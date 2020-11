Rabattschlacht «Wir sind froh, dass wir überhaupt offen haben können»: Black Friday zieht in St.Gallen weniger Schnäppchenjäger an

Bereits am Vormittag sind mehr Menschen als an einem normalen Freitag an der St.Galler Multergasse unterwegs. In der Shoppingarena ist ebenfalls viel los, trotz weniger Kunden als im Vorjahr. Dass sie extra wegen Black Friday zum Einkaufen kommen, geben viele Kunden allerdings nicht gerne zu. Jolanda Riedener 27.11.2020, 12.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei Manor konnten die Kunden schon seit Donnerstag von Aktionen profitieren. Bild: Jolanda Riedener

Ein amerikanischer Brauch, der sich längt auch in der Schweiz etabliert hat: Black Friday lockt Kunden mit Schnäppchen an und soll Umsätze in die Kassen der Detaillisten spülen. Doch bekanntlich ist im Coronajahr 2020 vieles anders. Ob dies auch auf den umsatzstarken Black Friday zutrifft, der vielerorts Startschuss für das Weihnachtsgeschäft ist, bleibt am Freitagmorgen noch unklar.

Ralph Bleuer, Präsident von Pro City St.Gallen weiss nicht, wie viele Detailhändler in der Innenstadt die Öffnungszeiten heute verlängern. Er sagt:

«Momentan ist unmöglich abzuschätzen, ob das Angebot auch in diesem Jahr genutzt wird.»

Erst am Tag danach wisse man mehr.



Unter anderem länger offen hat heute Globus: Statt bis 18.30 Uhr kann man heute bis 20 Uhr einkaufen. Laut Medienstelle findet der Black Friday bei Globus in erster Linie online statt. Sowohl im Store als auch im Onlineshop biete man die Produkte zum gleichen Preis an. Dieses Konzept habe man im Ansatz schon im vergangenen Jahr angewendet, insofern rechne man nicht mit einem erheblichen Ansturm in den Geschäften.

Das Warenhaus Manor mischt dafür bereits seit Mittwoch bei der Rabattschlacht mit.



Keine typischen Schnäpplijäger

Die Multergasse ist gegen 10 Uhr noch mässig besucht. Wenige Passanten tragen Einkaufstaschen mit sich. Einzig am Bauernmarkt gibt es lange Warteschlangen. Nein, sie sei nicht extra wegen Black Friday in die Stadt gekommen, sagt eine Frau mit zwei grossen H&M-Taschen.

«Ich brauchte sowieso eine Jacke für mein Kind.»

Auch ein Mann um die 30 winkt ab: «Ich wollte heute morgen in die Stadt, weil ich dachte, es sei weniger los als am Samstag.» Er sei in Kurzarbeit und habe erst vor Ort realisiert, was heute für ein Tag ist. Ein älterer Herr aus Engelburg mit Tag-Heuer-Tasche hat nichts gekauft, das heute Aktion war. «Ich bin kein typischer Schnäpplijäger.»

Shopping statt Weihnachtsmarkt-Bummel

In der Shoppingarena dagegen ist am Freitagmorgen schon viel Betrieb. Eine lange Warteschlange gibt es zum Beispiel vor der Import-Parfumerie. Vor dem Eingang sorgt eine Angestellte dafür, dass sich nicht zu viele Personen auf einmal im Geschäft aufhalten. Hier gibt es 30 Prozent Rabatt auf alles. Ob's heute gut läuft? «Schwierig zu sagen», sagt sie und zuckt mit den Schultern.



Definitiv mehr als sonst sei im Interdiscount los, sagt ein Mitarbeiter. Auch er zählt die Kunden beim Betreten des Laden.

Zwei Frauen aus St.Gallen und Goldach, bepackt mit Einkaufstaschen, haben bereits erste Weihnachtsgeschenke gekauft. Extra wegen der Black-Friday-Angebote sind aber auch sie nicht in die Shoppingarena gekommen. «Wir wären jetzt eigentlich in Stuttgart», sagt eine von ihnen. Wegen Corona gab es gezwungenermassen eine Planänderung.



Kein Vergleich zum Vorjahr

Marc Schäfer, Geschäftsführer der Shoppingarena, spricht bereits am Freitagmorgen von weniger Kundinnen und Kunden als in vergangenen Jahren. Schäfer sagt:



«Wir sind aber froh, dass wir überhaupt offen haben können.»

Gerade wenn man einen Blick über die Grenze werfe oder in andere Regionen der Schweiz, könne man sich glücklich schätzen. Glücklicherweise würden nun die Coronafallzahlen wieder sinken.

Schäfer spricht aktuell von 10 bis 15 Prozent weniger Kundenfrequenzen im Vergleich zum Vorjahr. 2019 erreichte die Shoppingarena gar einen Besucherrekord von 50'000 Kunden. Kurz nach Centeröffnung waren bereits alle Parkplätze besetzt. Heute gab es um 11 Uhr noch etwa 250 freie Parkplätze.

Kundenströme verteilen sich auf Nightshopping und Sonntagsverkauf

Für Marc Schäfer bleibt abzuwarten, wie sich der Tag noch entwickelt. Denn das Einkaufszentrum hat heute bis 22 Uhr offen. Ausserdem ist es übermorgen Sonntag ausnahmsweise von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Ein zusätzlicher Verkaufssonntag macht das möglich, denn im Advent sind normalerweise bereits die beiden Sonntag vor Weihnachten für den Sonntagsverkauf reserviert. So könnten sich die Kundenströme ausserdem besser verteilen.

Vier Jugendliche haben bereits ordentlich zugelangt: Sie tragen mehrere Einkaufstaschen bei sich. «Wir haben vor allem Kleider gekauft», sagt einer. Extra frei genommen haben sie sich für den Black Friday zwar nicht, wegen der Spezialangebote sind sie heute aber hierhergekommen. Einer der Gruppe sagt:

«Geld ausgeben macht immer Spass.»