«Wir sind froh, dass wir wieder arbeiten können»: Am Donnerstag startet der St.Galler Herbstjahrmarkt – bei den Schaustellern und Marktfahrern herrscht Vorfreude Der «St.Galler Jahrmarkt spezial» findet ab Donnerstag und bis zum 18. Oktober statt. Für elf Tage heisst es Riesenradfahren, Magenbrot essen und über die Strassen flanieren. Theepan Ratneswaran 07.10.2020, 19.00 Uhr

Arbeiter montieren noch die letzten Teile bei der Bahn «Etagenrally». Bild: Arthur Gamsa

Einen Tag vor Startschuss des «St.Galler Jahrmarkt spezial» herrscht noch reges Treiben. Es wird geschraubt, geschrubbt und gehämmert. Der Aufbau der Stände und Bahnen geht zügig voran. Das Wetter zeigt sich jedoch nicht von seiner besten Seite. Typisches St.Galler-Olma-Wetter: Es ist kühl und windig. Der Himmel ist bewölkt.

Anders die Stimmung bei den befragten Schaustellern und Marktfahrern: Die Durchführung des Marktes ist ein kleiner Lichtblick in diesen dunklen Zeiten. Es herrscht eine gewisse Vorfreude.

Der «St.Galler Jahrmarkt spezial» dauert elf Tage – so wie jeweils der normale Herbstjahrmarkt. Bild: Arthur Gamsa

«Wir sind froh, dass wir wieder arbeiten können», sagt Romy Maier vom Stand «Pommes Chef». Die meisten Schausteller hatten seit Ende Dezember 2019 keinen Verdienst. Normalerweise ist ab März, April der Beginn der Schaustellersaison und die Sommermonate sind da, um für den Winter zu sparen. Maier sagt:

«Dieses Coronajahr hat aber alles durcheinanderwirbelt.»

Wie die Pätch als abgespeckte Version der Olma, geht nun der diesjährige Markt als sogenannter «St.Galler Jahrmarkt spezial» über die Bühne.

Das Riesenrad auf dem Olma-Parkplatz

«Around the World» heisst es auf dem Riesenrad von Hanspeter Maier. Reisen in ferne Länder ist in Coronazeiten nicht gross angesagt. Wer trotzdem nach Sydney, Rom oder New York verreisen möchte, kann dies symbolisch in den Gondeln des Riesenrades am St.Galler Herbstjahresmarkt tun.

Die Attraktion dreht auf dem Olma-Parkplatz ihre Runden, nicht wie üblich auf dem Spelteriniplatz. Eine Massnahme, die aufgrund des Schutzkonzeptes vonnöten ist. Zwischen den Bahnen und den Marktständen brauche es zusätzlich Abstand, sagt Peter Hutter, Sekretär des Schweizer Marktverbands Sektion Ostschweiz. Auch beim Anstehen braucht es Raum, denn da gelten die üblichen Abstandsregeln von jeweils eineinhalb Metern.

Peter Hutter koordiniert die Aufbauarbeiten Bild: Arthur Gamsa

In die Gondeln wiederum dürfen nur noch vier Personen anstatt sechs. Maiers Mitarbeitende tragen Schutzmasken und putzen die Gondeln möglichst nach jedem Ausstieg. Zudem stehen sowohl beim Ein- als auch beim Ausstieg zwei Spender, wo sich die Gäste ihre Hände desinfizieren können. Über die neue Positionierung sagt Hutter:

«Das Riesenrad kann aber auch als Anziehungspunkt dienen, um Marktbesucher anschliessend zum Pätch zu lotsen.»

Alkohol wird nicht ausgeschenkt

Den Menschenfluss zu lenken, sei ein Teil des Schutzkonzeptes, erklärt der Marktverbändler Hutter. Ein Ampelsystem, bekannt aus den Läden der Detailhändler, soll zudem bewirken, dass sich maximal 1300 Besucherinnen und Besucher auf dem eingezäunten Spelteriniplatz aufhalten. Die Marktstände werden jeweils täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet sein, die Bahnen bis 22 Uhr.

Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Alkohol darf nicht ausgeschenkt werden, da dadurch die Hemmschwellen sinken. Das könnte dazu führen, dass sich Personen nicht mehr an die Regeln halten, sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen. Für die Umsetzung des Schutzkonzeptes sei der Veranstalter verantwortlich, sagt Widmer. Die Stadtpolizei St.Gallen sei wiederum für die Überprüfung zuständig und werde entsprechend Kontrollen vornehmen.

Der Jahrmarkt ist eine Tradition

Harry Corbière ist Schausteller in vierter Generation. Dieses Jahr konnte er seine Bahn schon in Wetzikon und Aarau aufstellen. Am diesjährigen «St.Galler Jahrmarkt spezial» ist er mit der «Rutsche» auf dem eingezäunten Spelteriniplatz anzutreffen.

Ein Arbeiter macht die «Rutsche» startklar. Bild: Arthur Gamsa

«Es braucht den Markt in St.Gallen», sagt Corbière auf Anfrage. Diese Erfahrungen habe er auch bei beiden anderen Märkten in diesem Jahr gemacht. Er sagt:

«Die Leute wollen raus, schöne Stunden verbringen und Traditionen pflegen.»

Dass dieses traditionelle Fest überhaupt stattfinden könne, dafür habe es sehr viel Eigenregie und Selbstverantwortung gebraucht, sagt Corbière.

Harry Corbière findet, es brauche den Markt in St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa

Normalerweise führt die Stadtpolizei St.Gallen Frühlings- wie auch Herbstjahrmarkt durch. Diesen Herbst veranstaltet die Marketingkommission St.Galler Jahrmärkte den Anlass. Die Organisatoren mussten immer wieder ihr Konzept anpassen, da auf Bundesebene die Schutzmassnahmen verändert wurden.

Grünes Licht für spezielle Ausgabe

Die Stadtpolizei St.Gallen hat schliesslich grünes Licht für diese spezielle Ausgabe des Marktes gegeben. Üblicherweise nehmen jeweils über 200 Warenmärkte und rund 50 Schaustellungen teil – auf einem Areal, das sich vom Blumenaupärkli bis zum Haupteingang an der Jägerstrasse erstreckt und die Notker-, Scheffel-, Sonnen- und Parkstrasse umfasst.

Dieses Jahr sind es 20 Fahr- und Spielgeschäfte sowie 42 Marktstände, die das Schulhaus Spelterini säumen und auf dessen Pausenplatz, dem Platz der ehemaligen Halle 7 sowie dem Spelteriniplatz stehen.



Martin Engeler verkauft an seinem Stand «Zuckerböllä» und Tibet-Guetzli. Bild: Arthur Gamsa

Einer dieser Marktstände beim Schulhaus Spelterini gehört Martin Engeler. Er ist Mitglied beim Schweizer Marktverband und gehört seit Jahrzehnten zum Inventar des Herbstjahresmarkts. «Die Olma und der ‹Johrmarkt› sind jeweils der Jahreshöhepunkt bei meinen zahlreichen Marktfahrten.»

An allen Ständen werden Plexiglasscheiben installiert oder Desinfektionsmittel platziert. Engeler macht dies nichts aus. Er findet:

«Trotz diesen Umstellungen ist die kleine Messe eine Chance zurück in die Normalität.»