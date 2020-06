Interview «Wir sind froh, wenn es eine schwarze Null gibt»: Das Kulturfestival findet als Light-Version statt, fast ausschliesslich Ostschweizer Musiker treffen auf Das Kulturfestival St.Gallen findet statt – jedoch in einer abgespeckten Variante. Organisator Lukas Hofstetter sagt, was das bedeutet. Marlen Hämmerli 08.06.2020, 18.23 Uhr

Die deutsche Pop-Folk-Band Bukahara trat vergangenes Jahr am Kulturfestival auf. Bild: Urs Bucher

Das Kulturfestival findet dieses Jahr statt: vom 30. Juni bis 18. Juli und als Light-Version. Im Innenhof des Historischen und Völkerkundemuseums St.Gallen, wo es jeweils stattfindet, haben 400 Personen Platz. Der Bund erlaubt jedoch nur Anlässe mit maximal 300 Personen.

Das Festival startet einige Tage früher, bereits am Open-Air-Wochenende. Hoffen Sie, Leute anzulocken, die sonst ins Sittertobel gegangen wären?

Das kann man nicht vergleichen. Bei uns haben nur wenige Leute Platz. Wir dachten, die meisten haben sich das Wochenende freigehalten und sich aufs Open Air gefreut. Wir wollen wenigstens einigen einen Ersatz bieten. Zudem steht die Infrastruktur schon, somit ist es kein Mehraufwand.

Wie kam der Entscheid zu Stande, das Kulturfestival in abgespeckter Version durchzuführen?

Lukas Hofstetter: Die Entscheidung ist relativ schnell gefallen. Durch die Auflagen des Bundes ist es nicht möglich, das Kulturfestival so durchzuführen, wie man es kennt. Alle gebuchten, internationalen Acts fallen weg.

Warum haben Sie das Kulturfestival nicht abgesagt?

Wir haben hin und her überlegt. Wir hatten das Gefühl, das könnte etwas geben. Nach dem Entscheid, kleine Anlässe zu erlauben, haben wir relativ schnell beschlossen, das Festival durchzuführen. Es kann nicht sein, dass in St.Gallen den ganzen Sommer über nichts stattfindet. Alle sind hier, die Fussball-EM ist verschoben, niemand reist weit weg. Es ist eine Feuerwehrübung, aber wir freuen uns riesig.

Lohnt sich die Durchführung als Light-Version finanziell?

Erfreulicherweise ziehen alle Partner mit, haben uns gar Mut gemacht und uns in unserem Entscheid bestätigt. Sie unterstützen uns oder kommen uns gar noch etwas entgegen. Aber es ist schon so: Für uns ist es finanziell gesehen nicht lukrativ. Wir haben gedacht, es kann nicht sein, dass diesen Sommer nichts stattfindet.

Wir sind froh, wenn es eine schwarze Null gibt.

Lukas Hofstetter organisiert mit Lina Samland das Kulturfestival. Bild: Adriana Ortiz Cardozo

Dass bereits gebuchte Acts nicht auftreten können, ist sicher auch mit Kosten verbunden?

Wir haben schon im März eine Vertragsklausel angefügt: Wird ein Konzert abgesagt, fliesst auch kein Geld. Aber das war eigentlich gar nicht nötig. Für die meisten Bands war das klar. Die meisten haben von sich aus abgesagt. Wir versuchen jetzt alle Künstlerinnen und Künstler, die hätten auftreten sollen, für das nächste Jahr zu buchen. So passt es dann für beide Seiten.

Ist das bei manchen Künstlern schon gelungen?

Das können wir noch nicht ­sagen. Wir sind da gerade voll dran. Parallel sind wir mit dem diesjährigen Programm ­beschäftigt. Vor zehn Tagen hatten wir noch keine einzige Band gebucht. Klar ist, dass The Death South, eine Folkband aus Kanada, nächstes Jahr auftreten wird. Das war eine der ersten Bands, die abgesagt hat. The Death South wird definitiv am 30. Juni 2021 das Auftaktkonzert spielen.

