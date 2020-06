«Wir müssen und wollen das Geld zurückgeben»: Stadt verteilt 2021 Gutscheine für Abfallsäcke Mit den Abfallgebühren hat Entsorgung St.Gallen jahrelang zu viel Geld angehäuft. Die Rückerstattungsaktion weckt Erinnerungen. Sandro Büchler 18.06.2020, 20.55 Uhr

2021 schenkt die Stadt allen Haushalten einen Gutschein von 40 Franken für den Kauf von Gebührensäcken. Bild: Michel Canonica

Es ist eigentlich ja ein gutes Zeichen: In der Stadt St.Gallen sinken die Abfallmengen. Und die Kehrichtabfuhr wird immer besser. Denn Unterflurbehälter erleichtern den Mitarbeitern von Entsorgung St.Gallen (ESG) das Leben. Anstatt wie vor 20 Jahren noch einen Grossteil der Abfallsäcke am Strassenrand von Hand einzusammeln, müssen die Müllmänner die Container nur noch einmal pro Woche mit einem Kran zum Boden heraushieven und leeren.

Ein Unterflurcontainer an der Moosstrasse in St.Gallen. Bild: Urs Bucher

Die fünf Presscontainer in der Innenstadt teilen den Füllstand sogar digital mit. Erst wenn sie voll sind, rückt das Entsorgungsfahrzeug aus. Auch die Abfallsammeltouren sind immer besser abgestimmt.

Zudem fällt immer weniger Altpapier an. Das «papierlose Büro» lässt die gesammelten Mengen schrumpfen. In der gleichen Zeit hat jedoch die Grünabfuhr einen Sprung gemacht. Die St.Galler Bevölkerung sammelt fleissig Essensreste und Gartenabfälle. So viel, dass es ein zweites Sammelfahrzeug braucht. Am Dienstag stimmte das Stadtparlament einem Zusatzkredit für die Beschaffung eines Elektroabfuhrfahrzeugs zu.

Der Überschuss von 12,2 Millionen muss weg

Während die Abfalllogistik effizienter wurde und so die Kosten für die Entsorgung gesunken sind, blieben aber die Gebühren unverändert. Dadurch resultierte Jahr für Jahr ein Überschuss im Portemonnaie von Entsorgung St.Gallen (ESG). In den vergangenen zehn Jahren kam so ein Polster von 12,2 Millionen Franken (Stand Ende 2019) zusammen. Gebühren auf Vorrat, behaupteten einige.

Die Anhäufung der Reserven ist ein Problem. Mehrfach wies der Preisüberwacher auf den Missstand hin und betonte, die überschüssigen Gelder müssten reduziert und an die Bevölkerung zurückerstattet werden. Mit den Überschüssen ist St.Gallen nicht allein. Die Entsorgungsämter in Basel, Bern oder Luzern haben ein ähnliches Plus in ihren Rechnungsbüchern.

Peter Jans, Stadtrat, Direktion Technische Betriebe Bild: Michel Canonica

«Es soll nicht so bleiben», sagte Stadtrat Peter Jans am Donnerstag an einer Pressekonferenz. Der Vorsteher der Direktion Technische Betriebe sagte, die Reserve solle auf ein vernünftiges Niveau gesenkt werden.

«Wir müssen und wollen das Geld zurückgeben.»

Knapp sieben Millionen Franken sollen in den kommenden zehn Jahren abgebaut werden.

Auf zwei Arten: Zum einen erlässt ESG den Kunden dieses Jahr die Grundgebühr für Siedlungsabfälle von 45.80 Franken. Ab dem kommenden Jahr wird die Grundgebühr dauerhaft auf 25 Franken gesenkt. Zum anderen veranstaltet die Stadt 2021 eine «Sack-Verteilete». Haushalte und Betriebe erhalten einen 40-Franken-Gutschein für Gebührensäcke.

Aber wieso Gutscheine? Hätte man nicht den Preis für die Gebührensäcke senken können? Dies sei nicht möglich, sagt Jans. Denn die städtische Entsorgung sammelt den Abfall zusammen mit rund 40 anderen Gemeinden in der A-Region ein. «Die Sackgebühr ist in der ganzen Region einheitlich.»

2009 wurden Gutscheine aus Briefkästen geklaut

Dass der Versand der Gutscheine aber ein heisses Eisen werden könnte, zeigt ein Blick ins Jahr 2009. Damals verteilte die Stadt Einkaufsgutscheine im Wert von 50 Franken an die Bevölkerung. Die Aktion löste politisch viel Wirbel aus. Zudem klauten Diebe 563 Gutscheine aus den Briefkästen. Wie die Stadt die Gutscheine kommendes Jahr verteilen will, liess sie noch offen.

Abwasser: 10 Millionen Franken fliessen zurück

Auch beim Abwasser aufgelaufene Reserven will ESG abbauen. Vom 1. Juli bis zum 30.Juni 2021 werden den Stadtsanktgallerinnen und -sanktgallern deshalb keine Gebühren für Schmutzwasser verrechnet. So fliessen auf einen Schlag 10 Millionen Franken von insgesamt 45,8 Millionen Reserven zurück an die Bevölkerung. Jans spricht von einem raschen, radikalen Schritt.

«Wir wollen damit auch einen Akzent setzen und dem durch die Pandemie gebeutelten Gewerbe entgegenkommen.»

Einen Teil der Reserven benötigte man jedoch weiterhin. Diese investiere man in den Ausbau der Abwasserreinigungsanlage Au. Dort soll eine zusätzliche Reinigungsstufe für die Elimination von Mikroverunreinigungen realisiert werden.