir einen so hohen Anteil an Frauen haben – immerhin machen Frauen die Hälfte der Gesellschaft aus», betont Fröhlich.

Ruedi Blumer, Präsident SP Gossau-Arnegg. Regina Kühne

SP-Ortsparteipräsident Ruedi Blumer sagt, seiner Partei sei die angemessene Vertretung der Frauen in der Politik ein grosses Anliegen. Die städtische Legislative bezeichnet er diesbezüglich als «Entwicklungsparlament». Der Frauenanteil sei ausser bei der SP und der FDP «klar zu tief». Ziel seiner Partei sei eine ausgeglichene Liste gewesen mit gleich vielen Frauen und Männern, sagt Blumer. «Das haben wir leider nicht ganz erreicht.» Es sei allgemein schwierig, Kandidatinnen und Kandidaten zu finden.

«Bei Frauen ist es sogar noch ein bisschen schwieriger.»

Der Grund: Diese würden sich mehr Gedanken darüber machen, ob sie wirklich Zeit für das Amt hätten, wenn sie tatsächlich gewählt würden, sagt der SP-Präsident.

Auch andere Faktoren sind entscheidend

Ruth Lehner, Präsidentin CVP Gossau-Arnegg. Michel Canonica

Ähnlich äussert sich auch Ruth Lehner, Präsidentin der CVP-Ortspartei. Sie sagt: «Frauen überlegen sich ganz genau und dreimal, ob das Amt zeitlich wirklich drinliegen würde.» Lehner fände es zwar schön, wenn mehr Frauen kandidieren würden und im Parlament sässen. Sie sagt aber auch:

«Ich habe lieber sechs starke Frauen, die sich zu Wort melden, als zwölf, die nur zuhören.»

Ausgewogenheit im Parlament sei zwar wichtig, betont Lehner, das Geschlecht dabei aber nur ein Aspekt unter vielen. «Man muss auch schauen, dass beispielsweise verschiedene Generationen und verschiedene Berufe vertreten sind.»

Christian Schlegel, Präsident Flig. PD

Für Flig-Präsident Christian Schlegel ist klar, dass sechs Frauen im Parlament zu wenig sind. Er sagt:

«Wir sind noch weit weg von echter Gleichberechtigung.»

Frauen könnten eine andere Perspektive einbringen, weil sie einen anderen Hintergrund und eine andere Lebenserfahrung hätten. Schlegel betont, dass die Flig gerne eine ausgeglichene Liste gehabt hätte. Das sei durchaus ein Thema gewesen in der Partei, darum habe man auch jemanden vom Vorstand ans Frauennetz delegiert. «Es war jedoch schwierig, genügend Freiwillige zu finden.» Man habe das Ziel zwar nicht erreicht, sagt er, schön sei aber, dass man drei wählbare Kandidatinnen gefunden habe.

Silvia Galli Aepli hat die Hoffnung noch nicht verloren

Doch was können Parteien tun, um mehr Frauen für die Politik zu begeistern? Frauennetz-Präsidentin Silvia Galli Aepli sagt: «Wichtig ist, dass die Parteien aktiv auf mögliche Kandidatinnen zugehen – und zwar nicht erst ein halbes Jahr vor den Wahlen.» Hier könnten Frauen, die bereits im Parlament oder Stadtrat sitzen, eine entscheidende Rolle spielen. Galli spricht von einer «Vorbildfunktion»:

«Die Amtsträgerinnen können ihre Erfahrungen teilen und zeigen, dass ein politisches Amt durchaus spannend sein kann.»

Das Frauennetz führt immer wieder Anlässe durch, um diesen Austausch zu fördern. Vergangenes Jahr organisierte der Verein beispielsweise ein Treffen mit Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Galli hat die Hoffnung denn auch noch nicht verloren. Kürzlich sei sie an einem Treffen gewesen mit Jugendlichen, die bei der Politbox mitmachen. Dabei handelt es sich um eine Plattform, durch die sich diese an der Politik beteiligen können. Es seien nur junge Frauen dabei gewesen. «Das zeigt: Das Interesse ist da. Nun muss man einfach schauen, dass es nicht verschwindet.»