Sie setzten nun fast ausschliesslich auf Ostschweizer Bands. Gelingt das?

Das sehen wir jetzt. Es gibt in der Ostschweiz so viele spannende, gute Bands wie schon lange nicht mehr. Es wird sich zeigen, ob sie mitziehen und Bock haben, auf solch eine Light-Variante. Aber ich bin zuversichtlich und denke, wir bringen ein cooles Programm zusammen. Die Künstler sind hungrig, haben lange nicht mehr gespielt, vermissen das Publikum und die Bühne.

Gibt es neben Bubble Beatz weitere Acts, die Sie für 2020 bereits bestätigen können?

Den Auftritt von Bubble Beats gaben wir bereits im Dezember bekannt. Da es die einzige St.Galler Band ist, mussten sie nicht absagen. Zu den anderen Bands kann ich noch nichts sagen. Sobald wir das Programm haben, etwa in einer Woche, werden wir es kommunizieren.

Bubble Beatz feiert dieses Jahr das 20-Jahr-Jubiläum.

Bild: Oliver Menge

Tickets und Festivalpässe werden zurückerstattet. Wie viele hatten Sie bereits verkauft?

Festivalpässe, vor allem Vier-Tages-Pässe, haben wir schon einige verkauft.

Welche Schutzmassnahmen ergreifen Sie?

Wir entschärfen die Engpässe, wo sich die Leute nahe kommen. Ausserdem werden wir nur rund 250 Eintritte verkaufen. Weil wir die Zwei-Meter-Distanz-Regel nicht ganz einhalten können, müssen die Besucher ihre Kontaktdaten angeben. Aber es hat überall genügend Platz. Im Innenhof können sich die Besucherinnen und Besucher frei bewegen, zwischen Bühne, Bar und Toiletten.

Mit welchen Massnahmen bringen Sie das Publikum dazu, Abstand zu halten?

Wir beziehen den Bereich vor dem Museum mit ein. Die grosse Küche gibt es heuer nicht, stattdessen stellt die Firma Geschmacksträger vor dem Museum einen Foodtruck auf. Statt einer gibt es zwei Kassen, die ebenfalls draussen platziert werden. Draussen werden wir mehr Festbänke aufstellen, sodass im Innenhof Platz frei wird. Aber der Innenhof ist vorgegeben, an gewissen Orten wird es enger. Da es ein Open-Air-Anlass ist, habe ich jedoch keine Bedenken.

Die Firma Geschmacksträger, die auch beim Lattich auf dem Güterbahnhof-Areal einen Stand hat, serviert das Essen am Kulturfestival. Bild: Urs Bucher

Hätte es auch die Möglichkeit gegeben, ausserhalb des Innenhofs Konzerte zu spielen?

Vom Aufwand her war das nicht möglich. Ausserdem macht die Atmosphäre des Innenhofs das Kulturfestival aus. Irgendwo im Stadtpark eine Stelle einzäunen und eine Bühne aufstellen – das ist nicht dasselbe, das ist nicht das Kulturfestival. Dann müssten wir es nicht durchführen.

Die Bühne wird kleiner und einfacher. Inwiefern?

Wir gehen zurück zu den Wurzeln. Wir sparen Scheinwerfer und wir stellen selbst eine Bühne auf, mieten also keine grosse, professionelle. Aber ich glaube, der Grossteil des Publikums wird das gar nicht merken. Es wird immer noch super tönen und eine super Lichtshow geben.

Warum wird das Essensangebot reduziert?

Das ist auch eine Sache des Platzes. Wir können die grosse Küche nicht aufstellen und im Foodtruck sind die Möglichkeiten zum Kochen und Vorbereiten begrenzt. Es wird eine kleinere, aber immer noch eine schöne Menükarte geben.