«Wir sind frustriert über die Politik»: Eine Seniorin und eine Jugendliche sprechen in Engelburg über die Klimakrise Die ehemalige St.Galler Nationalrätin Pia Hollenstein und Lia Allenspach von der Klimastreikbewegung haben am Birkengespräch in Engelburg darüber diskutiert, was man gegen die Klimakrise tun kann. Beide sind der Meinung, dass die Politik zu wenig unternimmt. Die Seniorin ist dankbar, dass die Jugend dafür auf die Strassen geht. Elena Fasoli 22.10.2020, 05.00 Uhr

Lia Allenspach und Pia Hollenstein erwarten mehr Engagement der Politik zur Erreichung der Klimaziele. Bild: Elena Fasoli (20. Oktober 2020)

«Wir sind frustriert über die Politik und machen uns Sorgen um unsere Zukunft.» Das sagte Lia Allenspach am Dienstagabend im evangelisch-reformierten Kirchgemeindehaus Engelburg. Dort fand ein weiteres Birkengespräch statt, dieses Mal unter dem Titel «Wie wird das Wetter morgen?». Lia Allenspach vertrat dabei die Klimajugend und die Klimastreitbewegung. Sie diskutierte mit Pia Hollenstein, St.Galler Altnationalrätin der Grünen und Vertreterin der Klimaseniorinnen.

Auch der St.Galler Liedermacher Simon Hotz war zu Gast und sang mehrere Lieder, darunter ein Plädoyer für das Fahrradfahren.

Klimaseniorinnen wollen den Staat verklagen

Lia Allenspach stellt zu Beginn den Klimastreik vor, der seit zwei Jahren in St.Gallen aktiv ist. Die drei zentralen Forderungen der Bewegung sind der Ausruf des nationalen Klimanotstands, Klimagerechtigkeit sowie Netto-Null Treibhausgasemissionen bis 2030. Pia Hollenstein ist ebenfalls der Meinung, dass die Politik zu wenig für die Erreichung der Klimaziele tut. Sie sei dankbar, dass die Jugend dafür auf die Strassen gehe.

Sie selber engagiere sich seit vier Jahren für die Klimaseniorinnen mit dem Ziel, den Staat für mehr Klimaschutz zu verklagen. Für eine erfolgreiche Klage müsse man jedoch besonders stark von der Klimakrise betroffen sein. Die 70-Jährige sagt:

«Studien belegen, dass Frauen über 65 öfter während Hitzewellen sterben.»

Da eine Beschwerde der Klimaseniorinnen in der Schweiz mehrfach abgewiesen wurde, ziehen sie den Fall am nächsten Montag weiter an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg.

Sein Geld nur bei klimafreundlichen Banken anlegen

Pia Hollenstein präsentiert mehrere Studien über steigende Temperaturen, vermehrte Regenfällen und Naturkatastrophen. Ausserdem spricht sie von der Gefahr, dass Flüchtlingsströme aufgrund der Klimakrise stark zunehmen werden und betont die Wichtigkeit von Entwicklungszusammenarbeit.

Lia Allenspach kommt auf den Finanzplatz zu sprechen, der stark in der Kritik des Klimastreiks steht. «Wir fordern Transparenz der Finanzflüsse sowie keine Investitionen in fossile Energie mehr.» Persönlich könne man Druck auf den Finanzplatz machen, indem man sein Geld nur bei klimafreundlichen Banken anlege. Pia Hollenstein schliesst sich dem an:

«Auch die Kirchen sollen sich überlegen, bei welcher Bank ihr Geld gut aufgehoben ist.»

Weiter streiken und andere auf das Thema hinweisen

Was man ausserdem selber tun könne, fragt jemand aus dem Publikum. «Wir streiken weiter – mit Maske», sagt Lia Allenspach. Während der Coronakrise habe die Politik bewiesen, dass schnelles Handeln möglich sei. «Dies muss jetzt auch bei der Klimakrise passieren.» Pia Hollenstein erwähnt neben der Ernährung und dem Konsumverhalten die Wichtigkeit, andere auf das Problem aufmerksam zu machen. «Jeder kann seine eigene Gemeinde oder seinen Verein auffordern, fairen Kaffee zu kaufen.» Man müsse aber auch politisch werden.

«Wenn man Zuhause das Ei mit Deckel kocht, hilft das zwar, aber es wird niemals genug sein.»

Stattdessen müsse man Forderungen an die Politik stellen oder zumindest engagierte Leute unterstützen.

Auch Kirche muss thematisieren, dass es keine zweite Erde gibt

Zum Abschluss fragt Pfarrerin und Moderatorin Gila Heimbucher, welche Rolle die Kirche im Zuge der Klimakrise einnehmen sollte. «Es geht um eine ethische Frage und das Bewusstsein dafür kann man in der Kirche gut fördern», sagt Lia Allenspach. Sie wünsche sich, dass die Kirche ihre Mitglieder zum kritischen Hinterfragen anrege. Pia Hollenstein ergänzt, sie habe als Kirchengängerin hohe Erwartungen an das Engagement der Kirchen. «Auch hier muss thematisiert werden, dass wir keine zweite Erde in der Schublade haben.»